viernes 24  de  abril 2026
COMPETENCIA

Google anuncia inversión de $40.000 millones en Inteligencia Artificial

La filial de Alphabet inyectará inmediatamente 10.000 millones de dólares, basándose en la valoración actual de Anthropic de 350.000 millones de dólares

Edificio sede del gigante de la tecnología Google.

Edificio sede del gigante de la tecnología Google.

GREG BAKER / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Google invertirá 40.000 millones de dólares en Anthropic, incluyendo una participación accionaria inmediata de 10.000 millones de dólares en el gigante de la inteligencia artificial (IA) con el fin de impulsar su crecimiento, informó Anthropic a la AFP este viernes.

La filial de Alphabet inyectará inmediatamente 10.000 millones de dólares, basándose en la valoración actual de Anthropic de 350.000 millones de dólares, mientras que los 30.000 millones restantes estarán sujetos al cumplimiento de ciertos indicadores de rendimiento.

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El anuncio tiene lugar apenas unos días después de que Amazon revelara sus planes para reforzar su colaboración con Anthropic mediante una nueva inversión de 5.000 millones de dólares, junto con un plan para invertir 20.000 millones de dólares adicionales si se cumplen ciertos objetivos de rendimiento.

Por su parte, Anthropic declaró que se ha comprometido a destinar más de 100.000 millones de dólares a la tecnología de Amazon Web Services (AWS) para impulsar sus capacidades de inteligencia artificial durante la próxima década.

Anthropic figura entre los competidores del sector de la IA que están invirtiendo sumas millonarias en infraestructura informática con el fin de liderar el desarrollo de esta tecnología.

Anthropic, un gigante de la Inteligencia Artificial

A principios de abril, Anthropic anunció que había triplicado sus ingresos anualizados con respecto al trimestre anterior, superando los 30.000 millones de dólares, con lo que adelantó a OpenAI por primera vez.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, visitó la Casa Blanca, donde ambas partes mantuvieron un tono cordial tras una disputa surgida a raíz de la negativa de la empresa tecnológica a conceder al ejército el uso incondicional de sus modelos de IA.

A principios de abril, Anthropic anunció su modelo de IA más reciente, Mythos, aunque decidió no lanzarlo al público debido a los riesgos potenciales que podría representar para la ciberseguridad.

Esta semana informó que se encuentra investigando un acceso no autorizado a Mythos, un potente modelo que, según la propia compañía, podría convertirse en una herramienta muy valiosa para los hackers.

Anthropic había comunicado anteriormente que restringiría el acceso a Mythos a un grupo de 40 grandes empresas tecnológicas, con el objetivo de darles una ventaja inicial para subsanar las vulnerabilidades de seguridad antes de que estas pudieran ser explotadas por posibles atacantes.

FUENTE: Con información de AFP

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