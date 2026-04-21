martes 21  de  abril 2026
competencia

Amazon anuncia gran inversión en empresa de Inteligencia Artificial

El gigante del comercio electrónico y computación en la nube, Amazon, invertirá 5.000 millones de dólares adicionales en el capital de la empresa de inteligencia artificial Anthropic

El presidente ejecutivo y co-fundador de Anthropic, Dario Amodei.

El presidente ejecutivo y co-fundador de Anthropic, Dario Amodei.

FABRICE COFFRINI / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Amazon anunció el lunes que invertirá 5.000 millones de dólares adicionales en el capital de la empresa de inteligencia artificial Anthropic, de la que ya es accionista, y considera inyectar otros 20.000 millones de dólares en el largo plazo, de acuerdo con un comunicado.

El gigante del comercio electrónico y computación en la nube ya ha participado en tres rondas de inversión de Anthropic desde 2023.

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El acuerdo anunciado el lunes establece que Anthropic alquilará al grupo fundado por Jeff Bezos servidores y procesadores con una potencia que puede alcanzar los 5 gigavatios (GW).

La nueva alianza con Amazon Web Services (AWS), la filial de computación en la nube de Amazon, durará diez años y está avaluada en "más de 100.000 millones de dólares", de acuerdo con el comunicado.

Anthropic recauda en febrero 30.000 millones de dólares

Anthropic utilizará los procesadores Trainium de AWS, cada vez más vistos como rivales de los chips de Nvidia, líder actual en el mercado.

"La decisión de Anthropic de ejecutar sus modelos de lenguaje en Trainium durante la siguiente década muestra el progreso que hemos hecho" en este ámbito, comentó Andy Jassy, CEO de Amazon, citado en el comunicado.

Anthropic se convirtió en la start-up con el mayor crecimiento en la historia al pasar de ingresos anualizados de 1.000 millones de dólares a final de 2024 a más de 30.000 millones de dólares en la actualidad.

En febrero, la empresa recaudó 30.000 millones de dólares en capital, lo que elevó su valoración a 380.000 millones de dólares. En la actualidad, evalúa empezar a cotizar en bolsa en los próximos meses.

FUENTE: Con información de AFP.

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