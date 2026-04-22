Investigación en Palm Beach destapa acoso y uso de inteligencia artificial para vulnerar a una adolescente

PALM BEACH. - La Oficina del Sherrif del Condado Palm Beach (PBSO) informó este miércoles sobre el arresto de un hombre residente en el sur de Florida en el marco de una investigación por presuntos delitos vinculados al uso de tecnología para la creación de contenido sexual no autorizado que involucra a una menor.

El detenido, identificado como Thomas Christopher Ball, de 49 años y domiciliado en Coral Springs, enfrenta cargos relacionados con la generación de representaciones sexuales alteradas sin consentimiento, envío de material perjudicial a una menor y uso indebido de medios electrónicos, según registros judiciales.

De acuerdo con el informe de arresto, el caso se originó a partir de la denuncia de una adolescente de 17 años, quien indicó haber mantenido contacto laboral con el acusado en un club de golf del área de Boca Raton. Según la investigación, el hombre habría obtenido acceso a sus redes sociales y posteriormente inició comunicaciones de carácter inapropiado.

Las autoridades sostienen que, tras un periodo de interacción, el sospechoso habría enviado a la menor una imagen manipulada mediante inteligencia artificial, en la que su apariencia fue alterada para mostrarla desnuda. La fotografía, según el expediente, se habría generado a partir una publicación de la víctima en sus plataformas digitales.

El reporte también señala que el individuo habría continuado contactando a la adolescente mediante distintas vías, incluyendo mensajería telefónica, incluso después de que ella intentara cortar la comunicación.

Como parte de la investigación, los agentes revisaron registros de transferencias electrónicas que evidenciarían envíos de dinero desde el sospechoso hacia la menor, lo que, según los documentos, formaría parte de un patrón de conducta dirigido a ejercer influencia y control.

Los detectives también documentaron un incidente previo en el que Bell fue sometido a evaluación bajo la Ley Baker, tras un episodio que generó preocupación por su comportamiento.

El acusado fue ingresado en un centro de detención y se le impuso una fianza de 75,000 dólares, de acuerdo con los registros disponibles.

El caso continúa en curso mientras las autoridades analizan la totalidad de las evidencias digitales y posibles cargos adicionales.