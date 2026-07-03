73 años informando con la verdad como premisa

El 4 de julio de 1953, cuando Estados Unidos celebraba 177 años de su fundación, DIARIO LAS AMÉRICAS veía la luz como el primer periódico impreso en idioma español en el estado de la Florida.

“Por la libertad, la cultura y la solidaridad hemisférica” ha sido el principio sobre el cual se sustenta la misión de este rotativo, fundado por los hermanos Horacio y Francisco Aguirre, dirigido hoy por el empresario Nelson J. Mezerhane G., quien tras la adquisición del periódico lo lidera como Publisher, desde diciembre de 2012.

Credibilidad, verificación de la noticia, inmediatez, servicio comunitario y producción de contenido único son algunos de los estándares que distinguen la tradición periodística de este medio, surgido como un vespertino diario cuyos ejemplares se transportaban vía aérea a las principales capitales del mundo y hoy se expande a la velocidad y el alcance que facilita la tecnología, además de a todos los territorios de EEUU y Latinoamérica, también al resto de los continentes.

DIARIO LAS AMÉRICAS arriba al aniversario 73 de su fundación convertido en una multiplataforma que difunde el contenido pensando en la diversidad del público que elige su servicio noticioso.

A través de un portal de noticias actualizado las 24 horas, los siete días de la semana, así como en redes sociales, DIARIO LAS AMÉRICAS alcanza a millones de lectores y cientos de miles de seguidores.

En producciones impresas, además de una edición semanal contentiva de análisis, entrevistas e investigaciones de los principales sucesos que han sido noticia, también producimos revistas temáticas y suplementos especiales.

En el mundo audiovisual, esta casa editorial ha incursionado en tres producciones documentales y en fecha reciente, estrenamos el Podcast de Las Américas.

Superar siete décadas en la industria de medios en estos tiempos constituye un desafío cotidiano, requiere compromiso, entrega, invención y creatividad permanentes del equipo de profesionales que lo hacen posible.

Pero también lo que muchos observan como proeza en estos tiempos, se materializa porque hay detrás una voluntad del grupo empresarial al que pertenecemos, que sorteando retos diseña estrategias para renovar la funcionalidad del medio.

El cumpleaños 73 de DIARIO LAS AMÉRICAS esta vez, más que una celebración lo observamos como una conmemoración solemne porque sus páginas siempre han sido el reflejo de la realidad.

Por estos días, nos hacemos eco del dolor que embarga al pueblo venezolano por la catástrofe natural que azotó la nación el 24 de junio, mantenemos el foco de nuestra cobertura en las labores de rescate y recaudación de ayuda y lo seguiremos en detalle, en la medida que la solidaridad y capacidad de resiliencia de los venezolanos permita que inicien el camino de la recuperación.

Permanecer 73 años informando ya es un suceso, pero hacerlo con la verdad como premisa es una hazaña en tiempos que la competencia, por la inmediatez, intenta imponerse en detrimento de verificar antes de informar.

DIARIO LAS AMÉRICAS, como lo indica su slogan, hecho por hispanos para todos, elige seguir siendo un líder de la información, sin renunciar al principio que constituye su sello: verificamos, luego informamos.