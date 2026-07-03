viernes 3  de  julio 2026
OPINIÓN

La Esquinita de Reme

Resumen noticioso, con apreciación propia, gracia y elocuencia, que anima el momento y pone a pensar

Remedios Díaz Oliver Autor.jpg
Diario las Américas | REMEDIOS DÍAZ OLIVER
Por REMEDIOS DÍAZ OLIVER

*Dos sismos, uno de 7.2 y 7.5, sacudieron la costa norte de Venezuela y zonas de Caracas. Algo devastador que hizo que el sufrido pueblo del hermano país esté atravesando momentos tristes y difíciles. El aeropuerto de Caracas ha sido fuertemente dañado. Edificios destruidos. Sabremos todos los afectados en los próximos días, pero ya se reportan más de 1.900 muertos y miles de heridos y desaparecidos. Un golpe fuerte a un país que estaba en proceso de un cambio después de salir de un loco gobernante que tenía a la nación en un estado de crisis perenne. Pedimos a Dios que ayude al pueblo venezolano a superar esta crisis y agradecemos que el presidente Trump y secretario de Estado Marco Rubio estén dando una ayuda masiva a nombre del pueblo de Estados aquí Unidos.

*El juez John D. Couriel, de la Corte Suprema de la Florida, será en julio el próximo jefe de Justicia de la Corte. El juez Couriel nacido en Miami en marzo de 1978 es un cubanoamericano cuyo padre es un Pedro Pan. Muy orgullosos nos sentimos con este nuevo triunfo de uno de los nuestros.

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Las reformas llegaron ya, y llegaron bailando ricachá

*La triste clasificación de la ciudad con más mosquitos le correspondió a Los Ángeles seguida de New York, Chicago y Atlanta.

*Un cubano excepcional y brillante médico gastroenterólogo del Mercy Hospital, el Dr. Andrés Candela, falleció recientemente. Nuestro pésame a su querida esposa Teresita y a toda su familia. ¡Descansa en paz Andrés!

*Parece mentira, pero es verdad. Washington D C., acaba de votar por una socialista para alcaldesa de la ciudad. No es una vergüenza. Es un sacrilegio. Ya tenemos un socialista en New York como alcalde y el desastre es patético. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar esto? Ganó la primaria y ahora va a ganar las elecciones. ¿En qué se está convirtiendo este país? No podemos permitir que continúe la fiebre de socialismo y traición en nuestro país.

*El alcalde de New York decidió lanzarse al ruedo para promover a tres candidatos socialistas que competían contra demócratas sólidos de muchos años. El primero que perdió fue el dominicano Adriano Espaillat, que fue vapuleado por una activista comunista. Atrás quedan los demócratas moderados y se les dio paso a los progresistas de Mamdani, AOC y compañía. ¡Qué triste!

*Una joven maravillosa y conservadora acaba de anunciar su intención de ser candidata como comisionada a la ciudad de Coral Gables. Se trata de Nikki Whiting. Nuestro apoyo a quien lleva años trabajando por las causas conservadoras y que será una gran comisionada.

*James Carville, más conocido como Triple Feo, fue el vocero favorito de Bill y Hillary Clinton por años. A través de los años ha sido “la bola de humo” de los demócratas. Ahora está prendido a la Florida diciendo que los Republicanos pierden la Gobernación y el Senado. Triple Feo se va a encontrar con la fuerza de los republicanos en este estado.

*Travel & Leisure Magazine hizo un reportaje bien amplio acerca de las ciudades más sucias de los Estados Unidos. Resultó que, de las cinco más sucias, tres están situadas en California. La primera es San Bernardino en California, seguida de Los Ángeles también en California después viene Detroit, Pennsylvania y Ontario también en California. ¡Muy interesante!

*En un momento crítico donde Trump tiene agarrado a Irán por la garganta, el Senado de Estados Unidos da un zarpazo a la democracia y vota para que nuestro país abandone la lucha contra Irán. Los demócratas se han convertido en alumnos de Jane Fonda. En realidad, esta votación va a ser simbólica porque su resolución no se va a llevar al Presidente para su firma. De nuevo los republicanos, enemigos de siempre, se unieron a los demócratas para alcanzar la mayoría. Después de noviembre el número de ellos bajará en un 50%. ¡Dios lo permita!

*Un burro muere frente a una iglesia. Una semana después el cuerpo seguía allí y el padre Feliciano se decidió a llamar al jefe de la policía. “Sr. comandante tengo un burro muerto hace una semana frente a la iglesia”. El policía, gran adversario político del padre, contesta: “Pero padre, ¿No es el Señor quien tiene la obligación de cuidar de los muertos?”, “¡Así es! Pero también es mi obligación de avisar a los familiares!”

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