Disciplina no violenta, el mejor método para educar a los niños

Al niño siempre debe explicársele por qué se le puso en ese espacio para meditar, y las consecuencias de sus actos.

También explíquele por qué debe asignarle una tarea que no es un castigo, sino un espacio para meditar y no repetir la mala conducta. Al actuar de este modo, permitimos que el niño, en el futuro, pueda convivir, tener amigos y crecer. Y así aprende, por ejemplo, que no se golpea ni se maltrata a los demás; a ser considerado, a respetar y a no insultar.

Tenga cuidado con lo que hace. Muchas personas quieren que su hijo sea educado, un muchacho respetuoso que no maltrate a los otros; pero maltratan a los demás delante de sus hijos. ¿Usted y su marido se comportan correctamente como pareja o viven insultándose delante de ellos?

Acuérdese de que su hijo tendrá el matrimonio que usted tiene, y que repetirá el comportamiento que ve en su casa. Acérquese a los niños, hábleles y sírvales de ejemplo. Los menores de edad no hacen lo que usted le dice que haga, sino lo que usted hace. Ser papá o mamá es algo muy serio.

Si cree que no tiene las destrezas para ponerlo en práctica, compre libros, busque ayuda y pida excusas a su hijo cuando haga las cosas mal. Dígale que lo perdone y trate de explicarle por qué usted se comportó mal. Eso no hace que su hijo lo vea peor, sino que sienta orgullo de un padre que reconoce cuando falla, que trata cada día de ser mejor y ofrece la mejor crianza posible.

www.DraNancy.com