domingo 5  de  julio 2026
OPINIÓN

Felicidad, bondad y sus contradicciones

En el 250 aniversario de la delaración de independencia de Estados Unidos de América

Ricardo Trotti.

Ricardo Trotti.

EFE/LUIS EDUARDO NORIEGA A.
Por Ricardo Trotti

La semana pasada comenté sobre la Declaración de Independencia de 1776 y su mandato de buscar la felicidad colectiva como fin prioritario de un gobierno, por encima del poder, la riqueza o la gloria militar, según lo definió John Adams, uno de sus firmantes.

Inspirados en los filósofos y en los primeros colonos que llegaron a bordo del Mayflower 156 años antes, escapando de la persecución británica, los fundadores entendían que esa felicidad era inseparable de la bondad, es decir, de vivir con virtud, de contribuir al bien común y de actuar conforme a principios morales. Ese binomio es el más exigente de todo lo que dejaron por escrito y también el más incumplido, empezando por ellos mismos, ya que entre la teoría y la práctica siempre hubo la misma distancia.

Lee además
El presidente de Estados Uniodos Donald J. Trump dialoga con el Rey Carlos III en el Palacio Real.
REALEZA

Carlos III celebra lazos compartidos entre Reino Unido y EE.UU. en su 250 aniversario
Miles de personas observan el espectáculo de fuegos artificiales del Día de la Independencia cerca del Monumento a Washington en el National Mall en Washington, D. C., EEUU, el 5 de julio de 2026.
Conmemoración

Trump culmina festejo del 250 aniversario de EEUU entre fuegos artificiales y un nuevo llamado contra el comunismo

La historia de la humanidad está llena de principios proclamados y traicionados. Constituciones que consagran derechos y son reformadas para satisfacer a los gobiernos de turno. Revoluciones que se levantan contra la opresión y terminan imponiendo una peor. Líderes religiosos que predican la moral y amparan la pederastia. Políticos que combaten a otros tiranos y terminan ejerciendo tiranías propias. El poeta romano Ovidio, en su obra Metamorfosis, lo expresó con una brutalidad que no ha envejecido: "Veo lo mejor y lo apruebo, pero hago lo peor". Sus palabras cobran valor universal al apelar a una condición permanente del ser humano, sin importar la época.

Jeffrey Rosen, en The Pursuit of Happiness, muestra que los fundadores no fueron ajenos a esa contradicción ni la negaron. Patrick Henry, una de las voces más elocuentes de la revolución, reconoció que la esclavitud violaba los derechos naturales que él mismo defendía, y aun así fue dueño de esclavos, sin intentar justificarlo.

No fue solo él. Thomas Jefferson redactó algunas de las frases más hermosas sobre la dignidad humana del siglo XVIII y fue dueño de más de seiscientos esclavos. George Washington tuvo trescientos. También los tuvo James Madison, el arquitecto de la Constitución, entre otros.

La esclavitud no era la única contradicción. La expansión hacia el oeste se hizo sobre los pueblos que habitaban ese territorio desde mucho antes de que existiera la palabra América. Fueron desplazados, masacrados y confinados. El derecho a la vida, proclamado en la Declaración, no era para todos.

Ahí está el nudo que los fundadores dejaron sin resolver. La felicidad virtuosa no se alcanza sin bondad. Y la bondad no puede ser solo una declaración. Es una práctica diaria, incómoda, costosa. Una nación, como una persona, puede proclamar lo mejor de sí misma y vivir de manera opuesta.

En esta celebración del 4 de julio, académicos y periodistas de todo el mundo han vuelto a interpretar la historia de los fundadores, cada uno desde su propia trinchera. Unos los reivindican, otros los condenan. El juicio depende más de dónde se para quien mira que de los hechos en sí. Y así seguirá siendo, porque cada generación juzga con los valores de su tiempo.

Lo importante es no confundir la conducta de los hombres con la validez de los principios. Los Diez Mandamientos llevan milenios sin cumplirse del todo y nadie propone abolirlos. Su valor no está en la obediencia perfecta, sino en que existen, en que nombran el bien y trazan una línea entre lo correcto y lo incorrecto.

Los principios de la Declaración funcionan igual, son el marco desde el que medimos la distancia entre lo que somos y lo que deberíamos ser.

Hoy, 250 años después, siguen siendo la vara con la que cualquier sociedad puede medirse. Lo que importa no es si los fundadores estuvieron a la altura de sus palabras, sino si cada uno de nosotros lo está.

www.ricardotrotti.org

Temas
Te puede interesar

El precio del aire

EEUU presta asistencia y mantiene plan sobre Venezuela: emergencia podría dilatar transición

Un cuarto de milenio de la independencia de Estados Unidos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Decreto de Emergencia permite la requisitoria de bienes y servicios para atender a la población afectada (EFE)
Terremotos

Interinato en Venezuela utilizaría decreto de emergencia para ocupar inmuebles amparados en la población

El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, examina el trofeo en el podio tras ganar el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone, en el centro de Inglaterra, el 5 de julio de 2026. 
Fórmula 1

Charles Leclerc rompe la sequía y gana el GP de Gran Bretaña; Antonelli pierde terreno en el Mundial

Miles de personas observan el espectáculo de fuegos artificiales del Día de la Independencia cerca del Monumento a Washington en el National Mall en Washington, D. C., EEUU, el 5 de julio de 2026.
Conmemoración

Trump culmina festejo del 250 aniversario de EEUU entre fuegos artificiales y un nuevo llamado contra el comunismo

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condecoró a rescatistas de siete países que colaboraron en las labores de búsqueda y salvamento.  (AFP)
Catástrofe

Delcy Rodríguez promete la "recuperación" de Venezuela; el precio del dólar se dispara

Joseph Hernández, aspira ocupar el cargo de contralor del Estado de Nueva York.
ELECCIONES

"Yo soy el sueño americano": Joseph Hernández se presenta como el "anti-Mamdani" en su carrera por la Contraloría de Nueva York

Te puede interesar

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condecoró a rescatistas de siete países que colaboraron en las labores de búsqueda y salvamento.  (AFP)
Catástrofe

Delcy Rodríguez promete la "recuperación" de Venezuela; el precio del dólar se dispara

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Miles de personas observan el espectáculo de fuegos artificiales del Día de la Independencia cerca del Monumento a Washington en el National Mall en Washington, D. C., EEUU, el 5 de julio de 2026.
Conmemoración

Trump culmina festejo del 250 aniversario de EEUU entre fuegos artificiales y un nuevo llamado contra el comunismo

El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, examina el trofeo en el podio tras ganar el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone, en el centro de Inglaterra, el 5 de julio de 2026. 
Fórmula 1

Charles Leclerc rompe la sequía y gana el GP de Gran Bretaña; Antonelli pierde terreno en el Mundial

El sur de la Florida se une para brindar alivio a los damnificados de los terremotos en Venezuela.
SOLIDARIDAD

Sur de Florida, un puente humanitario hacia Venezuela

Joseph Hernández, aspira ocupar el cargo de contralor del Estado de Nueva York.
ELECCIONES

"Yo soy el sueño americano": Joseph Hernández se presenta como el "anti-Mamdani" en su carrera por la Contraloría de Nueva York