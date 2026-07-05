El precio del aire

“¿Quién los autorizó a decir Nosotros, el Pueblo, en lugar de Nosotros, los Estados?” Patrick Henry, Convención de Ratificación de Virginia, 1788

“Si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno haría falta.” Publio (James Madison), El Federalista, número 51, 1788

El miedo (la Constitución todavía no existe)

La Constitución de Estados Unidos no existía en la primavera de 1786. Solo el miedo que la hacía necesaria. Conviene empezar por ese miedo, porque la leyenda dorada presenta la Constitución como fruto de la razón serena de unos sabios, cuando fue ante todo la respuesta de propietarios asustados ante un país que se les caía a pedazos.

En 1786, tres años después de ganada la guerra, la nación estaba en bancarrota. Los Artículos de la Confederación crearon un gobierno débil a propósito -los revolucionarios acababan de derribar un poder central tiránico y no querían levantar otro-, y esa debilidad lo hizo todo ingobernable: un Congreso que no cobraba impuestos, no regulaba el comercio, no tenía ejecutivo ni tribunales, y que para enmendarse exigía la unanimidad de los trece estados. En la práctica, era imposible.

Pero el miedo de aquellos hombres no nacía solo de la coyuntura, sino de la historia. Eran lectores de los clásicos, y conocían al cementerio de repúblicas: Atenas despeñada en la demagogia, la Roma más gloriosa entregándose a un solo hombre y muriendo en dictadura bajo el nombre de imperio, Florencia y Venecia prometiendo libertad y acabando en el tumulto o la oligarquía. La lección de veinte siglos era unánime: las repúblicas nacen, brillan y se corrompen. No temían solo a la anarquía de su presente; temían al fantasma de Roma, a fundar una república destinada a morir como todas. Ese miedo antiguo, más que ningún dato de la tesorería, los sentó a la mesa.

En el otoño de 1786, la crisis dejó de ser una advertencia. En el oeste de Massachusetts, miles de granjeros -muchos veteranos del Ejército Continental que nunca cobraron por sus servicios- se ahogaban en deudas mientras los impuestos subían y los tribunales embargaban sus tierras. Daniel Shays, antiguo capitán de la Revolución, reunió a cientos de ellos, cerró los juzgados por la fuerza e intentó tomar el arsenal de Springfield; en el invierno de 1787, una milicia financiada por comerciantes de Boston los dispersó a cañonazos. La rebelión duró unas semanas, pero el miedo perduró: confirmó a los propietarios que un gobierno incapaz de imponer orden terminaría perdiendo la libertad que decía proteger. Washington escribió que cada estado contenía el combustible de otra insurrección; Madison vio una prueba más de la necesidad de un gobierno con vigor para sostener la Unión. Pocos meses después se reunió la Convención. La Constitución nació, en buena medida, para impedir otra Shays y evitar que la república recorriera el camino de Roma.

La habitación donde empezó a escribirse ya no existe. La casa de huéspedes de Mary House, en la esquina de Quinta y Market, desapareció hace más de un siglo. Solo sobrevivió lo que allí se escribió: cada noche de aquel verano, un virginiano de treinta y seis años, menudo y enfermizo, regresaba a ese cuarto y pasaba en limpio, con una taquigrafía de su invención, cuanto se dijo a puerta cerrada. Sin las notas de James Madison, la Convención sería una caja negra. Pero tampoco son un testimonio perfecto: Madison las revisó durante años antes de publicarlas, corrigió pasajes y pulió recuerdos. No dejó un acta literal, sino la única puerta que conduce a la sala, sabiendo que quien la abrió también decidió qué parte del camino conservar.

Notas de la Convención Federal - James Madison

Casa de la señora House, Filadelfia. Una noche del verano de 1787.

He aquí lo que ningún almanaque dirá de este verano: que fue, según los instrumentos, templado. Y, sin embargo, redactamos dentro de un horno, porque el calor no baja del cielo: lo fabricamos nosotros. El primer día acordamos el secreto, y con el secreto clavamos las ventanas de la Casa del Estado. No entra una brizna de aire, no sea que entre con él un oído. Elegimos hablar en libertad, y el precio de esa libertad fue el aire. Sospecho que no será la última ventana que cerremos.

Vine desde Virginia semanas antes que nadie, con un plan ya escrito, porque sé -lo sabemos todos, aunque en público digamos otra cosa- que no venimos a remendar los Artículos, sino a enterrarlos. Traigo el andamiaje de lo que ahora discuten en la sala. Pero un plan no es todavía una constitución, como un plano no es aún una casa. La casa la levantan, tabla sobre tabla, en ese recinto sellado; y yo, cada noche, la vuelvo a levantar en este papel, por si la de allá se derrumba.

J.M.

El proyecto (que puede fracasar cualquier día)

En esta segunda etapa la Constitución es apenas un manojo de ideas que cualquier mañana puede deshacerse, y un proyecto tan frágil necesita, antes que argumentos, un fiador. La Convención encontró el suyo desde el primer día.

El 25 de mayo de 1787, cuando por fin hubo quórum, la primera decisión no fue de impuestos ni de ejército, sino de autoridad: quién ocuparía la silla desde la cual el nuevo gobierno empezaría a ser imaginable. Robert Morris propuso a Washington; nadie presentó otro nombre y la elección fue unánime. La Constitución necesitaba argumentos, pero antes confianza: Washington no fue elegido para pensar por todos, sino para hacer creíble que todos podían pensar sin destruirse.

Su elección encierra algo aún más profundo. Aquellos hombres se atrevieron a crear un ejecutivo unipersonal -un cargo que a muchos les olía a monarquía- porque sabían quién sería el primero en ocuparlo. Diseñaron la presidencia con Washington delante de los ojos. Le confiaron poderes que quizá nunca pondrían en manos de un desconocido, porque no se los entregaban a un cargo abstracto, sino a un hombre que demostró lo único decisivo: saber renunciar al poder. Al terminar la guerra, con el ejército y el país en sus manos, Washington devolvió la espada y regresó a cultivar sus tierras. El gesto dejó atónito al mundo; según una anécdota difundida por el pintor Benjamin West, Jorge III comentó que, si renunciaba de verdad, sería el hombre más grande de su tiempo. El cargo se ajustó a su medida, en la confianza de que su ejemplo fijaría los límites que ninguna ley podía prever. No le dio una idea: le dio aquello que ningún texto puede darse por sí solo, la autoridad para existir.

El resto de la sala era joven: la edad media rondaba los cuarenta y un años. Faltaban los dos nombres más célebres de la Revolución: Jefferson estaba en París, Adams en Londres. Desde la distancia, Jefferson llamó a los delegados una asamblea de semidioses; pero aun ese semidiós encarnaba la contradicción del proyecto, pues escribió que todos los hombres nacen iguales y fue dueño de seres humanos. La obra no sería suya, sino de quienes permanecieron bajo el calor de Filadelfia, intentando levantar un país que podía fracasar cualquier mañana.

Notas de la Convención Federal - James Madison

La misma habitación. Semanas más tarde.

El proyecto estuvo a punto de morir por una sola pregunta: cómo contar a los hombres. Yo defendía que un gobierno del pueblo debe representar al pueblo, y que un estado populoso no puede pesar lo mismo que uno casi vacío solo porque ambos trazan una raya en el mapa. Los estados pequeños oyeron en ello su sentencia; amenazaron con marcharse, y con ellos se iba la Unión antes de nacer. Hubo una mañana en que di la obra por perdida.

Nos salvó un tendero de Connecticut, Roger Sherman, sin latín ni elegancia, con la salida que a los doctos se nos escapaba: el pueblo en una cámara, los estados en la otra. Proporción abajo, igualdad arriba. Voté en contra. Hoy escribo que acaso salvó la obra. La política no premia al que tiene razón, sino al que sabe ceder a tiempo. Pero cada vez que cedemos para no morir, la obra cambia de forma; y sospecho que este verano será una larga lección de cuánta forma cabe perder sin perder el alma.

J.M.

Notas de la Convención Federal -James Madison

La misma habitación. Muy tarde. No consigo dormir.

Llevo semanas oyendo hablar a estos hombres de la virtud del pueblo, de la sabiduría de los legisladores, de la bondad de los gobernantes que vendrán, y cada vez me crece por dentro una convicción sombría que no me atrevo a decir en voz alta, porque suena a impiedad: no debemos apoyar nada en la virtud de nadie. Ni en la del pueblo, que en Massachusetts tomó las armas. Ni en la de los grandes hombres, que son los más peligrosos precisamente porque son grandes. La pregunta que me quita el sueño no es cómo hallar hombres buenos para gobernar -esa la hicieron los antiguos, y perdieron todas sus repúblicas buscándolos-. Es otra, más humilde y más terrible: cómo hacer que hombres ambiciosos gobiernen bien a pesar de sí mismos. Cómo construir una máquina que funcione aunque la manejen villanos. Si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno haría falta. No lo son. Ni nosotros. La casa que levantamos debe tenerlo en cuenta en cada tabla.

J.M.

Las heridas (la Constitución empieza a tomar forma)

Un proyecto empieza a existir de verdad cuando recibe su primera herida. La Constitución dejó de ser el plano limpio que Madison trajo de Virginia y adquirió su forma a fuerza de concesiones: cada pacto le daba cuerpo y le quitaba aire. La primera y más profunda no la olvidaría nunca.

Notas de la Convención Federal -James Madison

La misma habitación. Una noche más difícil.

Hay acuerdos que dejan la conciencia en peor estado que la derrota. Al fijar la representación de los estados, acordamos que cada cinco esclavos contarían como tres personas. No para reconocerles un solo derecho, sino para aumentar el peso político de quienes los poseemos. Ellos seguirán sin voz. La representación será nuestra. También la mía: en mi hacienda de Virginia trabajan hombres y mujeres cuya libertad defiendo en abstracto mientras acepto negarla en mi propia casa. La Constitución contará sus cuerpos para reforzar a Virginia y la elección del futuro presidente. No ignoro la contradicción. La escribo con la misma mano con que la apruebo.

George Mason llamó a la esclavitud un tráfico infernal y advirtió que atraería sobre el país el juicio del Cielo. Nadie pudo refutarlo. Tampoco él halló un camino para conservar la Unión sin admitir este compromiso. La cláusula quedó escrita como una fracción, y quien la lea quizá piense que resolvía un problema de aritmética. Resolvía otro más grave: cuánto estábamos dispuestos a sacrificar para que la Unión naciera. No sé quién pagará el precio de esta página. Ignoro si la posteridad absolverá la elección.

J.M.

Las heridas: dinero y propiedad. La Constitución suele resumirse en libertad y gobierno, y se olvida que en aquella sala pesaban lo mismo el dinero, la deuda y la propiedad. No fue solo un tratado filosófico sobre el poder: fue un instrumento económico, escrito por hombres con intereses concretos que el nuevo orden protegería. Basta leer lo que hicieron: prohibieron a los estados emitir papel moneda y menoscabar los contratos (el alivio de deudas que los granjeros de Shays buscaron por la fuerza); dieron al gobierno el poder de cobrar impuestos, garantizar la deuda de guerra y regular el comercio; blindaron la propiedad y el crédito público, del que muchos delegados eran acreedores. Hace un siglo, Charles Beard llevó esta lectura al extremo; la investigación posterior matizó su tesis sin borrar su núcleo. Esa es la doble verdad que debe ocupar el centro de cualquier relato honesto: la Constitución fue una obra genial de arquitectura política y, a la vez, una transacción entre élites. Nosotros, el Pueblo fue una frase escrita por unos pocos para gobernar a muchos. Las dos afirmaciones son ciertas; quien conserve solo una entiende la mitad de la historia.

Las heridas: los que no estaban en la sala. Conviene preguntarse, al leer Nosotros, el Pueblo, a quién incluía esa expresión y a quién dejaba fuera. No había una sola mujer: la casada carecía de personalidad jurídica y no votaba. Tampoco un solo hombre sin propiedad, pues votar exigía tierras o rentas; artesanos, jornaleros y marineros quedaban fuera del pueblo invocado en su nombre. Ni, por supuesto, ninguno de los cerca de setecientos mil esclavos -casi uno de cada cinco habitantes-cuyos cuerpos aumentaban el poder de sus amos mientras sus voces no contaban para nada. Y más allá estaba el continente, que se imagina vacío a la espera de orden y no lo estaba. Aquel mismo verano de 1787, mientras la Convención deliberaba, el Congreso de la Confederación aprobaba la Ordenanza del Noroeste, que abría a la colonización las tierras al norte del Ohio y prometía a los indígenas una buena fe que los hechos desmentirían pronto. La misma pluma que fundaba la primera gran república constitucional de la edad moderna trazaba, sin decirlo, el mapa de una expansión sobre tierras ya habitadas. Cuando la Constitución adoptó su forma definitiva cerró tantas ventanas que uno se pregunta cómo quedaba aire para respirar. Quedaba el justo. Y con ese poco nació.

El nacimiento (incompleto)

Antes del parto, un anciano enseñó a la obra cómo nacer. El doctor Franklin, con ochenta y un años y la cabeza más serena de la sala, ofreció la lección que ninguno de los jóvenes brillantes supo dar.

Notas de la Convención Federal -James Madison

La misma habitación. Franklin.

Hay días en que la silla del doctor Franklin amanece vacía, y la sala entera lo nota. La gota lo tortura; lo traen al Estado en una silla de manos que cargan presos de la cárcel de Walnut Street, porque ya no camina las cuadras que nos separan. Cuando quiere intervenir, rara vez se pone de pie: escribe lo que va a decir y le pide a Wilson que lo lea por él. Habla poco, y por eso, cuando su voz cruza la sala, todos callan.

Hoy me enseñó la lección que me llevaré de este verano. En su discurso del último día confesó que había en esta Constitución partes que no aprobaba; pero añadió que, cuanto más viejo se hacía, más dudaba de la infalibilidad de su propio juicio, y que por eso firmaría. No firma porque crea buena la obra: firma porque duda de que otra asamblea de hombres falibles logre una mejor. Yo, que soy la mitad de viejo y el doble de seguro, tomé nota. La sabiduría, al final, no era tener razón: era sospechar de la propia. Y esa sospecha es la misma piedra sobre la que hemos construido todo el edificio: no fiarnos de nadie, ni siquiera de nosotros.

J.M.

Notas de la Convención Federal -James Madison

17 de septiembre de 1787. La última noche.

Hoy firmamos, y la obra nace incompleta. El aire cambió: septiembre trajo las mañanas frías que en mayo agradeceríamos. Treinta y nueve nombres al pie de cuatro hojas. No los que empezamos: tres de los que aguantaron hasta el final se negaron a firmar -Mason, Randolph, Gerry-, y algunas de sus razones me quitan el sueño. No escribimos una escritura sagrada, aunque no faltará quien la lea así. Escribimos un instrumento, y como todo instrumento se gasta y se corrige. Dejamos abierta la puerta para enmendarla, porque quien pretende atar a las generaciones futuras a la sabiduría de la suya comete la misma tiranía que dice combatir. Y le falta lo principal: no lleva una declaración de derechos. Nace con una herida más, la última, y esa tendré que cerrarla yo.

Me llaman ya padre de este documento, y debo rechazarlo cada vez. Ningún hombre es padre de esto. Lo engendraron cincuenta y cinco voluntades en discordia, el azar, el agotamiento, un tendero de Connecticut, un viejo escéptico en una silla de manos y un sol tallado en el respaldo de otra silla, del que Franklin dijo, cerrada la obra, que le parecía naciente y no poniente. Yo solo tuve la terquedad de anotarlo todo. Apago la vela. Mañana estas hojas parten hacia trece asambleas que pueden rechazarlas.

J.M.

La invención (lo que de verdad nació aquella noche)

Aquí conviene detener el relato del cómo para preguntar por qué. Lo que se firmó el 17 de septiembre no fue solo el gobierno de un país nuevo, sino una respuesta inédita a la pregunta más antigua de la política, la que ninguna civilización logró resolver sin sangre: ¿cómo impedir que quien tiene poder abuse de él?

Durante milenios solo hubo tres respuestas, y las tres fracasaron. La virtud: confiar en que el gobernante fuera bueno; pero la virtud muere con el hombre que la encarna, y el siguiente rara vez la hereda. La religión: someter al gobernante a Dios; pero Dios no baja a deponer tiranos, y demasiados gobernaron en su nombre. La sangre: la dinastía, la costumbre de obedecer a quien mandaron los padres; pero la sangre garantiza continuidad, no justicia, y produce tantos monstruos como santos.

Los hombres de Filadelfia, más desengañados que sus maestros, descartaron las tres. No apoyaron la libertad en la bondad de los gobernantes, porque conocían el destino de las repúblicas que lo hicieron. No en Dios, cuya autoridad -a diferencia de casi todo poder anterior- el nuevo texto se abstuvo de invocar. No en la sangre, porque acababan de expulsar a un rey. En su lugar ensayaron algo que nunca se intentó a esa escala: fundar la libertad sobre la desconfianza convertida en institución. No lo inventaron de la nada: heredaron el gobierno mixto de Polibio y Roma, la separación de poderes de Montesquieu, el imperio de la ley de la tradición inglesa. Lo verdaderamente nuevo no fue desconfiar del poder, sino convertir esa desconfianza en la arquitectura entera de un Estado y colocar un texto por encima del gobernante a la escala de un continente.

La idea alcanzó su forma más acabada cuando Madison defendió la obra bajo el nombre de Publio. Si los hombres fueran ángeles, escribió, no haría falta gobierno; y si ángeles gobernaran a los hombres, no harían falta controles sobre el gobierno. Como no somos ángeles ni nos gobiernan ángeles, hay que disponer el poder de modo que la ambición contrarreste a la ambición: que el interés de quien ocupa un cargo vigile, por interés propio, al del cargo de enfrente. No se trataba de encontrar gobernantes incapaces de abusar, sino de construir un edificio donde quien quisiera abusar no pudiera, porque otro, tan ambicioso como él, se lo impediría para no perder lo suyo.

Ese fue el verdadero invento de Filadelfia. Toda la arquitectura del nuevo Estado -las dos cámaras que se limitan, el presidente que veta, el Congreso que puede superar el veto, los jueces independientes, los estados y el gobierno federal resistiéndose entre sí- repite una sola idea: que ningún poder permanezca solo y toda fuerza encuentre otra enfrente. Los antiguos intentaron hacer buenos a los hombres para que el poder lo fuera; los constituyentes, más modestos, dieron la bondad por perdida y decidieron vigilar el poder con el poder. Nadie era digno de confianza: ni el pueblo, ni el presidente, ni el juez, ni ellos mismos.

Aquella desconfianza institucionalizada transformó el constitucionalismo occidental con más profundidad que muchos ejércitos. A partir de Filadelfia, el poder tuvo por primera vez un superior que no era un hombre: un texto situado por encima incluso del gobernante, al que este juraba obediencia y otros podían invocar para detenerlo. La legitimidad dejó de descansar en quién mandaba y pasó a descansar en conforme a qué se mandaba. Un rey moría y con él su ley; un texto superior sobrevive a quienes lo firman. Eso fue lo que en realidad nació aquella noche: una tecnología política. Pero una máquina así solo demuestra su valor al funcionar, y su verdadera vida comenzó el día en que salió de la habitación y cayó en manos ajenas.

La pelea por sobrevivir (la ratificación)

Firmar no era vencer. Faltaba lo más difícil y quizá lo más improbable de toda la historia: convencer a trece estados soberanos de que renunciaran, por decisión propia y sin una espada en el cuello, a una parte de su soberanía. El verdadero milagro no ocurrió en la sala sellada, sino después. Los imperios nacen de la conquista; las federaciones, casi siempre, del miedo a un enemigo común. Que trece repúblicas victoriosas, celosas de su independencia, aceptaran ceder poder a un gobierno que aún no existía es un hecho excepcional, y no se consiguió por la fuerza, sino con argumentos y, sobre todo, en las tabernas.

La batalla se prolongó casi un año y no se libró en una sola sala: en los periódicos que reproducían los ensayos de una punta a otra del país; en las imprentas de aldea que inundaban las calles de panfletos; en las tabernas, donde la prensa se leía en voz alta para quienes no sabían leer; en los púlpitos, que discutían si el pacto era piadoso o impío por no invocar a Dios; y en las convenciones estatales, cuyos delegados decidirían el destino del proyecto. La Constitución no se aprobó en Filadelfia: se ganó condado a condado, en todo el país.

Contra ella se alzó la voz más antigua de la Revolución, tras seudónimos que no eran casuales: Cato -probablemente el gobernador George Clinton-, Brutus -quizá el juez Robert Yates, que abandonó la Convención al considerarla una usurpación -. Bruto apuñaló a César para salvar la república; Catón prefirió la muerte a vivir bajo un tirano. Los antifederalistas se veían como los últimos guardianes de una tradición antigua: leyeron a Montesquieu y creían que la libertad solo sobrevive en repúblicas pequeñas, donde los ciudadanos vigilan de cerca a sus gobernantes; una república extendida sobre un continente, advertían, acabaría en imperio y en tiranía. Muchos de sus temores no eran infundados: Brutus vio que las cláusulas de supremacía y de lo necesario y conveniente permitirían un crecimiento casi ilimitado del poder federal; todos denunciaron la ausencia de una declaración de derechos. No perdieron el argumento; perdieron la votación. Y aun así arrancaron la mayor concesión: la promesa de una Carta de Derechos. Buena parte de lo que hoy más se admira de la Constitución nació de quienes lucharon contra ella.

Frente a esa ofensiva apareció la defensa más influyente que jamás acompañó a una constitución: los ensayos de Publio. Hamilton, Madison y Jay no escribieron un panfleto electoral, sino la teoría del nuevo Estado. Conviene detenerse en Hamilton, que suele reducirse a coautor de El Federalista cuando fue mucho más: mientras Madison desconfiaba del exceso de poder, él desconfiaba de su ausencia. Había visto de cerca, como ayudante de Washington, lo que significa un gobierno incapaz de pagar a su ejército -soldados descalzos en la nieve, un Congreso que mendiga a los estados-, y de ahí su obsesión por un ejecutivo con energía y un Estado capaz de actuar. Madison defendía el otro extremo: en una república extensa las facciones no desaparecen, se neutralizan entre sí, y la multiplicidad de intereses impide que una sola pasión capture el gobierno.

En esa colaboración latía ya la discordia que marcaría la nueva república. Pocos años después, con la Constitución en marcha, la tensión estalló: Hamilton, secretario del Tesoro, levantó el Estado fuerte que siempre imaginó -la asunción de las deudas, el banco nacional-, y Madison, alarmado, cruzó al bando contrario y fundó con Jefferson la oposición. Los dos autores del mismo libro terminaron enfrentados. No fue una traición: fue la primera prueba de que la máquina funcionaba. Escribieron una Constitución que no dependía de un acuerdo entre sus autores; bastaba con que se vigilaran. La ambición contrarrestando a la ambición dejó de ser teoría y empezó a gobernar la vida de los propios hombres que la concibieron.

Notas de la Convención Federal -James Madison

Nueva York. Invierno de 1788.

Respondo a Brutus bajo el nombre de Publio, con Hamilton y Jay, a tres o cuatro ensayos por semana hasta que la mano se acalambra. Trabajo codo a codo con el hombre del que más difiero: él ve un Estado donde yo veo un peligro, quiere dar energía donde yo quiero poner cadenas. Y sin embargo hoy lo necesito, porque la obra no se defiende con una sola voz; quizá esa sea la lección, que a un país no lo sostienen los que piensan igual, sino los que, pensando distinto, aceptan la misma regla. Hay un punto en que cambié de parecer, y no me avergüenza escribirlo: defendí que una declaración de derechos era innecesaria. Me equivoqué. Si llego al Congreso, seré yo quien la redacte: el que peleó por un gobierno fuerte le pondrá, con su propia mano, las cadenas. Los que perdieron el debate me enseñaron lo que me faltaba.

J.M.

El triunfo, cuando llegó, fue estrechísimo, y esa estrechez es parte del milagro. Massachusetts ratificó 187 contra 168, y solo tras arrancar la promesa de enmiendas. Virginia, el estado más poblado, se dividió en dos: allí el menudo Madison, de voz tan débil que los taquígrafos se quejaban, enfrentó al hombre de la voz más poderosa de América, Patrick Henry, el del dadme la libertad o dadme la muerte, que tronó contra las tres primeras palabras del preámbulo y preguntó quién los autorizó a decir Nosotros, el Pueblo en vez de Nosotros, los Estados. Henry pintó un futuro de tiranía, y lo pintó bien; Madison respondió con razones frías, punto por punto, y ganó por diez votos: 89 contra 79. Nueva York, cercada por la geografía, cedió por tres: 30 contra 27, cuando ya era imposible quedarse fuera. Bastó que nueve estados dijeran sí para que la Constitución entrara en vigor; pero sin Virginia y Nueva York no habría sido una nación, sino un mapa roto. Nada en ese desenlace estaba escrito. Pudo no ocurrir diez veces, y no ocurrió por diez votos.

El que se marchó (Washington después de la Convención)

Hay un vacío que casi todas las crónicas dejan abierto. Washington preside el verano, calla, firma; y luego, cuando la historia mira hacia Madison redactando la Carta de Derechos, parece desaparecer. No desapareció: después de la Convención hizo algo tan importante como dentro de ella. Enseñó a la máquina a funcionar, estrenando cada pieza con la única lección que un texto no puede dar por escrito: el ejemplo.

Porque la Constitución dejaba en blanco lo esencial. Anticipó un presidente, pero no dijo cómo debía comportarse; ninguna cláusula explica cómo se manda sin volverse rey. Eso lo escribió Washington con los hechos, y cada gesto suyo se hizo costumbre, y la costumbre, ley no escrita. Fijó la subordinación del soldado al civil: sofocada la rebelión del whisky, licenció de inmediato las tropas y volvió a ser un funcionario sin ejército, para que nadie confundiera la autoridad con la fuerza.

Y, sobre todo, hizo dos veces el mismo gesto que asombró al mundo: soltó el poder. Pudo ser presidente vitalicio; en vez de eso, tras dos mandatos, se despidió en una carta al país y se retiró a sus campos, fijando por costumbre un límite que la Constitución no imponía y que la nación respetaría durante siglo y medio. Cuatro años antes hizo lo más difícil de todo: entregar el cargo a un sucesor elegido, John Adams, en la primera transferencia pacífica del poder de una república moderna. Parece poco. Es, quizá, lo más raro de la historia política: que quien tiene el mando lo ceda a otro por el solo mandato de un papel y un recuento de votos, sin que corra la sangre. Washington lo hizo ver fácil, y por eso hoy nos parece natural. No lo es: casi ninguna nación lo logró antes, y muchísimas no lo hacen todavía. Su mayor aporte a la máquina no fue una idea ni una batalla: fue una puerta que abrió al irse, y por la que después saldrían, uno tras otro, todos los que mandaron.

La impureza que dura

Del 25 de mayo al 17 de septiembre de 1787, cincuenta y cinco delegados debatieron a puerta cerrada; treinta y nueve firmaron. No estaban Jefferson ni Adams; tampoco las mujeres, los esclavos, los indígenas ni los pobres sin propiedad. Y, sin embargo, de aquella sala surgió una idea que transformó la política moderna: una constitución escrita por encima del gobernante, un presidente elegido por un tiempo limitado, poderes obligados a vigilarse entre sí y un procedimiento para reformar el propio sistema. Filadelfia no eliminó el conflicto: lo encerró dentro de las instituciones.

Que transformara la política moderna se mide en sus imitaciones: media América copió el molde de Filadelfia -un presidente electo, poderes que se vigilan, un texto supremo-, pero el molde viajó y el aire no. Donde faltó lo que en Filadelfia sobraba -la desconfianza repartida, el hábito de ceder el poder, un Washington dispuesto a marcharse-, la misma máquina engendró caudillos y parálisis. Una constitución no es una fórmula funcionando dondequiera que se copie: es una apuesta dependiente del aire que la rodea, y de alguien capaz de aceptar perder por sus reglas.

Pero su aporte mayor no está en el pasado que sobrevivió, sino en el sostén del presente. La Constitución le dio a los Estados Unidos algo que casi ninguna nación posee: un origen que no es la sangre, ni la etnia, ni la religión, sino un texto. Un país hecho de inmigrantes sin pasado común se mantiene unido porque su lealtad no se debe a una tribu, sino a un documento y a las reglas que fija: un patriotismo de la ley, no de la estirpe. De ahí derivan las piezas que todavía definen su vida pública: la transferencia pacífica del poder, convertida en rito; un tribunal capaz de oponer el texto a la voluntad de una mayoría; un federalismo que sirve de laboratorio y válvula de escape; y una cultura de derechos que, a fuerza de enmiendas y luchas, terminó alcanzando a casi todos los que en 1787 quedaron fuera de la sala. Nada de eso estaba garantizado aquella noche: es aquello que la máquina, al funcionar, produjo.

Porque la prueba llegó, y ningún constituyente pudo controlarla: la guerra de 1812, la guerra civil, la industrialización, los conflictos mundiales, el terrorismo y la polarización empujaron el sistema hasta sus límites. Firmar fue apenas el comienzo; desde ese momento el texto dejó de pertenecer a quienes lo redactaron y pasó a quienes lo discutieron, lo defendieron, lo combatieron y lo reformaron.

Conviene, sin embargo, no salir de aquí con una fe demasiado limpia: el aporte y el costo son la misma pieza por sus dos caras. La máquina que impide lo peor puede impedir también lo necesario. Los frenos que detuvieron al tirano protegieron durante generaciones al dueño de esclavos; el poder repartido para que ninguno abusara permite hoy que una minoría bloquee lo que una mayoría reclama, y que el cambio, cerrada casi la puerta de la enmienda, deba colarse por los tribunales y la costumbre en lugar de por el texto. Un senado y un colegio electoral pueden dar el gobierno a quien no obtuvo más votos; la última palabra de un tribunal es a la vez su mayor virtud y su herida abierta; y las costumbres que Washington fundó solo se sostienen mientras cada generación acepte perder por sus reglas. Ese es el precio permanente del aire que se respira desde Filadelfia: la desconfianza hecha institución no distingue entre lo que conviene frenar y lo que conviene hacer, y frena por igual.

Y aquí está, quizá, la respuesta a por qué sigue en pie. La grandeza de la Constitución no reside en su pureza, que no tuvo, ni en su perfección, que tampoco: reside en ser la primera forma de poder capaz de reconocer sus propios errores y corregirlos sin romperse. La esclavitud que amparó, las exclusiones que consagró y los bloqueos que aún produce son reales, y este relato no lo calló. Pero el mismo texto que los permitió llevaba dentro el mecanismo para enmendarlos, y fue enmendado veintisiete veces: hizo falta una guerra y tres enmiendas para tachar la fracción con que se contaba a los esclavos, un siglo para que las mujeres entraran en el pueblo, marchas y muertos para que la promesa de igualdad alcanzara a los descendientes de los excluidos. Ninguna de esas correcciones vino de la bondad de los poderosos; vinieron de que la máquina siempre dejó una rendija por donde un poder podía desafiar a otro. No es la grandeza de un monumento sin grietas, sino la de algo que envejece corrigiéndose. Grande no a pesar de sus errores, sino por lo que hace con ellos.

Ni la habitación sobrevivió ni quienes la ocuparon. Sobrevivió la pregunta que los reunió durante aquel verano: ¿cómo impedir que quien tiene poder abuse de él sin destruir la libertad? Casi dos siglos y medio después, con todos sus costos a la vista, ninguna democracia encontró una respuesta más duradera. Aquella sala recuperó el aire cuando los hombres salieron de ella; la Constitución, en cambio, aprendió a respirar sola. Todavía respira.

Nota del autor: las “Notas de la Convención Federal” que aparecen en cursiva a lo largo de estas páginas son una recreación literaria, no citas textuales. Se apoyan en las notas reales de Madison y en el registro documental de la Convención; las palabras, salvo las entrecomilladas de fuentes conocidas, son imaginadas.