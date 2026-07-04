10 lugares imprescindibles para ver los fuegos artificiales el 4 de julio en el sur de Florida

MIAMI.- El 4 de julio no es una celebración cualquiera: los Estados Unidos conmemoran su tercer Semicentenario, marcando 250 años de su independencia. Para conmemorar un hito histórico, las principales ciudades del sur de Florida han preparado despliegues masivos que combinan fuegos artificiales tradicionales con tecnología de drones y espectáculos láser.

A continuación, te compartimos una lista con 10 de los lugares más espectaculares e imprescindibles para disfrutar de los fuegos artificiales en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach este 2026.

Bayfront Park: "250 United" (Downtown Miami)

Es una de las fiestas más masivas de la región. Este año, al celebrarse el 250 aniversario del país y albergar la zona oficial de fanáticos de la Copa Mundial de la FIFA, el evento se extiende desde el mediodía hasta la medianoche. Cuenta con conciertos en vivo de artistas como Shaggy, Ashanti, Ja Rule y The Fray, cerrando con un masivo show de drones y fuegos artificiales sobre la Bahía de Biscayne a la medianoche.

Hora del show: 12:00 AM (Medianoche).

4th on Flagler (West Palm Beach Waterfront)

Consolidado como el evento gratuito al aire libre más grande de la región para el 4 de julio. El paseo marítimo de West Palm Beach ofrece tres escenarios con música en vivo y actividades familiares. Su gran atractivo para 2026 es el show Florida Crystals, que sincroniza un espectáculo de luces láser de alta energía con una exhibición de fuegos artificiales de 18 minutos sobre el Intracoastal Waterway.

Hora del show: 9:00 PM

El Histórico Hotel Biltmore (Coral Gables)

Un clásico de la elegancia en Miami. Los terrenos del icónico hotel albergan un concierto gratuito de la Greater Miami Symphonic Band. Para esta edición especial de America 250, en lugar del cierre tradicional de pirotecnia masiva en el campo de golf, se presentará un show de luces de drones coreografiado con imágenes patrióticas y monumentos de Coral Gables.

Hora del show: 9:00 PM.

Hollywood Beach Broadwalk (Hollywood)

El tradicional Star-Spangled Spectacular se toma el icónico paseo tablado de Hollywood. Cuenta con entretenimiento en vivo en el Hollywood Beach Theater y cierra con un impresionante despliegue de fuegos artificiales lanzados directamente desde el océano (offshore), lo que permite una visibilidad impecable desde cualquier punto de la playa.

Hora del show: 9:00 PM.

Lummus Park / Ocean Drive (South Beach, Miami Beach)

Para quienes buscan la esencia de South Beach, el Miami Beach Classical Music Festival presenta una orquesta sinfónica en vivo al aire libre en Lummus Park a partir de las 8:30 PM, sirviendo como el marco musical perfecto que precede a los fuegos artificiales sobre el Atlántico. La gente suele llevar mantas y sillas para sentarse directamente en la arena.

Hora del show: 9:00 PM.

Delray Beach 4th of July Celebration (Delray Beach)

Una de las celebraciones costeras con más tradición en Palm Beach, atrayendo a más de 20,000 personas a su "Village by the Sea". El evento arranca en la intersección de East Atlantic Avenue y la A1A con la apertura de una cápsula del tiempo del bicentenario, música en vivo (tributo a Earth, Wind and Fire) y concluye con la pirotecnia a cargo de la famosa firma Zambelli Fireworks.

Hora del show: 9:00 PM.

Tropical Park (Miami)

Coorganizado por el condado de Miami-Dade y TelevisaUnivision, la edición America 250 en este parque urbano es ideal para familias. Cuenta con conciertos de artistas de primer nivel (como Piso 21 y Giselle), una zona de diversión de Carnival Cruise Line, camiones de comida y un imponente final pirotécnico.

Hora del show: Al cierre del evento (cerca de las 9:00 PM).

Countess de Hoernle Park (Boca Raton)

El Fabulous Fourth Finale de Boca Raton se traslada a este parque (1000 Spanish River Blvd). Ofrece música en vivo con bandas locales desde las 6:30 PM y un show pirotécnico de 20 minutos. Nota importante de logística para este año: no se permite estacionar en el parque; el ayuntamiento habilitó estacionamiento gratuito conectado vía shuttles/tranvías en el Boca Raton Innovation Campus (BRiC).

Hora del show: 9:10 PM.

Haulover Park (North Miami / Bal Harbour)

Aunque los municipios vecinos de Bay Harbor Islands, Surfside y Bal Harbour organizan una fiesta conjunta privada exclusiva para residentes, los fuegos artificiales y el espectáculo de drones que lanzan al unísono están diseñados intencionalmente para ser vistos de forma pública, abierta y espectacular desde las playas y zonas abiertas de Haulover Park.

Hora del show: 9:00 PM.

Altos Del Mar Park / North Beach (Miami Beach)

Para evitar el colapso de tráfico de South Beach, la zona norte de Miami Beach (76th Street y Collins Ave) ofrece una alternativa excelente. Cuenta con una zona familiar, una pista de patinaje disco al aire libre (gratuita para residentes con patines incluidos) y bandas en vivo, cerrando con una combinación vanguardista de show de drones y fuegos artificiales.