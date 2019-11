La Esquinita de Reme

*La compañía más grande productora de leche en Estados Unidos, Dean Foods, se fue a la bancarrota. Explican que el consumo de leche en este país ha bajado considerablemente.

*Evo Morales, el cocalero mayor, pidió asilo diplomático en México sorprendiendo a todo el hemisferio por no haberse ido con su amigo Raúl a Cuba. Creo que ni Evo quiere vivir en esa pocilga.

*La joven republicana Bibiana Potestad está postulada para ser representante estatal en el distrito 115 y está recibiendo mucho apoyo. Felicitamos a Bibiana y les deseamos muchos éxitos.

*El reporte de desempleados bajó de nuevo, teniendo la cifra de sólo 3.2% para hombres adultos, las mujeres 3.1%, los adolescentes 12.5%, afroamericanos 5.5%, asiáticos 2.5% y los hispanos bajaron a 3.9%. El número total de personas sin empleo por menos de cinco semanas bajó en 339.000 individuos a 1.9 millones. El número total de desempleados es el más bajo desde septiembre 1969, de acuerdo con el Buró de Estadísticas de Trabajo.

*Beto O’Rourke decidió terminar su campaña por la presidencia de EEUU hace un par de semanas. Esperamos que se vaya a hacer tamalitos o a empinar chiringas. Mientras tanto, la mala Kamala está en el pico del aura. No recibe donaciones, ha despedido a varios de sus asistentes de campaña y de un momento a otro hará el mismo anuncio que Beto. Y ni hablar de Julián Castro.

*Bienvenidos Potus y Flotus a la Florida. Gracias para seleccionar nuestro estado para fijar su residencia cuando terminen en la Casa Blanca. Acuérdense que aunque Mar a Lago y Palm Beach son maravillosos Trump Doral tiene su encanto. ¡Y en esta zona tienen miles y miles de admiradores!

*El último análisis de Real Clear Politics de los candidatos presidenciales demócratas tiene aun liderando la contienda a Joe Biden con 27.6 %, seguido de Elizabeth Warren con 20.4%, Bernie Sanders con 17%, Buttigieg con 7.1%, Kamala 4.7%, Yang 2.6%, Klobuchar 2.0%, Booker 1.9%, Gabbard 1.7% y Castro 0.6%. El resto ni cuenta pero sigue inscrito. ¡A correr!

*Salvador Piñera ha sido un magnifico presidente para Chile. Los problemas surgidos en ese país han sido fabricados por elementos comunistas que nunca han olvidado la caída de Allende. Pero ahora que está en su apogeo “la candela”. Piñera tiene que mantenerse fuerte y demostrar que es un buen líder, no acobardarse y no darle paso a los enemigos de la libertad. Si se afloja se lo comen. ¡Y destruye a la región! Ya con la Cristinita tenemos bastante de que preocuparnos.

*Un hombre fue a una cita a ciegas con una mujer. El hombre no esperaba mucho, probablemente una dama de unas 300 libras con granitos. Se acercó a la puerta y se encontró con una mujer de 5'2” de altura, ojos azules, cabellos rubios. No podía creer su suerte. Le preguntó a qué se dedicaba. Ella le dijo que enseñaba en la escuela dominical de la iglesia. El hombre nunca había salido con una chica cristiana. Se fueron a comer. En el camino, encendió un cigarrillo y le preguntó si quería fumar. "Oh, Dios no, ¿qué les diría a los niños de la escuela dominical?”, contestó. Entonces, la llevó al mejor restaurante que conocía. Pidió un buen bistec y ella langosta. El hombre pidió la botella de vino más cara del menú. Cuando la camarera vino a servir, la chica dijo que ella no bebía. El hombre le preguntó "¿no bebes? “Y la chica le dijo "Oh, Dios no, ¿qué les diría a mis niños de la escuela dominical?" La comida fue excelente, la conversación chispeante pero el hombre estaba desanimado. Así que decidió llevarla a casa y de camino vio un motel barato, se imaginó que tampoco iba a querer. Entonces le pregunto, "¿Quieres que consiga una habitación y pasemos un rato divertido?” Ella le dijo: "¡Pensé que nunca preguntarías! “El hombre sorprendido le dijo: "¿En serio? Y ¿qué les vas a decir a tus niños de la escuela dominical?" Ella le respondió, “lo mismo que les digo todas las semanas. ¡No tienes que beber ni fumar para pasar un buen rato!”