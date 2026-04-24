La Esquinita de Reme

*Maria Corina Machado decidió no tener una reunión con Pedro Sánchez mientras se encontraba en Madrid. A pesar de las múltiples solicitudes que recibió de elementos del PSOE se mantuvo firme en su decisión. María Corina es una mujer muy valiosa y, además, muy correcta.

*El director del FBI, Kash Patel, presentó una demanda por $250 millones contra el periódico The Atlantic, que lo acusó de beber en exceso y no trabajar normalmente en las oficinas. ¡Interesante!

EEUU ¿Qué es la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca y por qué Trump acude por primera vez?

*American Airlines ha sido autorizada a viajar a Venezuela. Los vuelos serán directos de Miami a Caracas y costarán un precio casi prohibitivo.

*La secretaria del Trabajo en la actual administración, Lori Chávez DeRemer, acaba de renunciar a su importante cargo. Su renuncia efectiva inmediatamente es producto de sus innumerables conflictos laborables.

*La inteligencia artificial está siendo utilizada para tratar de hacerle daño al presidente Trump a través de mentiras acerca de su esposa. Fotos falsas de Melania con Epstein y su amante. Una mentira detrás de otra. Afortunadamente el pueblo estadounidense ya entiende el juego que los socialistas demócratas están utilizando para inventar cosas que nunca pasaron.

*Maria Corina Machado, la indiscutible líder de Venezuela, logró reunir miles de personas en Madrid en un acto en el que participó junto a la Sra Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y de su compañero de fórmula, Edmundo González. María Corina debe recibir toda la ayuda necesaria para poder regresar libremente a Venezuela.

*Nuestras felicitaciones a John Couriel por su nombramiento como juez jefe del Tribunal Supremo de la Florida. John es graduado en el 1996 del Christopher Columbus . Hijo de cubanos exiliados.

*Una recaudación récord de $100 millones de dólares sacudió al Jackson Memorial durante la inauguración de su poderoso Salón de Emergencia, el mayor y más moderno en el país. Situado cerca del actual Emergency Room abrirá sus puertas esta semana para atender a todos aquellos que necesiten atención inmediata. Entre los donantes más importantes se encuentran nuestro actual Embajador en España, Benjamín León de León Medical Centers, the Lennar Foundation, Royal Caribbean Foundation, José Milton Foundation, Trish and Dan Bell, the Codina Family y muchas otras. ¡Nuestro agradecimiento a todos! Felicidades muy especiales para Carlos Migoya, quien pudo ver terminado su sueño de estos últimos cinco años y que se retira del hospital con la satisfacción del deber cumplido.

*The Miami Herald publicó (en primera plana) una encuesta en la que el 79% de los cubanos entrevistados apoyan una intervención militar estadounidense en Cuba. El survey telefónico, sin embargo, fue conducido por Bendixsen y Amandi, una firma con errores garrafales en el pasado. En esta ocasión fueron acompañados por otra empresa. La realidad es que una enorme mayoría de cubanos están ansiosos por un cambio en Cuba y confían en el secretario de Estado, Marco Rubio para llevar a cabo los necesarios cambios. No sé si es el 79, el 85 o el 90% pero es una mayoría impresionante.

*El Miami Dade College Foundation anunció su cena para honrar al grupo de alumnos que pasan al hall de la fama y que se han distinguido en diferentes actividades. La cena se celebrará en el Lowe’s Hotel de Coral Gables el viernes 5 de junio. Cocktails a las 6:30 pm. cena a las 7:30 pm. Entre los honrados se encuentran: Business: Embajador Bernie Navarro, actual representante de los Estados Unidos en Perú, Filantropía: Silvia Elena Ríos Fortun del Jackson Memorial Hospital. Silvia es la presidenta de los Guardián Angels que han donado grandes cantidades de dinero al hospital a través de los años. En Public Service: el comisionado de Miami-Dade René García. René es muy querido y respetado por toda la comunidad. Comentaremos más próximamente de esta importante premiación.

*Hace unos días se realizó un bello y sentido acto que fue la inauguración del Museo de la Brigada 2506. Con la presencia de casi todos los brigadistas y sus familiares, los congresistas federales María Elvira Salazar y Carlos Giménez, oficiales electos como Alina García, Tomás Regalado. La fiscal Kathy Fernández Rundle, Alcaldes locales, congresistas estatales, alcalde de Coral Gables, Vicente Lago y otros se rindió homenaje a los caídos el 17 de abril de 1961. Un emotivo homenaje de gran importancia para el exilio.

*Pepito le dice a Jaimito: “Yo no sabo”. Jaimito le responde: “¡Nooo! Se dice yo no sepo”. Y una señora que los escucha discutiendo, les dice: “Miren niños, no se dice ¡yo no sabo, ni yo no sepo!”, “¿Aja y cómo se dice entonces?”, “Yo no sé”, “… ¡Y si no sabe doña ¿para qué se mete?”.