Trump tras ser evacuado de una cena por disparos: "El tirador estaba muy lejos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington

WASHINGTON.- El Servicio Secreto de evacuó este sábado al presidente y la primera dama, Donald y Melania Trump, junto a otros miembros del Gabinete estadounidense del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) tras escucharse lo que parecieron disparos, según relató un periodista de EFE que se encontraba en el evento.

El mandatario se encuentra aparentemente bien, ya que la cadena Fox ha informado que ha pedido retornar a la sala y que se retome la cena.

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Trump escribió a continuación un mensaje en la red social Truth en el que aseguró que un "tirador" había sido detenido.

Las aparentes detonaciones se produjeron fuera de la sala de baile donde se estaba celebrando la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama, que fueron evacuados poco después de escucharse los aparentes disparos.

También fueron evacuados otros miembros del Gobierno que habían asistido a la gala celebrada en el Hotel Hilton de Washington, como los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, o de Guerra, Pete Hegseth.

Las imágenes de televisión muestran que los aparentes disparos, entre tres y cuatro, se produjeron en un momento en que el mentalista contratado para amenizar la velada, Oz Pearlman, estaba hablando con el presidente y la primera dama, que exclamó "¡¿Qué ha pasado?!" al escuchar la conmoción.

Enseguida, todos los ocupantes de la mesa presidencial fueron evacuados a lugar seguro y después más miembros del Servicio Secreto se desplegaron en la sala de baile portando rifles de asalto y pidieron a todas las personas en la sala que se pusieran a cubierto.

Tras unos minutos, el Servicio Secreto comenzó a pedir a los asistentes que abandonaran la sala porque esta es ahora "el escenario de un crimen", según detalló el periodista de EFE presente en la cena.

Sin embargo, muchos asistentes al evento permanecieron en el recinto tras anunciarse que Trump que regresar y retomar la mesa.

La agencia de noticias AFP detalla que hay un sospecho detenido como posible autor de los disparos.

Trump dice que tirador "estaba muy lejos"

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró esta noche en rueda de prensa que el tirador que fue detenido en un intento de infiltrarse en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca "estaba muy lejos" de acercarse a él y aseguró que "era un loco", pero podría haber atravesado las puertas del gran salón donde él se encontraba.

Trump explicó hoy en rueda de prensa cerca de la media noche en la Casa Blanca cómo vivió la evacuación de la tradicional cena de Corresponsales de la Casa Blanca después de que un hombre fuera "interceptado" tras intentar traspasar la seguridad del evento armado con un arma larga.

"Podría haber sido el ruido de una bandeja o de una bala", explicó el mandatario acompañado de la primera dama, Melania Trump, el director del FBI, Kash Patel, y el fiscal general en funciones, Todd Blanche.

"Estaba muy lejos, él no estaba de ningún modo cerca de traspasar las puertas del salón. El salón estaba sellado", aseguró el presidente, quien dijo que este posible intento de asesinato fue manejado de manera profesional por el Servicio Secreto, mientras que le FBI está investigando a testigos.

Trump aseguró que el Servicio Secreto actuó de manera "muy rápida" y mejor, según aseguró, que en el caso de mitin de Butler (Pensilvania) en julio de 2024 en el que fue herido de bala por un francotirador.

¿Quién es el tirador?

El sospechoso del tiroteo fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente de Torrance, California, según informes.

El hombre, señalado del tiroteo en gala comparecerá lunes por cargos de porte ilícito de armas y agresión, según señaló el jefe de policía de Washington.

FUENTE: Con información de EFE Y AFP