viernes 8  de  agosto 2025
OPINIÓN

La Esquinita de Reme

Resumen noticioso, con apreciación propia, gracia y elocuencia, que anima el momento y pone a pensar

Remedios Díaz Oliver Autor.jpg
Diario las Américas | REMEDIOS DÍAZ OLIVER
Por REMEDIOS DÍAZ OLIVER

*La condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene a Colombia en crisis. Se le inculpa por soborno en actuación penal y fraude procesal. El exmandatario de 73 años gobernó al país con mano dura del 2002 al 2010. El brillante secretario de Estado de USA, Marco Rubio, señaló que el único delito de Álvaro Uribe ha sido luchar incansablemente por defender a su Patria.

*El House Oversight Committee de la Cámara de Representantes bajo la dirección del Congresista Comer, está citando a Bill Clinton y su esposa Hillary Rodham en una investigación sobre Jeffrey Epstein. Me imagino que los Clinton y sus amigos estén tomando Librium para los nervios. Va a ser interesante saber qué transpira de este estudio.

Lee además
Una mujer sostiene una bandera colombiana mientras protesta en apoyo al expresidente colombiano Álvaro Uribe en Bogotá el 7 de agosto de 2025. Uribe, presidente de Colombia entre 2002 y 2010, fue condenado a 12 años de arresto domiciliario el 1 de agosto de 2025.
COLOMBIA

Miles marchan en Colombia en apoyo al expresidente Uribe tras condena
Una valla publicitaria muestra una imagen del expresidente colombiano Álvaro Uribe y dice Uribe Inocente en una calle de Bogotá el 27 de julio de 2025.
COLOMBIA

Tribunal Superior de Bogotá niega a Álvaro Uribe petición de su libertad temporal

*Por fin los senadores demócratas se fueron a sus respectivos Estados sin haber logrado un acuerdo con los republicanos y sin haber confirmado a los nombrados por Trump para diferentes posiciones clave. Es una vergüenza lo que ha hecho la minoría para controlar a la mayoría. Eso no es oposición. Eso es demagogia. Eso es traición al país.

*La juez Jeanine Pirro fue aprobada por el Senado como fiscal general de Washington D.C. con una votación de 50 a 45. Juez Pirro hará una excelente labor porque es muy inteligente y competente. ¡Felicidades!

*Brian Burch fue confirmado como embajador de USA a la Santa Sede. Una nominación muy aplaudida.

*El turismo en Las Vegas ha colapsado de una manera dramática habiendo llegado a las cifras más bajas en muchos años. Los jóvenes no están visitando la Ciudad del Pecado.

*La gobernadora de la Reserva Federal, Adriana Kugler, renunció a su posición la semana pasada para reintegrarse a su trabajo en Georgetown University. Está renuncia le dará la oportunidad al presidente Trump de nombrar a alguien más de acuerdo con sus políticas. Aunque no le permitirá aún bajar los intereses bancarios. Algo interesante, sin embargo, pasó la semana anterior cuando dos miembros de la Reserva federal expresaron su disgusto porque Powell no había bajado los intereses. Eso no había pasado anteriormente.

*El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha ordenado la detención de todos los Congresistas que abandonaron el Estado para no participar en el proceso que permitiría la elección de varios nuevos Congresistas en el Estado. En vez de participar y pelear decidieron irse del Estado. ¡Triste!

*El presidente Trump puso su sello definitivo en la Casa Blanca y esto seguirá por muchos años. A un costo de $200 millones se construirá un “ballroom” que podrá acomodar muchas actividades importantes a celebrarse dentro de un salón bajo techo y con aire acondicionado. Trump personalmente y un grupo de sus amigos cubrirán los costos de esta construcción. Algo importante y muy necesario.

*La Mala Kamala se convenció de que sus días en política están contados y anunció que no aspirará a la Gobernación de California. También mencionó que en los próximos meses informará al pueblo de sus planes futuros. No hay duda de que Kamala asimiló el golpe y no quiere hacer otro papelazo.

*Las ventas de los supermercados Publix subieron más de un 7% en el último trimestre. La empresa ha tenido muchos éxitos en los últimos años.

*Jerome Powell rechazó DE NUEVO bajar los intereses bancarios. Mientras en Estados Unidos no se han bajado los intereses en meses en Europa se han reducido en cuatro ocasiones. El Sr. Powell tiene una “vendetta” contra el Gobierno de Trump y está perjudicando a los Estados Unidos innecesariamente.

*Estados Unidos impondrá una tarifa de un 25% a todos los productos procedentes de India como penalidad por comprarle crudo a Rusia.

*Ashley Moody, la senadora que reemplazó temporalmente a Marco Rubio al ser elegido secretario de Estado acaba de ser recomendada para su posición permanente en el Senado por Donald Trump. Con apoyo de Ron DeSantis a quien sirvió como fiscal general del Estado y del presidente Trump, Ashley debe ganar ese asiento sin problemas. Además de eficiente, Ashley Moody es una mujer de principios y así lo ha demostrado durante su carrera. ¡La apoyamos!

*La economía de Estados Unidos subió un 3% en el segundo semestre dándole un fuerte aplauso a Trump y a su administración. Pocas administraciones anteriores han logrado este éxito tan importante.

* ¡Increíble pero cierto! Zoharan Mamdami, el candidato socialista a la alcaldía de New York tiene gran ventaja en las encuestas entre los votantes judíos. ¡De créalo o no lo crea!

*Unos amigos van caminando por la calle y uno le dice al otro: -Compadre mire esa belleza de mujer. ¡Y pensar que antes me perseguían! - ¿De verdad? ¿Y ya no? - No. - ¿Por qué? ¡Porque ya no robo carteras!

Temas
Te puede interesar

Defensa del expresidente Álvaro Uribe pide que se acuerde su libertad hasta fallo definitivo

Sentencia infame contra el presidente Alvaro Uribe prueba control para dictatorial de Colombia

Expresidente Duque denuncia "graves irregularidades" en el caso de Uribe y reclama "acción" internacional

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Rubio, llegan para hablar con los empleados a su llegada al Departamento de Estado en Washington, DC, el 21 de enero de 2025.
PRESIÓN INTERNACIONAL

Marco Rubio: Designación de Cártel de los Soles como terrorista permite acción militar contra Maduro

Jennifer López asiste al estreno de El beso de la mujer araña durante el Festival de Cine de Sundance 2025 en el Eccles Center Theatre el 26 de enero de 2025 en Park City, Utah.
CONTROVERSIA

Aseguran que Jennifer López no tuvo acceso a tienda Chanel en Estambul

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU y un vehículo blindado Stryker de ocho ruedas patrullan el área fronteriza en Sunland Park, estado de Nuevo México, EEUU. 
Narcoterrorismo

Trump ordena al ejército combatir los cárteles latinoamericanos designados como "terroristas globales"

Foto de archivo que muestra a una delegación de médicos cubanos.
TESTIMONIO

Médico cubano que estuvo de misión en Bolivia revela casos de corrupción

Los argentinos Tadeo Allende (izquierda) y Rodrigo De Paul (derecha) celebran con el uruguayo Luis Suárez luego del tercer gol del Inter Miami en un partido, el 6 de agosto de 2025.
Fútbol

Leagues Cup 2025: Inter Miami vs Tigres en cuartos de final, todos los cruces y resultados

Te puede interesar

Inmigrantes en la frontera. 
INMIGRACIÓN

¿Cuánto cuesta ser libre? Cubano adeuda medio millón por no acatar orden de deportación

Por DARCY BORRERO BATISTA
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, se dan la mano antes de una reunión en Helsinki el 16 de julio de 2018.
Guerra en Ucrania

EEUU y Rusia confirman cumbre en Alaska; el Kremlin anuncia invitación a Trump para visitar Moscú

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU y un vehículo blindado Stryker de ocho ruedas patrullan el área fronteriza en Sunland Park, estado de Nuevo México, EEUU. 
Narcoterrorismo

Trump ordena al ejército combatir los cárteles latinoamericanos designados como "terroristas globales"

En esta foto del 6 de agosto del 2020, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, escucha una pregunta en una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York. 
Acusaciones

Justicia abre investigación sobre la fiscal general de Nueva York, Letitia James

Joe Martìnez espera la sentencia. 
MÁS ESPERA

Juez pospone sentencia de Joe Martínez por corrupción en Miami-Dade