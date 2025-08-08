La Esquinita de Reme

*La condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene a Colombia en crisis. Se le inculpa por soborno en actuación penal y fraude procesal. El exmandatario de 73 años gobernó al país con mano dura del 2002 al 2010. El brillante secretario de Estado de USA, Marco Rubio, señaló que el único delito de Álvaro Uribe ha sido luchar incansablemente por defender a su Patria.

*El House Oversight Committee de la Cámara de Representantes bajo la dirección del Congresista Comer, está citando a Bill Clinton y su esposa Hillary Rodham en una investigación sobre Jeffrey Epstein. Me imagino que los Clinton y sus amigos estén tomando Librium para los nervios. Va a ser interesante saber qué transpira de este estudio.

*Por fin los senadores demócratas se fueron a sus respectivos Estados sin haber logrado un acuerdo con los republicanos y sin haber confirmado a los nombrados por Trump para diferentes posiciones clave. Es una vergüenza lo que ha hecho la minoría para controlar a la mayoría. Eso no es oposición. Eso es demagogia. Eso es traición al país.

*La juez Jeanine Pirro fue aprobada por el Senado como fiscal general de Washington D.C. con una votación de 50 a 45. Juez Pirro hará una excelente labor porque es muy inteligente y competente. ¡Felicidades!

*Brian Burch fue confirmado como embajador de USA a la Santa Sede. Una nominación muy aplaudida.

*El turismo en Las Vegas ha colapsado de una manera dramática habiendo llegado a las cifras más bajas en muchos años. Los jóvenes no están visitando la Ciudad del Pecado.

*La gobernadora de la Reserva Federal, Adriana Kugler, renunció a su posición la semana pasada para reintegrarse a su trabajo en Georgetown University. Está renuncia le dará la oportunidad al presidente Trump de nombrar a alguien más de acuerdo con sus políticas. Aunque no le permitirá aún bajar los intereses bancarios. Algo interesante, sin embargo, pasó la semana anterior cuando dos miembros de la Reserva federal expresaron su disgusto porque Powell no había bajado los intereses. Eso no había pasado anteriormente.

*El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha ordenado la detención de todos los Congresistas que abandonaron el Estado para no participar en el proceso que permitiría la elección de varios nuevos Congresistas en el Estado. En vez de participar y pelear decidieron irse del Estado. ¡Triste!

*El presidente Trump puso su sello definitivo en la Casa Blanca y esto seguirá por muchos años. A un costo de $200 millones se construirá un “ballroom” que podrá acomodar muchas actividades importantes a celebrarse dentro de un salón bajo techo y con aire acondicionado. Trump personalmente y un grupo de sus amigos cubrirán los costos de esta construcción. Algo importante y muy necesario.

*La Mala Kamala se convenció de que sus días en política están contados y anunció que no aspirará a la Gobernación de California. También mencionó que en los próximos meses informará al pueblo de sus planes futuros. No hay duda de que Kamala asimiló el golpe y no quiere hacer otro papelazo.

*Las ventas de los supermercados Publix subieron más de un 7% en el último trimestre. La empresa ha tenido muchos éxitos en los últimos años.

*Jerome Powell rechazó DE NUEVO bajar los intereses bancarios. Mientras en Estados Unidos no se han bajado los intereses en meses en Europa se han reducido en cuatro ocasiones. El Sr. Powell tiene una “vendetta” contra el Gobierno de Trump y está perjudicando a los Estados Unidos innecesariamente.

*Estados Unidos impondrá una tarifa de un 25% a todos los productos procedentes de India como penalidad por comprarle crudo a Rusia.

*Ashley Moody, la senadora que reemplazó temporalmente a Marco Rubio al ser elegido secretario de Estado acaba de ser recomendada para su posición permanente en el Senado por Donald Trump. Con apoyo de Ron DeSantis a quien sirvió como fiscal general del Estado y del presidente Trump, Ashley debe ganar ese asiento sin problemas. Además de eficiente, Ashley Moody es una mujer de principios y así lo ha demostrado durante su carrera. ¡La apoyamos!

*La economía de Estados Unidos subió un 3% en el segundo semestre dándole un fuerte aplauso a Trump y a su administración. Pocas administraciones anteriores han logrado este éxito tan importante.

* ¡Increíble pero cierto! Zoharan Mamdami, el candidato socialista a la alcaldía de New York tiene gran ventaja en las encuestas entre los votantes judíos. ¡De créalo o no lo crea!

*Unos amigos van caminando por la calle y uno le dice al otro: -Compadre mire esa belleza de mujer. ¡Y pensar que antes me perseguían! - ¿De verdad? ¿Y ya no? - No. - ¿Por qué? ¡Porque ya no robo carteras!