domingo 10  de  agosto 2025
ESFERAS DE PODER

Partido Comunista de China detiene a alto diplomático para ser interrogado

Liu Jianchao ha trabajado en varias embajadas, entre ellas en Indonesia y Filipinas, y ha sido portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores

Esta foto grupal, tomada y distribuida el 10 de diciembre de 2024 por la agencia estatal rusa Sputnik, muestra a Liu Jianchao (2.º por la izq.), jefe del Departamento Internacional del Partido Comunista de China, recibiendo al vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev (3.º por la der.), en el aeropuerto de Pekín.&nbsp; &nbsp;

Esta foto grupal, tomada y distribuida el 10 de diciembre de 2024 por la agencia estatal rusa Sputnik, muestra a Liu Jianchao (2.º por la izq.), jefe del Departamento Internacional del Partido Comunista de China, recibiendo al vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev (3.º por la der.), en el aeropuerto de Pekín. 

 

Yekaterina Shtukina / POOL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Pekín, China.- Un diplomático chino considerado candidato al puesto de ministro de Relaciones Exteriores fue detenido por las autoridades de su país para ser interrogado, informó el Wall Street Journal el domingo.

Liu Jianchao, que dirige el Departamento Internacional, el organismo del Partido Comunista encargado de gestionar las relaciones con partidos políticos extranjeros, fue "llevado" cuando regresaba a Pekín a finales de julio tras un viaje de trabajo, indicó el diario.

Lee además
Un buque de carga espera en el puerto de Balboa antes de cruzar el Canal de Panamá en la Ciudad de Panamá el 4 de febrero de 2025.
ECONOMÍA

Empresa China anuncia que discutirá con Panamá el futuro de puertos en el canal
Imagen referencial. 
ANÁLISIS

La estrategia de seguridad alimentaria de China y las alianzas agrícolas latinoamericanas

Se desconocen las razones de su detención, según la misma fuente.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino no respondió de inmediato a la solicitud de confirmación por parte de AFP.

Es la primera vez desde 2023 que un diplomático chino de este nivel es detenido. Ese año, Qin Gang, entonces ministro de Relaciones Exteriores, fue destituido tras informaciones sobre una relación extramatrimonial.

Liu, de 61 años, ha trabajado en varias embajadas, entre ellas en Indonesia y Filipinas, y ha sido portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

También ha dirigido diversos organismos nacionales y regionales encargados de implementar la campaña contra la corrupción del presidente Xi Jinping.

En julio acusó al ministro de Defensa estadounidense de "provocar la confrontación y el conflicto" cuando este instó a los aliados de Estados Unidos a reforzar sus fuerzas armadas para contrarrestar a China.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Trump exige la renuncia del presidente de Intel por nexos con el régimen de China

¿Nos preparamos para un bloqueo de Taiwán, similar a la Crisis de los Misiles de Cuba de 1962?

Taiwán y Belice: Un modelo de cooperación frente al desencanto hondureño con China

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Cita de Nicolás Maduro con el secretario general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), Martin Von Hildebrand, en julio de 2025. 
VENEZUELA

Maduro celebra reunión sobre cooperación amazónica, pero ignora destrucción chavista del Marco Minero

Desde Maturín, en el estado Monagas, el ministro Diosdado Cabello dio detalles de los explosivos que el régimen reportó fueron incautados este 9 de agosto
VENEZUELA

Cabello vincula a María Corina Machado y EEUU con supuestos "actos terroristas" tras hallazgo de explosivos

Imagen referencial de la Unión Europea.
CONFLICTO

Unión Europea aprueba pago de 3.200 millones de euros en apoyo macrofinanciero a Ucrania

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pronuncia un discurso durante el lanzamiento del nuevo programa Procred 360 para apoyar el emprendimiento en el Palacio Planalto de Brasilia el 22 de abril de 2024.  video
ANÁLISIS

¿Cuál es el destino político de Brasil?

Acto de solidaridad con el senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe 
PRONÓSTICO RESERVADO

Colombia: Senador Miguel Uribe en estado crítico por hemorragia

Te puede interesar

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. video
$40 millones en un año

Trump señala a Pelosi por usar información privilegiada para ganancias bursátiles "milagrosas"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Durante encuentro con Nicolás Maduro, el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord, y el rector de la UCAB, padre Arturo Peraza, le entregaron al  el afiche de la canonización del Dr José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. video
VENEZUELA

Maduro hace proselitismo político con la devoción de los venezolanos por sus dos primeros santos

Esta foto grupal, tomada y distribuida el 10 de diciembre de 2024 por la agencia estatal rusa Sputnik, muestra a Liu Jianchao (2.º por la izq.), jefe del Departamento Internacional del Partido Comunista de China, recibiendo al vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev (3.º por la der.), en el aeropuerto de Pekín.   
ESFERAS DE PODER

Partido Comunista de China detiene a alto diplomático para ser interrogado

Foto de archivo que muestra a una delegación de médicos cubanos.
INSÓLITO

México paga $100 millones por médicos cubanos, sin datos claros de su efectividad

Control máster de América TeVé-Canal 41.
REDACCIONES SILENCIADAS

La crisis de medios en Miami y su sombra sobre la democracia