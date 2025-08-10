domingo 10  de  agosto 2025
$40 millones en un año

Trump señala a Pelosi por usar información privilegiada para ganancias bursátiles "milagrosas"

La expresidenta de la Cámara de Representantes niega las acusaciones de Trump y dice que su marido, el empresario Paul Pelosi, es el encargado de operaciones

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

JIM WATSON/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó el sábado a la expresidenta de la Cámara de Representantes y líder 'de facto' del partido Demócrata, Nancy Pelosi, de emplear información privilegiada para enriquecerse en operaciones bursátiles.

Trump se ha hecho eco de una reciente información publicada por el diario 'New York Post', que levanta la voz sobre el impresionante crecimiento del patrimonio del matrimonio Pelosi durante sus operaciones bursátiles a lo largo del año pasado, cuando lo incrementaron en más de 40 millones de dólares respecto al año anterior, hasta los 413 millones de dólares.

Bloomberg informó de que la cartera de inversiones de la pareja obtuvo un rendimiento estimado del 54 por ciento en 2024, lo que duplica las ganancias del 25 por ciento del S&P 500 y ha superado a todos los grandes fondos de inversión.

Pelosi tachó la semana pasada estas afirmaciones como "ridículas" en una entrevista a la cadena CNN. Un portavoz reiteró que la líder demócrata no posee acciones ni participa en operaciones bursátiles, y la mayor parte de la actividad se realiza a nombre de su marido, el empresario Paul Pelosi.

El presidente Trump declaró en su plataforma Truth Social:

"La corrupta Nancy Pelosi y su 'interesante' marido han mejorado los resultados de todos los fondos de inversión de 2024, es decir, que estos dos 'intelectos' normales y corrientes han derrotado a todos los supergenios de Wall Street".

"Porque han empleado información privilegiada. ¿Alguien está echando a esto un vistazo. Es una repugnante degenerada que me hizo dos juicios políticos, sin motivos y perdió. ¿Cómo te sientes ahora, Nancy?".

FUENTE: EUROPA PRESS

Temas
