jueves 7  de  agosto 2025
COLOMBIA

Miles marchan en Colombia en apoyo al expresidente Uribe tras condena

Luego de la sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe, él sostiene que la condena obedece a motivaciones políticas de la izquierda, actualmente en el poder

Una mujer sostiene una bandera colombiana mientras protesta en apoyo al expresidente colombiano Álvaro Uribe en Bogotá el 7 de agosto de 2025. Uribe, presidente de Colombia entre 2002 y 2010, fue condenado a 12 años de arresto domiciliario el 1 de agosto de 2025.

Una mujer sostiene una bandera colombiana mientras protesta en apoyo al expresidente colombiano Álvaro Uribe en Bogotá el 7 de agosto de 2025. Uribe, presidente de Colombia entre 2002 y 2010, fue condenado a 12 años de arresto domiciliario el 1 de agosto de 2025.

Foto de Raúl ARBOLEDA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ - Miles de colombianos salieron este jueves a las calles de todo el país para apoyar al expresidente Álvaro Uribe tras la histórica sentencia de 12 años de arresto domiciliario en su contra.

A pesar de la lluvia, el padre de la derecha moderna colombiana consiguió movilizar a cientos de personas en Bogotá en las marchas convocadas por su partido y bastión opositor, Centro Democrático.

El exmandatario (2002-2010) permanece detenido en su casa, mientras apela la sentencia por supuesto soborno a testigos para evitar que lo vincularan con paramilitares antiguerrilla.

Con paraguas, impermeables, banderas de Colombia, pitos, tambores y música festiva, los simpatizantes de el exmandatario corearon "Uribe, amigo, el pueblo está contigo", mientras avanzaban hacia la central Plaza de Bolívar.

"Estamos aquí por la injusticia que le hicieron a nuestro presidente Álvaro Uribe Vélez", dijo Sergio Carreño, estudiante de derecho, de 24 años, enfundado con el sombrero estilo aguadeño (blanco) característico del expresidente.

"Para que el pueblo colombiano sepa la verdad, que este proceso fue manipulado por una jueza", agregó.

Apoyo a Álvaro Uribe
Manifestantes exhiben carteles que representan al presidente colombiano Álvaro Uribe (izq.) y al candidato presidencial de derecha Miguel Uribe —sin parentesco con Uribe y quien sufrió un intento de asesinato en junio— durante una protesta en apoyo al expresidente, quien se encuentra en arresto domiciliario, en Bogotá el 7 de agosto de 2025.

Manifestantes exhiben carteles que representan al presidente colombiano Álvaro Uribe (izq.) y al candidato presidencial de derecha Miguel Uribe —sin parentesco con Uribe y quien sufrió un intento de asesinato en junio— durante una protesta en apoyo al expresidente, quien se encuentra en arresto domiciliario, en Bogotá el 7 de agosto de 2025.

Respaldo del pueblo

En Medellín, segunda ciudad del país y cuna del exmandatario, ríos de gente salieron a las calles en su defensa.

"No más instigación de odio y de violencia en contra de la oposición", clamó en una tarima Tomás Uribe, hijo del expresidente.

El popular líder de la derecha, de 73 años, sostiene que la condena obedece a motivaciones políticas de la izquierda, actualmente en el poder.

El proceso legal comenzó en 2012, cuando Uribe presentó una denuncia contra el senador izquierdista Iván Cepeda por un supuesto complot con testigos falsos para vincularlo con paramilitares.

Pero en 2018, en un giro inesperado, la Corte Suprema empezó a investigar a Uribe por presuntamente manipular a testigos para desacreditar a Cepeda.

El exmandatario opositor es muy popular en el país por su lucha y mano de hierro contra la guerrilla, a la que asestó duros golpes durante sus dos mandatos.

Este 7 de agosto se celebra la independencia de Colombia y marca el último año de gobierno del izquierdista Gustavo Petro, férreo rival de Uribe.

Las movilizaciones se dan a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026, hoy favorita en los sondeos.

FUENTE: Con información de AFP

