Familia del actor Eduardo Serrano pide ayuda tras diagnóstico de cáncer

MIAMI.- La familia de Eduardo Serrano recurrió a las redes sociales para informar que el primer actor venezolano fue diagnosticado con cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis en el cerebro. El intérprete ya padecía de un tumor maligno en la vejiga y se había sometido a una nefrostomía.

A través de un video, Magaly Serrano, hija del actor, en compañía de la cantante venezolana Mirtha Pérez, señaló que la familia requiere de apoyo económico, por lo que se vieron en la obligación de abrir un Goufondme de 20.000 dólares.

"Hemos decidido, después de mucho pensarlo y de todo el impacto emocional y económico que ha sido para nosotros esta situación, abrir un Gofundme. Necesitamos recolectar una cantidad de dinero para que nos ayuden. Necesitamos una enfermera en casa porque yo tuve que dejar mi trabajo, estaba dedicada a cuidar a mi papá. El único ingreso que tenemos es el trabajo de mi prometido", manifestó.

Serrano enfatizó que si bien su padre recibió en el pasado quimioterapia y radiación para el cáncer en la vejiga, ahora debe someterse a un nuevo ciclo de quimioterapia para el del pulmón, el cual iniciará el 20 de agosto. Además, aclaró que el actor requiere de cosas especiales para el cuidado en casa.

"Sabemos el amor que le tienen"

Asimismo, aclaró que su padre está al tanto de la solicitud, ya que antes de hacerlo público se le consultó.

"Lo pensamos mucho, lo discutimos mucho. Lo hablamos con él porque no queríamos violar su privacidad, no sabíamos hasta dónde él quería que la gente supiera su situación. Pero él estuvo de acuerdo".

Con la voz entrecortada, Magaly agradeció el apoyo de los seguidores de su padre. "Esperamos y contamos con el apoyo de todos ustedes. Sabemos el amor grande que le tienen y lo valoramos profundamente".

La hija del intérprete recordó que así como fue excepcional en su trabajo, también lo ha sido en la vida. "Él es un hombre increíble, ha sido un padre increíble, ha sido un compañero increíble, y tenemos esperanza y fe de que salga adelante porque él es un hombre fuerte".

Por último, manifestó que todos los mensajes que le hagan llegar a través de las redes, se lo harán saber.

"Cualquier rezo, cualquier oración, cualquier apoyo económico, cualquier buen deseo o mensaje de amor que le hagan llegar, lo agradecemos profundamente y se lo haremos llegar a él. Les agradecemos de antemano toda su ayuda y los queremos profundamente".