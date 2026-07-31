La Esquinita de Reme

*Maria Elvira Salazar tiene una tarea difícil para su reelección. Los enemigos de la democracia y de la libertad, ahora disfrazados de socialistas, están enviando enormes cantidades de dinero para promover a su competidor en el Partido Demócrata, Elliot Rodríguez, exmarido de María Elena Salinas, la compañera de Jorge Ramos en el noticiero nacional de Univisión durante muchos años. Elliot es demócrata, cometeríamos un grave error si votáramos por él. No tenemos que estar de acuerdo con María Elvira en todo lo que dice, pero si reconocer que a la hora de votar lo hace totalmente con los nuestros.

*El entierro del senador Lindsey Graham fue a nivel presidencial. . Presidentes, vicepresidentes, primeros ministros, militares estuvierin presente, dándole su último adiós. Muchos viajaron miles de millas para darle su última despedida. ¡Descanse en paz!

*Ya el juez de Manhattan fijó la fecha para el juicio de Nicolás Maduro y su esposa para el 1 de junio de 2027. ¡Maduro está madurito!

*El senador de Texas Ted Cruz afirmó que la analfa-cayuca Alexandria Ocasio Cortes aspirará a presidente de los Estados Unidos en el 2028. La exbartender seguirá diciendo disparates hasta que se le acabe la luna de miel con Mandani.

*Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, regresó a su país para enfrentar nuevos juicios. Hernández fue perdonado en Estados Unidos y enviado a su país de origen.

*Una investigación del FBI acerca del equipo de fútbol de Argentina ha subido de tono mientras un gran jurado se reúne en Miami. No sabemos todos los detalles, pero se habla de que los fiscales federales de Miami están buscando un testigo desconocido con conocimiento de la asociación de fútbol argentina, sus dos ejecutivos principales y dos asociados.

*El vicepresidente Vance y su esposa le dieron la bienvenida a su cuarto hijo y hubo discrepancias con el nombre. JD Vance quiso llamar al recien nacido Donald, en honor al Presidente, pero su esposa no estuvo de acuerdo porque quiso honrar a miembros de su familia y ella ganó. El niño está precioso y ya son cuatro de lis Vance. ¡Felicidades a una bella familia!

*¡LeBron James fue contratado por Philadelphia! No nos extraña…después de vivir en Miami nunca quiso nuestra ciudad ni nuestra gente. ¡Me extrañaba que fuese a volver a nuestra ciudad donde despreció a nuestros habitantes! ¡Allá va eso!

*Felicidades a esa gran artista Lena Burke. Sí, una de las Burke, que compuso e interpretó la canción dedicada a la inolvidable Celia Cruz, que ahora ha sido seleccionada para participar en los premios Juventud. Personas como Lena y su mamá Malena dan cada día más prestigio al exilio cubano en Miami. Felicidades querida Lena.

*Sorpresivamente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, cambió la clasificación de Santa Lucía, una isla preciosa, que anteriormente estaba considerada como una joya del Caribe. Ahora especifican en sus notas que hay robos, asesinatos, violaciones y que hay que tener mucho cuidado. La mayoría de los turistas americanos que fueron el año pasado a la Isla lo hicieron en barco.

*En esta semana se dieron los números de las encuestas para el Senado en el Estado de la Florida y Ashley Moody aparece con 10 puntos por arriba de su contendiente demócrata más cercano. La joven, exfiscal de la Florida, ha hecho un trabajo extraordinario y tiene el apoyo de los republicanos, muchos Independientes y hasta de muchos demócratas. ¡Felicidades Moody!

*Éramos pocos y parió la abuela! Descaradamente el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que no habrá más elecciones en ese país. Esto es inaceptable y espero que los Estados Unidos tome las medidas necesarias (después de resolver la crisis de Cuba) para que vuelva la democracia en ese país centroamericano. Ortega lleva 20 años abusando del pueblo nicaragüense, actuando como un Emperador junto al mamarracho de la Rosarito y, realmente, creando una verdadera situación dantesca en nuestro querido país hermano. ¡Basta ya!

*El afamado cantante puertorriqueño Marc Anthony es otra vez padre. Su esposa, la bella Miss Universo Nadia Ferreiro dio a luz a una hembrita y así completaron la parejita. Ahora son ocho los hijos de Marc repartidos entre sus cuatro esposas. ¡Felicidades Marc y Nadia!

*Estaba Jaimito con su papa y le pregunta: “Papa, ¿Cómo nace la gente?". Y su padre le dijo, "Adán y Eva hicieron bebés, luego sus bebés se hicieron adultos e hicieron bebés, y así sucesivamente". Jaimito entonces se dirigió a su madre, le hizo la misma pregunta y ella le dijo: "Éramos monos y luego evolucionamos hasta convertirnos en lo que somos ahora". Jaimito volvió corriendo a su padre y le dijo, "¡Me has mentido!’”. El padre le contestó, "No, tu madre estaba hablando de su familia".