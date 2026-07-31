Enfermera de raíces colombianas y argentinas buscará el título de Miss USA por Florida

MIAMI.- Acostumbrada a cuidar pacientes con enfermedades cardiovasculares, Aileen Cerchiara afronta ahora uno de los mayores retos de su vida fuera del hospital. La enfermera de 26 años fue coronada Miss Florida USA 2026 y llevará los colores del estado en la 75 edición de Miss USA, prevista para el 27 de agosto en el Adrienne Arsht Center de Miami.

De ascendencia colombiana y argentina, Cerchiara obtuvo el título estatal tras competir como Miss Gulf Coast USA, culminando un objetivo que persiguió durante varios años y que estuvo cerca de alcanzar en la competencia anterior.

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Su historia trasciende las pasarelas. La joven desarrolla su carrera en el área de cuidados cardíacos, donde participa en la atención y preparación de pacientes sometidos a procedimientos de alta complejidad. Esa labor, asegura, le ha permitido fortalecer valores como la empatía, la disciplina y el compromiso con el servicio, principios que también desea proyectar desde la plataforma que ofrece el concurso.

Tras ubicarse entre las principales finalistas el año pasado, decidió regresar con mayor experiencia, perfeccionar sus habilidades y afrontar nuevamente el desafío. El esfuerzo dio resultado al conquistar el máximo reconocimiento estatal.

Momento en que la joven de raíces hispanas recibe la corona. TOMADA DEL INSTAGRAM DE AILEEN CERCHIARA

Ahora tendrá la oportunidad de medirse con aspirantes de todo el país en una competencia que reunirá a representantes de los 50 estados y el Distrito de Columbia en busca del título nacional.

Si logra imponerse, obtendrá el derecho de representar a Estados Unidos en la próxima edición de Miss Universo, ampliando una trayectoria que combina la vocación de servicio con el deseo de inspirar a otras mujeres latinas a perseguir sus metas sin renunciar a su formación ni a su carrera.

Más allá del resultado, Cerchiara llega al escenario nacional con una historia marcada por la constancia, el trabajo y el orgullo por sus raíces, cualidades que hoy la convierten en una de las cartas de Florida para conquistar la corona más importante del país.