Trump: "La terrible crisis migratoria en España es otra advertencia para EEUU"

Vista de las decenas de miles de personas que llegaron a la ciudad española de Ceuta desde Marruecos.

La crisis en la ciudad española de Ceuta por la llegada de miles de migrantes irregulares desde Marruecos es "terrible" y una nueva advertencia para Estados Unidos, dijo el presidente Donald Trump, declaraciones a Fox News.

"Es terrible. Recuerden esas imágenes. Así estaremos en tres años si gana el lado equivocado" declaró Trump, en alusión a las próximas elecciones presidenciales estadounidenses, según una periodista de Fox News que conversó con el mandatario.

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"Si los demócratas llegan [al poder], no vamos a vivir muy bien", añadió la corresponsal de Fox en la Casa Blanca.

Decenas de miles de personas cruzaron la frontera entre Marruecos y Ceuta a nado o a pie, en una de las mayores crisis migratorias en España en tiempos recientes.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se desplazó a la ciudad situada en el extremo norte de África, y ordenó el despliegue del ejército después de varios días de crisis.

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La presidencia estadounidense reaccionó rápidamente en la noche del jueves a las imágenes de miles de personas cruzando a nado o a pie el límite entre ambos países.

Uno de los consejeros más cercanos a Trump, Stephen Miller, considerado un "halcón" de la política antimigratoria, compartió en X un video de la llegada de migrantes a Ceuta y fustigó a los demócratas.

El cierre de la frontera sur de Estados Unidos a la inmigración ilegal es uno de los resultados del regreso de Trump a la Casa Blanca que el gobierno muestra como un gran triunfo.

Desde su regreso al poder, el gobierno federal ha reducido prácticamente a cero la cifra de migrantes no autorizados que logran entrar en el país.

Las imágenes de caravanas de migrantes, o de estampidas caóticas en la frontera, fueron uno de los factores que reforzaron la candidatura de Trump y fue uno de los temas clave que le permitieron ganar por segunda vez la presidencia, después del cuestionado "triunfo electoral" de Joe Biden.

Trump mantiene por otro lado un duro pulso diplomático con el gobierno de Sánchez, uno de los más hostiles a su agresiva diplomacia.

Estados Unidos considera a España un mal socio dentro de la OTAN porque Sánchez se negó a aumentar el gasto militar al 5% del PIB, como los demás miembros de la alianza.

Sánchez se opuso además al uso de las instalaciones militares estadounidenses en territorio español para la ofensiva contra el régimen terrorista de Irán.

Declaraciones del Departamento de Estado

Por su parte, el Departamento de Estado emitió también un comunicado de prensa.

La entrada de miles de personas desde Marruecos a la ciudad de Ceuta es "el resultado directo" de la política migratoria española, que afecta a toda Europa, declaró este viernes el Departamento de Estado norteamericano.

"Este incidente inaceptable es el resultado directo de los esfuerzos deliberados del gobierno español por permitir y facilitar la migración ilegal masiva hacia Europa", acusó una nota de prensa de la diplomacia estadounidense.

"Estados Unidos se solidariza con el pueblo de España, y con todos los europeos, frente a esta flagrante violación de su soberanía y de sus derechos humanos", aseguró el texto.

Estados Unidos evalúa medidas para proteger a sus ciudadanos en el exterior y está dispuesto a "ayudar a otros aliados europeos que estén considerando opciones similares", advirtió.

El incidente en Ceuta prendió las alarmas en otros países europeos. Italia propuso suspender temporalmente la libre circulación de ciudadanos provenientes de España.

Al menos 34 personas murieron en el intento de llegar al enclave de Ceuta, en el extremo norte de África, según el gobierno local.

FUENTE: Con información de AFP.