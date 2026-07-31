viernes 31  de  julio 2026
DECLARACIÓN

Senadores de EEUU abogan porque reunión en Venezuela encamine al país hacia la democracia

Los republicanos Jim Risch, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, y John Curtis subrayaron que el compromiso y la buena fe son decisivas

Vista del Senado de EEUU. &nbsp;

Vista del Senado de EEUU.

 

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En víspera de la reunión política pautada para este 1 de agosto, los senadores de EEUU Jim Risch, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, y John Curtis, expresaron su apoyo a las conversaciones entre un sector de la oposición y del chavismo en Venezuela que consideran “una oportunidad” para conducir al país hacia la democracia.

Risch, republicano por Idaho; y Curtis, republicano por Utah, dieron a conocer la declaración del Comité sobre el encuentro formal entre Dinorah Figuera, presidente de la opositora Asamblea Nacional de 2015; y Jorge Rodríguez, por el actual Parlamento, impulsado por el gobierno de EEUU.

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La reunión, la segunda después del primer acercamiento en Caracas el 19 de junio, tiene como objetivo dar los primeros pasos sobre una agenda política que permita avanzar hacia las elecciones libres y una transición pacífica en Venezuela.

Figuera representa el último parlamento considerado legítimo por EEUU tras elecciones legislativas ganadas por la oposición que luego fue disuelto por una orden judicial durante el régimen autoritarista de Maduro en 2017.

EEUU promovió la reunión entre el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez (izq.), y la opositora Dinorah Figuera en la Asamblea Nacional en Caracas, el 18 de junio de 2026.

EEUU promovió la reunión entre el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez (izq.), y la opositora Dinorah Figuera en la Asamblea Nacional en Caracas, el 18 de junio de 2026.

Hacia la democracia en Venezuela

“El inicio de estas negociaciones representa una importante oportunidad para encaminar a Venezuela hacia un futuro estable y democrático”, afirmaron los senadores, y destacaron que el resultado deseado tiene condiciones para las partes, especialmente para el chavismo que ha frustrado diálogos anteriores para salir de la crisis política.

“Esta visión de futuro solo se hará realidad si todas las partes negocian de buena fe, rechazan las falsas promesas que han frustrado esfuerzos anteriores y se comprometen a un proceso transparente con criterios claros que conduzcan a elecciones libres y justas”, indicaron en el comunicado.

“Estados Unidos tiene un gran interés en una transición democrática pacífica en Venezuela y en garantizar que los actores malintencionados no puedan interferir con la voluntad del pueblo venezolano”, reafirmaron los senadores en el texto.

En el encuentro no está previsto la participación de la líder opositora María Corina Machado, quien afirmó en fecha reciente que no asistirá luego de darse a conocer la cita entre las dos partes con el apoyo de EEUU.

Expectación en Venezuela

El encuentro entre Figuera y Rodríguez despierta expectación en Venezuela debido a los esfuerzos de diálogo político anteriores y sin resultados, aunque la participación de EEUU en esta ocasión pone un acento diferenciador en las condiciones de estos encuentros.

No obstante, el chavismo mantiene aún más de 370 presos políticos, a pesar del compromiso de liberaciones con una ley de Amnistía; la falta de credibilidad en la justicia, y las severas dificultades económicas para la población.

Este jueves, la jefa encargad de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó no está cediendo la soberanía de su país a EEUU durante su gestión, tras meses de la captura del depuesto Nicolás Maduro, y que actúa "de buena fe".

"Empiezo actuando de buena fe y confiando en que estas relaciones (entre EEUU y Venezuela) puedan desarrollarse en buena fe. Mi estrategia actual y futura siempre ha sido garantizar la paz y la tranquilidad en el país, así como el bienestar social y económico", aseguró Rodríguez a la revista estadounidense Times.

FUENTE: Con información de página web foreign.senate.gov, EFE, red X

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