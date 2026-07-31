viernes 31  de  julio 2026
VIOLENCIA

Buscan al autor de un ataque armado que dejó una mujer herida en Wilton Manors

La víctima recibió un disparo en una pierna durante un hecho ocurrido en la madrugada. Los investigadores buscan al responsable, quien escapó en un automóvil blanco

Imagen de referencia patrulla de policía.

Imagen de referencia patrulla de policía.

IMAGEN REALIZADA CON IA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

WILTON MANORS.- Detectives del Departamento de Policía de Wilton Manors (WMPD) intentan identificar al responsable de un ataque armado que dejó a una mujer herida la madrugada de este viernes y que terminó con el sospechoso huyendo antes de la llegada de las autoridades.

La emergencia fue reportada alrededor de las 5:15 a.m. en la cuadra 2700 de North Andrews Avenue, donde los agentes localizaron a la víctima con una herida de bala en una pierna.

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Personal de rescate le brindó atención médica en el lugar antes de trasladarla al Broward General Hospital. Hasta ahora, la agencia no ha revelado su identidad ni ha ofrecido información sobre su estado de salud.

Como parte del procesamiento de la escena, los investigadores documentaron manchas de sangre sobre el pavimento y un impacto de proyectil en la ventana del conductor de un vehículo, evidencias que serán analizadas para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con el WMPD, la persona buscada abandonó el área en un automóvil blanco de cuatro puertas. Los detectives trabajan para establecer su identidad, reconstruir la secuencia de los hechos y determinar el motivo del ataque.

El departamento policial indicó que, por el momento, no existe una amenaza conocida para los residentes, aunque las pesquisas continúan y no se han realizado arrestos. Piden ayuda de la comunidad con información, que ayude a esclarecer el hecho.

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