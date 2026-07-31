viernes 31  de  julio 2026
ENERGíA

Petroleras de EEUU logran grandes ganancias en medio de guerra contra Irán

ExxonMobil ganó 14.525 millones de dólares entre abril y junio, más del doble que en el mismo período de 2025, mientras que Chevron obtuvo 12.072 millones en el mismo periodo, casi cinco veces más que un año antes

Una gasolinera de la petrolera estadounidense Exxon Mobil.

Una gasolinera de la petrolera estadounidense Exxon Mobil.

FRREDERIC J. BROWN/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ExxonMobil y Chevron, las dos petroleras más grandes de Estados Unidos, reportaron sus mayores beneficios en años durante el segundo trimestre de 2026, con ganancias conjuntas de cerca de 26.600 millones de dólares, impulsadas por el encarecimiento del crudo durante la guerra con Irán.

ExxonMobil ganó 14.525 millones de dólares entre abril y junio, más del doble que en el mismo período de 2025 y su mayor beneficio trimestral en cuatro años, mientras que Chevron obtuvo 12.072 millones en el mismo periodo, casi cinco veces más que un año antes y su mayor ganancia trimestral en al menos seis años.

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Los resultados reflejan el impacto que la guerra ha tenido en los precios del petróleo desde que Estados Unidos e Israel atacaron al régimen terrorista de Irán a finales de febrero y Teherán bloqueó el Estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca de una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializados en el mundo.

Los valores del crudo

El precio del barril de Brent llegó a superar los 120 dólares tras el inicio del conflicto y este viernes ronda los 90 dólares.

En el conjunto del primer semestre, ExxonMobil obtuvo un beneficio neto de 18.708 millones de dólares, un 26,4 % más que un año antes, y facturó 201.155 millones, un incremento del 22,2 %.

Chevron, por su parte, ganó 14.282 millones entre enero y junio, más del doble de los 5.990 millones del mismo periodo de 2025, mientras que sus ingresos aumentaron de 92.432 millones a 118.662 millones de dólares.

Pese a esos beneficios extraordinarios, las petroleras están optando por conservar gran parte del dinero adicional en lugar de reinvertirlo en aumentar sustancialmente la producción, según un análisis de la consultora energética Wood Mackenzie citado por medios estadounidenses.

La industria prevé gastar este año menos en la producción de petróleo y gas que en 2025 ante la incertidumbre sobre la evolución de la guerra y el riesgo de que un final abrupto del conflicto provoque una fuerte caída del precio del crudo, antes de que las compañías puedan recuperar las inversiones en nuevos proyectos.

Frente a la incertidumbre

“Hay demasiada incertidumbre respecto a los precios y a cómo va a evolucionar todo esto”, explicó al Times Tom Ellacott, vicepresidentede investigación corporativa de Wood Mackenzie.

La consultora calcula que el conjunto del sector podría obtener unos beneficios extraordinarios de 425.000 millones de dólares este año si el barril de crudo registra un precio promedio de 90 dólares, según el Post.

La producción de Chevron aumentó un 20 % interanual durante el segundo trimestre, hasta un récord de 4,07 millones de barriles diarios, impulsada por sus operaciones en la cuenca del Pérmico y el golfo de México. La de ExxonMobil, en cambio, descendió un 1,7 %, hasta los 4,51 millones de barriles diarios, debido en parte a las interrupciones en Oriente Medio.

Chevron indicó además que espera recuperar a principios de 2027 toda la deuda contraída por el Estado venezolano con la compañía. Sus tres empresas mixtas con la petrolera estatal PDVSA elevaron su producción un 15% durante los últimos tres meses, hasta unos 280.000 barriles diarios.

FUENTE: Con información de EFE

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