Los campeones de la corrupción según Transparencia Internacional

“Transparencia” se centra en los niveles de comezón, picazón, urticaria, de furor de Mesalina en meter mano en las Tesorerías de los gobiernos respectivos. Pero no mide, y mucho menos se pronuncia, sobre el flagelo en otros pesos pesados de la venalidad planetaria. No incluye por ejemplo, en su ranking a la referida Naciones Unidas, pese a lo que es vox populi ¿Creen ustedes, acaso, que es por descuido o casualidad que los desgobiernos de Venezuela y Cuba, dos violadores contumaces de DD HH formen parte, precisamente, del organismo de la propia NN UU, encargado de la tuición de tales derechos? Y con respecto a la Corte Penal Internacional, creada en el marco del organismo multilateral ¿Qué? Un antro en el que se venden al mejor postor tanto abstenciones como pronunciamientos. Cabe entonces preguntarle a “Transparencia” ¿Qué tienen los desgobiernos corruptos de la Tierra que no tengan organismos como los mencionados, para excluirlos de sus evaluaciones?