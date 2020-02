Unidad efectiva, libertad segura

Yo tuve la suerte de saludar y escuchar a Guaidó en el encuentro con la dirigencia de los partidos políticos y de la sociedad civil venezolana en la Florida, al acompañar como director de Política de VenAmérica a nuestro presidente Luis Corona. La idea central del mensaje de Guaidó fue el llamado a la unidad de los dirigentes políticos y sociales de Venezuela. “Abramos la puerta juntos, y transitemos juntos el camino de la libertad”, le escuchamos decir, al ponderar que sin unidad no hay garantía de triunfo, y que juntos somos imbatibles. Es hora de unir la estrategia y tener una sola acción: “Me siento con la responsabilidad de solicitar la unión de todos”, concluyó.

Más tarde, el encuentro con miles de venezolanos en situación de diáspora fue alentador, hubo una inmensa alegría y se renovó la esperanza del cambio. El alcalde del condado Miami-Dade fue el primero en hablar y dar la bienvenida a Guaidó. Escuchamos luego las voces de varios congresistas, entre las que destacó la del representante Mario Díaz-Balart, así como sobresalió el discurso del senador Rick Scott, exgobernador de Florida.

Del emocionado discurso de Guaidó voy a resaltar tres frases que delinean el contenido de su mensaje. “Cada palabra de esperanza es útil”, expresó el presidente venezolano, haciendo ver la importancia de la esperanza en el ánimo nuestro: La desesperanza es la mejor aliada de la narco-dictadura.

Le oímos también a Guaidó un ruego que se convierte en orden: “Que no se normalice la crisis”, queriendo decir que no nos acostumbremos a la miseria, que no veamos como normal lo que es anormal. Tengamos hambre de cambio, sintamos la necesidad de avanzar.

La invitación final de Guaidó fue al trabajo de todos, cada quien desde su tribuna y según sus posibilidades: “Convirtámonos en maquinaria organizada para defender la libertad”. Nadie tiene el derecho a excusarse, algo podemos aportar, así sea una palabra de aliento. Está prohibido cruzarse de brazos y esperar que sean otros los que hagan su parte.

Al escuchar a Guaidó convocar a la unidad, se nos ocurre pensar que ese llamado debe transformarse en acciones concretas. Desde VenAmérica propusimos al presidente de Venezuela y a la Asamblea Nacional, convocar a la sociedad civil para integrar un Consejo Consultivo, que permita la participación activa de todos los sectores. En el encuentro con Guaidó le reiteramos la solicitud. Que se materialice la unidad de acción en el sector político, conjuntamente con la sociedad civil. Unidad plena. Unidad efectiva, libertad segura.