"Roldán Transmutado": Arsenio Díaz revisita a Amadeo Roldán con sitar, piano y percusión afrocubana

MIAMI .- El músico y compositor cubano Arsenio Díaz presentará el 3 de julio Roldán Transmutado , un EP o minálbum de dos piezas, proyecto que reimagina dos obras fundamentales del repertorio pianístico de Amadeo Roldán. Díaz imprime su sello con el sitar en una combinación innovadora que combina además el piano y la percusión afrocubana.

El trabajo, que se podrá escuchar en Spotify , reúne nuevas versiones de “Canción de cuna del niño negro” y “El Diablito Baila”, obras que forman parte del legado afrocubanista de Roldán y que ahora adquieren una nueva dimensión a través de un diálogo intercultural entre América Latina y la India.

El clarinetista y saxofonista cubano Paquito D’Rivera elogió la originalidad de la propuesta: “Nunca me hubiera imaginado a alguien tocando la música de Amadeo Roldán en el sitar, y la combinación con el piano europeo y la percusión afrocubana produce una impresión única, inigualable”.

Por su parte, el compositor, guitarrista y director de orquesta cubano Leo Brouwer también destacó el valor artístico del proyecto. En declaraciones emitidas el 8 de junio, afirmó:

“Roldán Transmutado es una propuesta audaz de Arsenio Díaz de las Dos piezas infantiles originales para piano de Amadeo Roldán. Desde finales de los años sesenta las transcribí para guitarra en ese empeño por sonar en mi instrumento músicas que formaban parte de mi background cultural y que creí que podía adaptar dándoles un nuevo perfil. Arsenio no reescribe simplemente la obra; la revisita desde el sitar, con respeto y sensibilidad latina y contemporánea. Escuchen con especial atención la Canción de cuna del niño negro, de las dos —según mi criterio— la versión más lograda. Este registro singular hace despertar la música de Roldán que lamentablemente no se toca en Cuba; diría que gracias a esporádicas interpretaciones fuera de nuestra Isla es que se escucha”.

Revisitar las tradiciones musicales

Según explicó Díaz, Roldán Transmutado nace del deseo de construir puentes entre tradiciones musicales que pueden parecer distantes, pero que están profundamente conectadas.

“A primera vista, la música afrocubana de Roldán y la tradición del sitar parecen mundos distantes, pero en realidad comparten una raíz ancestral común”, indicó el músico.

Y agregó: “Al llevarles la idea a Yan Carlos y a Eduardo sobre arreglar estas dos piezas, trabajamos para revelar ese puente oculto reimaginando estas obras con este ensamble inédito de sitar, piano y percusión afrocubana”. Y agregó: “Al llevarles la idea a Yan Carlos y a Eduardo sobre arreglar estas dos piezas, trabajamos para revelar ese puente oculto reimaginando estas obras con este ensamble inédito de sitar, piano y percusión afrocubana”.

Como planteó Díaz, con este proyecto ha encontrado nuevas dimensiones de la obra del compositor: “Descubrimos en el proceso que el afrocubanismo de Roldán no solo admite esta expansión, sino que la potencia; su vanguardia era más universal y elástica de lo que imaginábamos. Roldán Transmutado revela esa continuidad profunda entre tradiciones que, aunque separadas geográficamente, comparten la misma memoria espiritual”.

Si bien el EP conserva la esencia de las composiciones originales, incorpora el timbre y la magia del sitar, la claridad armónica del piano (imprescindible en Roldán) y la fuerza de la percusión afrocubana. El resultado es una reinterpretación contemporánea que respeta el espíritu de Roldán y, al mismo tiempo, sitúa su obra en un contexto global.

El EP propone un diálogo “Sur-Sur” entre las tradiciones musicales de América Latina y la India. En lugar de recurrir a una fusión superficial, el sitar se integra como una voz legítima capaz de reflejar las inflexiones melódicas, los portamentos y la dimensión ritual presentes en las expresiones afrocubanas.

“Cuando escuchas las piezas, notas que el sitar no aparece como un elemento exótico, sino como un equivalente tímbrico legítimo de los cordófonos africanos ancestrales como la kora o el ngoni”, explica Díaz. “Su flexibilidad microtonal y el uso del meend permiten recrear de manera orgánica los portamentos, lamentos, lirismo, melismas y espiritualidad propios de los cantos litúrgicos lucumí y arará, algo que el piano occidental no puede hacer por su temperamento fijo”.

Mientras el piano mantiene la arquitectura de las piezas originales de Roldán, la percusión aporta fuerza. El sitar, por su parte, añade una nueva paleta de colores que expande las posibilidades expresivas de ambas obras.

“En este diálogo, cada instrumento cumple un rol preciso”, comentó Díaz. “El piano sostiene la arquitectura armónica y el legado académico, la percusión reafirma el pulso ritual que define la estética roldaniana, y el sitar se convierte en la voz lírica y mística del conjunto, capaz de expandir el color y la expresividad de las líneas originales”.

Según admitió el compositor, “los oyentes van a sentir el afrocubanismo como nunca lo habían escuchado. Van a experimentar la música de Amadeo Roldán vestida con la resonancia del universo, en un formato de cámara que rompe las fronteras tradicionales”.

Díaz consideró además que el EP ofrece una lectura contemporánea de dos obras fundamentales del repertorio cubano: “Van a descubrir una lectura intercultural y fresca que invita a redescubrir estas joyas esenciales del catálogo cubano desde una perspectiva plenamente global y actual, situándolas en un contexto que refleja la diversidad musical del presente”.

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Los intérpretes

El EP cuenta con la participación de tres reconocidos músicos: Arsenio Díaz con el sitar, Yan Carlos Artime Pérez al piano y Eduardo Rodríguez en la percusión.

La grabación estuvo a cargo del productor y músico Pavel Urkiza, mientras que la mezcla y masterización fueron realizadas por Germán Landaeta.

Artime Pérez es pianista, violinista, compositor y productor cubano formado en los conservatorios Manuel Saumell y Amadeo Roldán. Tras desarrollar una destacada carrera en Cuba y Puerto Rico, se estableció en Miami en 2015, donde ha colaborado con figuras como Malena Burke, Eliades Ochoa, Meme Solís, Willy Chirino, Francisco Céspedes y Aymée Nuviola.

Rodríguez, oriundo de Santa Clara, Cuba, también se graduó en el Conservatorio Amadeo Roldán antes de radicarse en EEUU. Actualmente es uno de los percusionistas más solicitados de Miami y ha trabajado con artistas de la talla de Gloria Estefan, Celia Cruz, Ricky Martin, Marc Anthony, Carole King, Stevie Wonder, Chayanne, Tito Puente y Barry Gibb, entre muchos otros.

Amadeo Roldán, un pionero de la modernidad musical cubana

Amadeo Roldán y Gardes (1900-1939) es considerado una de las figuras más importantes de la música cubana del siglo XX y uno de los pioneros en incorporar elementos afrocubanos a la composición sinfónica occidental.

Nacido en París de madre cubana y padre español, se formó en el Conservatorio de Madrid antes de mudarse a Cuba en 1919. Allí se convirtió en concertino de la Orquesta Sinfónica de La Habana y en director de la Orquesta Filarmónica de La Habana.

Roldán representó un aire fresco dentro de la música de concierto, pues integró la percusión afrocubana y los elementos del folclore nacional en obras como La Rebambaramba (1928), El milagro de Anaquillé (1929) y las Rítmicas (1930), consideradas entre las primeras composiciones para percusión sola dentro de la tradición clásica occidental.

Además de su colaboración con el escritor Alejo Carpentier y su papel en la introducción del modernismo europeo en la vida musical habanera, su legado continúa influyendo en las nuevas generaciones de compositores. Falleció en La Habana en 1939, a los 38 años, dejando una obra que transformó para siempre la música cubana.

Con Roldán Transmutado, Arsenio Díaz retoma el espíritu visionario de Roldán para proyectarlo hacia el siglo XXI, en un diálogo musical y un viaje en el tiempo.

Más sobre Arsenio Díaz

Arsenio Díaz, graduado en música y guitarra clásica, ha estudiado por muchos años el sitar, instrumento con el que encontró una voz íntima basada en la convergencia de tradiciones culturales. Su música es un collage de sonoridades que abordan la meditación, la música india y los ritmos afrocubanos. Más que una propuesta de fusión, su obra busca establecer un diálogo respetuoso entre culturas, preservando el patrimonio musical mientras explora nuevas posibilidades creativas.

Ha recibido las becas Miami Individual Artists (MIA) otorgadas por el Departamento de Asuntos Culturales del condado Miami-Dade durante cuatro años consecutivos (2022, 2023, 2024 y 2025). Sus más recientes galardones dan fe de su entrega a la música: ganador en los InterContinental Music Awards (2025), en la categoría World Music con La Rumba de Sandokan; semifinalista en el International Songwriting Competition (2025), con El Güije y la Nereida; y Medalla de Plata en los Global Music Awards (2026), en la categoría World Music por El Güije y la Nereida.