María Corina Machado anuncia que "no participará en el diálogo entre el chavismo y la oposición en Venezuela"

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, durante su intervención en un encuentro de la oposicion en Panamá.

CARACAS . La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo el domingo, 26 de julio, que no participará en un proceso de diálogos entre un grupo de opositores y el chavismo, previsto para iniciar el 1 agosto y respaldado por Estados Unidos.

“Miembros de la Asamblea Nacional de 2015 y representantes del régimen han anunciado la creación de un mecanismo entre ambos en cuyo diseño, construcción y funcionamiento, no participamos; por lo tanto, no nos corresponde explicar sus alcances y sus decisiones", indicó Machado en un comunicado firmado junto con Edmundo González Urrutia, quien fue el candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024 y cuyo triunfo electoral le fue escamoteado por el dictador Nicolás Maduro, hoy fuera del poder tras su captura durante un operativo militar de las fuerzas élites de Estados Unidos.

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Maduro permanece en una cárcel de Nueva York adonde fue trasladado el 3 de enero en Caracas para responder por cargos de narcoterrorismo.

No serán obstáculo

Machado y González señalan, en el comunicado dirigido a la comunidad internacional, que no serán "un obstáculo para iniciativas que generen avances reales", pero advierten que "evaluarán cualquier proceso según logros concretos y verificables, como la liberación de presos políticos y el respeto a la soberanía popular”.

Reafirman que van a volver a Venezuela a acompañar al pueblo al que se deben, a recorrer el país y a construir el “Gran Acuerdo Nacional para la Reconstrucción de la República para reunir a las familias, para abrazarnos, para pasar juntos este dolor y para levantarnos de nuevo”.

AN de 2015 única con legitimidad

Las autoridades de EEUU reconocen como única institución legítima en Venezuela a la Asamblea Nacional de 2015, cuya última presidenta es Dinorah Figuera, y es por eso, que fue “invitada” por Washington a entablar el diálogo con el oficialismo, que encabezará el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez.

Tanto Figuera como el secretario del Departamento de Estado de EEUU, Marco Rubio, han invitado a Machado a participar en las conversaciones y han señalado que su presencia es importante.

FUENTE: Con información de AFP