domingo 26  de  julio 2026
CRISIS EN ASCENSO

Régimen cubano acusa a EEUU de intentar "apropiarse" de la isla

Al acto político no acudieron el dictador Raúl Castro ni su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, persona de contacto oficiosa con Washington

Gente se moviliza en una de las calles de Pinar del Río, Cuba.

Gente se moviliza en una de las calles de Pinar del Río, Cuba.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA — El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, acusó este domingo a Estados Unidos de intentar "apropiarse del país" mediante lo que consideró una "política genocida".

Díaz-Canel hizo estas declaraciones en Pinar del Río (oeste), en el acto político del 73 aniversario del frustrado asalto al Cuartel Moncada, la primera acción de los armados que acabaron tomando el poder en 1959, una fecha marcada en esta ocasión por la máxima presión de Washington sobre el régimen comunista que gobierna con mano dura desde entonces.

Lee además
Los trabajadores realizan la operación en un avión de carga con ayuda humanitaria destinada a Cuba en el almacén 7 Air/World Freight Service en el Aeropuerto Internacional de Miami.
Para la isla

Estados Unidos activa el primer puente aéreo de ayuda humanitaria hacia Cuba
El designado gobernante cubano Miguel Díaz-Canel (izq.) y su esposa Lis Cuesta (der.) conversan con médicos cubanos durante su visita al Hospital Cubano, en Dukhan, en Catar, país al que el régimen cubano le vende servicios médicos. 3 de diciembre de 2023.
Máxima presión

EEUU sanciona al ministro de Salud cubano y a la red de brigadas médicas en el extranjero

Al acto, bajo el lema "Mi Moncada es la patria", acudieron altos cargos del Gobierno y del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), pero no el dictador Raúl Castro, ni su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, persona de contacto oficiosa con Washington.

Desde enero, el gobierno de Donald Trump aplica una política de máxima presión contra el régimen comunista. Al embargo económico vigente desde 1962, sumó un bloqueo petrolero y una batería de sanciones adicionales contra empresas y dirigentes cubanos.

Su discurso mantuvo un tono crítico y en ningún momento Díaz-Canel expresó su disposición a un "diálogo entre iguales" —como repitió en meses previos— ni se refirió a posibles contactos entre ambos países. El designado gobernante no tiene poder de decisión; la última palabra la tienen Raúl Castro y su nieto, quien lo llama "Miguelito".

Cambios "profundos y necesarios"

Díaz-Canel reconoció que la isla se encuentra "en uno de los momentos más difíciles de su historia", que él define como "una batalla histórica" con jornadas de "desafiante crudeza", por los apagones "de más de un día" y el deterioro general de la calidad de vida. Cuba no ha invertido en el sistema energético y se ha dedicado a la inversión hotelera, una decisión que hoy pasa factura.

Por eso, argumentó, es una "prioridad estratégica" para Cuba implementar los "cambios profundos y necesarios" que conlleva el paquete de 176 reformas recientemente aprobado, que busca liberalizar, abrir al exterior y descentralizar la economía de planificación central de la isla.

Se trata, a juicio de los expertos, del mayor plan de transformación de la economía cubana desde la toma del poder en 1959, que acabó estableciendo un sistema político-económico de corte socialista y estatista.

Estas reformas, agregó Díaz-Canel, buscan un "saneamiento macroeconómico" del país, atraer la "inversión responsable" y estimular a los trabajadores, teniendo siempre como objetivo "el mayor grado de justicia social" y el apoyo a los grupos vulnerables. Pero esos cambios mantendrían el control del régimen sobre las inversiones.

El descontento de la población

La crisis energética, que provoca cortes de electricidad de más de 30 horas en la capital y de varios días seguidos en las provincias, alimenta el malestar social. El país también ha sufrido en julio tres apagones generales que afectaron a sus 9,4 millones de habitantes.

En La Habana se producen manifestaciones de manera regular, especialmente en la noche. Los habitantes golpean cacerolas y queman montones de basura en las calles para expresar su descontento ante la falta de alimentos y los incesantes cortes de electricidad y de agua.

El presidente llamó a los cubanos a "no tener miedo a los cambios" y reiteró que Cuba, como "país soberano", tomará de forma independiente sus "decisiones políticas, económicas y sociales".

Por ahora, el régimen no habla de abrirse a los cambios políticos.

Trump afirma que Cuba, situada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa "una amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos y ha amenazado en varias ocasiones con "tomar el control" del país.

FUENTE: Con información de EFE y AFP

Temas
Te puede interesar

La salida de las hoteleras internacionales en Cuba plantea interrogantes sobre el sector turístico

El día en que la "revolución" cubana estrenó su propia historia

Alertan que el régimen Ortega-Murillo cerró totalmente los espacios electorales a los nicaragüenses

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La senadora estatal republicana Ileana García.
POLÍTICA ESTATAL

Miami Beach dedica un día a la senadora Ileana García por su respaldo a proyectos clave para la ciudad

La comisión supranacional investigaríasin ocultamiento ni amiguismo (EFE)
Investigación

Organizaciones piden crear comisión supranacional para determinar responsabilidades tras sismos en Venezuela

Delcy Rodríguez, el secretario del Interior y zar de Energía Doug Burgum y la embajadora Laura Dogu el 04MAR26 en el Palacio de Miraflores.
ENTREVISTA

"Necesidad geopolítica", razón de la presencia estadounidense en Venezuela

Para la policía es sospechosa la muerte de los dos adultos y los seis niños (Redes Sociales)
INVESTIGACIÓN

Ocho muertos, incluyendo seis niños, en un posible homicidio-suicidio en Michigan

Sean Diddy Combs llega a la Met Gala el 7 de mayo de 2018 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.
CONTROVERSIA

Sean 'Diddy' Combs en aislamiento tras pelea en prisión

Te puede interesar

El expresidente del Gobierno de España José Luis Zapatero.
ESPAÑA

Zapatero, contra las cuerdas como cerebro y beneficiario en el caso Plus Ultra

Por JESÚS HERNÁNDEZ
Las fuerzas armadas de Estados Unidos reanudaron el bloqueo naval a los buques que transitan hacia y desde los puertos y áreas costeras iraníes.
GUERRA

Embajador de EEUU ante la ONU: Trump está dando "un poco de margen" a la vía diplomática con Irán

Delcy Rodríguez, el secretario del Interior y zar de Energía Doug Burgum y la embajadora Laura Dogu el 04MAR26 en el Palacio de Miraflores.
ENTREVISTA

"Necesidad geopolítica", razón de la presencia estadounidense en Venezuela

Gente se moviliza en una de las calles de Pinar del Río, Cuba.
CRISIS EN ASCENSO

Régimen cubano acusa a EEUU de intentar "apropiarse" de la isla

Bryan Calvo alcalde de Hialeah. 
CUENTAS CLARAS

Hialeah cobra $2.5 millones y persigue otras cuentas morosas de agua