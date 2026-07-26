domingo 26  de  julio 2026
GUERRA

Embajador de EEUU ante la ONU: Trump está dando "un poco de margen" a la vía diplomática con Irán

Mike Waltz, dijo a Fox News que Washington sigue "listo" para lanzar nuevas ofensivas contra Irán y que "se han desplegado más recursos en la región"

Las fuerzas armadas de Estados Unidos reanudaron el bloqueo naval a los buques que transitan hacia y desde los puertos y áreas costeras iraníes.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos reanudaron el bloqueo naval a los buques que transitan hacia y desde los puertos y áreas costeras iraníes.

@CENTCOM
El buque militar Donald Cook transita por el mar Arábigo mientras un helicóptero MH-60S vuela cerca. Las fuerzas estadounidenses continúan haciendo cumplir estrictamente el bloqueo naval en curso contra Irán.

El buque militar Donald Cook transita por el mar Arábigo mientras un helicóptero MH-60S vuela cerca. Las fuerzas estadounidenses continúan haciendo cumplir estrictamente el bloqueo naval en curso contra Irán.

@CENTCOM
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dando "un poco de margen" a la vía diplomática con Irán, afirmó el domingo el embajador estadounidense ante la ONU, después de dos noches consecutivas sin ataques contra ese país.

El representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, dijo a Fox News que Washington sigue "listo" para lanzar nuevas ofensivas contra Irán y que "se han desplegado más recursos en la región".

Lee además
el mito del arma oculta irani
OPINIÓN

El mito del arma oculta iraní
Departamento del Tesoro. 
CONFLICTO

EEUU sanciona a tres empresas y cuatro personas por proveer armas a la Guardia Revolucionaria iraní

No obstante, señaló que Trump está "dando algo de espacio a las conversaciones, les está dando un poco de margen".

Las fuerzas armadas estadounidenses concluyeron la madrugada del viernes su decimotercera noche de bombardeos en Irán, en la mayor escalada del conflicto desde el alto el fuego de abril. No se anunciaron nuevos ataques en los últimos dos días.

¿Merma en el armamento?

Tras casi cinco meses de guerra, varios medios estadounidenses informaron en los últimos días que el ejército estadounidense estaba racionando municiones por preocupaciones sobre el suministro.

Waltz fue consultado sobre el tema en NBC News.

"Una gran parte de las reservas del ejército se ha visto mermada" durante los "últimos cuatro o cinco años", debido a las entregas a Ucrania y a las operaciones estadounidenses contra los hutíes de Yemen durante la presidencia de Biden, dijo.

Interrogado sobre una escasez actual en medio de la guerra con Irán, Waltz lo negó repetidamente.

Las fuerzas armadas estadounidenses "tienen todo lo que necesitan para llevar a cabo esta campaña tan eficazmente como sea necesario", aseguró, y agregó que quienes están filtrando esa información "merecen estar en la cárcel".

EEUU mantiene bloqueo naval

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que mantiene "en pleno efecto" el bloqueo naval desplegado contra Irán en el golfo de Omán, un operativo en el que las fuerzas estadounidenses han interceptado o redirigido ya al menos 16 buques comerciales para evitar el tránsito marítimo con destino a la República Islámica.

Según detalla el CENTCOM en un comunicado, sus fuerzas han redirigido hasta el momento 12 buques comerciales que intentaban eludir el cerco marítimo, al tiempo que han abordado otros dos para verificar sus operaciones y han "desactivado" dos embarcaciones por desobedecer las directrices del contingente internacional.

Entre las intervenciones más recientes, el CENTCOM informó de que sus tropas han completado este sábado un "abordaje de verificación" a bordo del petrolero M/T Charminar, con bandera de Comoras (país africano), en aguas del mar Arábigo. Tras comprobar el cumplimiento de las medidas impuestas, la embarcación recibió autorización para reanudar su ruta.

Por el contrario, el pasado 24 de julio las fuerzas norteamericanas "desactivaron" el M/T Lavine, un buque con bandera de Mozambique, en el golfo de Omán.

La acción militar se produjo "después de que la tripulación intentara violar el bloqueo varias veces e ignorara advertencias repetidas. El barco ya no se dirige a Irán", informó el CENTCOM.

Desde el mando operativo estadounidense han subrayado que sus tropas desplegadas en la región se mantienen "altamente vigilantes, enfocadas, letales y preparadas" para garantizar el cumplimiento estricto del bloqueo naval.

FUENTE: Con información de AFP y Europa Press

Temas
Te puede interesar

EEUU anuncia que "todo daño" a buques en Ormuz será pagado con "fondos iraníes en posesión de EEUU"

Panamá condena las declaraciones de Daniel Ortega y llama a consultas a su embajador

Expresidente Juan Orlando Hernández regresa a Honduras para enfrentar juicio tras indulto en EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La senadora estatal republicana Ileana García.
POLÍTICA ESTATAL

Miami Beach dedica un día a la senadora Ileana García por su respaldo a proyectos clave para la ciudad

La comisión supranacional investigaríasin ocultamiento ni amiguismo (EFE)
Investigación

Organizaciones piden crear comisión supranacional para determinar responsabilidades tras sismos en Venezuela

Delcy Rodríguez, el secretario del Interior y zar de Energía Doug Burgum y la embajadora Laura Dogu el 04MAR26 en el Palacio de Miraflores.
ENTREVISTA

"Necesidad geopolítica", razón de la presencia estadounidense en Venezuela

Para la policía es sospechosa la muerte de los dos adultos y los seis niños (Redes Sociales)
INVESTIGACIÓN

Ocho muertos, incluyendo seis niños, en un posible homicidio-suicidio en Michigan

Sean Diddy Combs llega a la Met Gala el 7 de mayo de 2018 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.
CONTROVERSIA

Sean 'Diddy' Combs en aislamiento tras pelea en prisión

Te puede interesar

El expresidente del Gobierno de España José Luis Zapatero.
ESPAÑA

Zapatero, contra las cuerdas como cerebro y beneficiario en el caso Plus Ultra

Por JESÚS HERNÁNDEZ
Las fuerzas armadas de Estados Unidos reanudaron el bloqueo naval a los buques que transitan hacia y desde los puertos y áreas costeras iraníes.
GUERRA

Embajador de EEUU ante la ONU: Trump está dando "un poco de margen" a la vía diplomática con Irán

Delcy Rodríguez, el secretario del Interior y zar de Energía Doug Burgum y la embajadora Laura Dogu el 04MAR26 en el Palacio de Miraflores.
ENTREVISTA

"Necesidad geopolítica", razón de la presencia estadounidense en Venezuela

Gente se moviliza en una de las calles de Pinar del Río, Cuba.
CRISIS EN ASCENSO

Régimen cubano acusa a EEUU de intentar "apropiarse" de la isla

Bryan Calvo alcalde de Hialeah. 
CUENTAS CLARAS

Hialeah cobra $2.5 millones y persigue otras cuentas morosas de agua