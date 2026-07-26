Embajador de EEUU ante la ONU: Trump está dando "un poco de margen" a la vía diplomática con Irán

El buque militar Donald Cook transita por el mar Arábigo mientras un helicóptero MH-60S vuela cerca. Las fuerzas estadounidenses continúan haciendo cumplir estrictamente el bloqueo naval en curso contra Irán.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos reanudaron el bloqueo naval a los buques que transitan hacia y desde los puertos y áreas costeras iraníes.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dando "un poco de margen" a la vía diplomática con Irán, afirmó el domingo el embajador estadounidense ante la ONU, después de dos noches consecutivas sin ataques contra ese país.

El representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, dijo a Fox News que Washington sigue "listo" para lanzar nuevas ofensivas contra Irán y que "se han desplegado más recursos en la región".

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No obstante, señaló que Trump está "dando algo de espacio a las conversaciones, les está dando un poco de margen".

Las fuerzas armadas estadounidenses concluyeron la madrugada del viernes su decimotercera noche de bombardeos en Irán, en la mayor escalada del conflicto desde el alto el fuego de abril. No se anunciaron nuevos ataques en los últimos dos días.

¿Merma en el armamento?

Tras casi cinco meses de guerra, varios medios estadounidenses informaron en los últimos días que el ejército estadounidense estaba racionando municiones por preocupaciones sobre el suministro.

Waltz fue consultado sobre el tema en NBC News.

"Una gran parte de las reservas del ejército se ha visto mermada" durante los "últimos cuatro o cinco años", debido a las entregas a Ucrania y a las operaciones estadounidenses contra los hutíes de Yemen durante la presidencia de Biden, dijo.

Interrogado sobre una escasez actual en medio de la guerra con Irán, Waltz lo negó repetidamente.

Las fuerzas armadas estadounidenses "tienen todo lo que necesitan para llevar a cabo esta campaña tan eficazmente como sea necesario", aseguró, y agregó que quienes están filtrando esa información "merecen estar en la cárcel".

EEUU mantiene bloqueo naval

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que mantiene "en pleno efecto" el bloqueo naval desplegado contra Irán en el golfo de Omán, un operativo en el que las fuerzas estadounidenses han interceptado o redirigido ya al menos 16 buques comerciales para evitar el tránsito marítimo con destino a la República Islámica.

Según detalla el CENTCOM en un comunicado, sus fuerzas han redirigido hasta el momento 12 buques comerciales que intentaban eludir el cerco marítimo, al tiempo que han abordado otros dos para verificar sus operaciones y han "desactivado" dos embarcaciones por desobedecer las directrices del contingente internacional.

Entre las intervenciones más recientes, el CENTCOM informó de que sus tropas han completado este sábado un "abordaje de verificación" a bordo del petrolero M/T Charminar, con bandera de Comoras (país africano), en aguas del mar Arábigo. Tras comprobar el cumplimiento de las medidas impuestas, la embarcación recibió autorización para reanudar su ruta.

Por el contrario, el pasado 24 de julio las fuerzas norteamericanas "desactivaron" el M/T Lavine, un buque con bandera de Mozambique, en el golfo de Omán.

La acción militar se produjo "después de que la tripulación intentara violar el bloqueo varias veces e ignorara advertencias repetidas. El barco ya no se dirige a Irán", informó el CENTCOM.

Desde el mando operativo estadounidense han subrayado que sus tropas desplegadas en la región se mantienen "altamente vigilantes, enfocadas, letales y preparadas" para garantizar el cumplimiento estricto del bloqueo naval.

FUENTE: Con información de AFP y Europa Press