Carlos Vives nombrado ícono global en los Premios Tu Música Urbano 2026

Se trata de un homenaje a su trayectoria artística, su impacto en la música latina y su contribución a la cultura hispanoamericana.

El momento fue uno de los más emotivos de la noche cuando el galardón fue entregado por su hija, Lucy Vives, quien sorprendió al artista con un mensaje que conmovió a los presentes.

"Hace muchos años, una familia mayagüezana le abrió sus puertas y su corazón a un joven actor colombiano que llegó a la isla. Hoy, muchos celebramos la unión entre Colombia y Puerto Rico; dos naciones únicas en sus riquezas. Dos paraísos hispanoamericanos que comparten fuerza, alegría, tradición y una pasión realmente profunda por la música. En 1996 nací en el oeste de esta hermosa isla y fue precisamente ese mismo año, en el Cerro de las Mesas, donde este artista escribió una de las canciones más icónicas de su carrera: Fruta fresca. Mucho amor y mucha música nacieron en ese cerro nuestro. El hijo adoptivo no solo de esa casa en Mayagüez, sino de esta isla entera que lo ama inmensamente. Su música sabe a tierra, a tambor, a acordeón, a mar y a Caribe. Y con esa vibra se ha ganado el amor del público alrededor del mundo y el amor para siempre de esta hija tan orgullosa", expresó Lucy Vives.

Visiblemente emocionado, Carlos Vives recibió el premio entre aplausos y una ovación de pie, reafirmando la conexión que mantiene con Puerto Rico.

“Muchas gracias por tanto, gracias por tu música, gracias por la plena, gracias por la bomba, gracias por los aguinaldos, gracias por las trullas, gracias por la salsa y, por supuesto, por tus baladas, por tus voces maravillosas… por Olga Tañón, por Glenn Monroig. Gracias a estas nuevas generaciones, porque uno levanta una piedra en la isla y hay un artista, porque el arte son ustedes, porque son música naturalmente. No voy a desaprovechar la oportunidad de tener a la juventud para decirles que los artistas somos mensajeros, cuiden el mensaje. Escarben en la identidad para que sean cada vez más creativos y más originales. Viva Puerto Rico. Los quiero, gracias por tanta música. Gracias por mi hija, por mis hijos”.

Además de recibir el premio, Vives encendió el escenario de los Premios Tu Música Urbano con un medley al ritmo de salsa interpretando Si yo volviera a nacer, junto a Sergio George, que forma parte de su reciente álbum El último disco vol. 1. Junto a Grupo Niche cantó La tierra del olvido, en versión salsa, premiada en la categoría Canción Tropical.

Este reconocimiento llega en buen momento para el artista colombiano, quien alcanzó el puesto #1 en las listas Latin Airplay y Tropical Airplay de Billboard con Te dedico. Además, continúa celebrando el lanzamiento de su más reciente producción, El último disco vol. 1, y el éxito de la gira Tour al Sol 2026.

Fechas de la gira

PUERTO RICO

Coliseo de Puerto Rico

5 de junio de 2026

BOGOTÁ

Movistar Arena

Adultos: 25 de septiembre de 2026

Adultos: 26 de septiembre de 2026

Niños: 27 de septiembre de 2026

IBAGUÉ

Arena Néctar

18 de septiembre de 2026

BUCARAMANGA

Cenfer

16 de octubre de 2026

MEDELLÍN

Estadio Polideportivo de Envigado

17 de octubre de 2026

PEREIRA

Expofuturo

6 de noviembre de 2026

CALI

Arena Cañaveralejo

21 de noviembre de 2026

QUITO

Coliseo General Rumiñahui

3 de septiembre de 2026

GUAYAQUIL

Estadio Alberto Spencer

5 de septiembre de 2026

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