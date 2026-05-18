lunes 18  de  mayo 2026
LIBERTAD

Senador Scott denuncia encarcelamiento de preso político cubano Ángel Jesús Véliz Marcano

El republicano vinculó además el caso de Véliz Marcano con la política de presión de la administración del presidente Donald Trump hacia La Habana

Senador republicano Rick Scott.

Senador republicano Rick Scott.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El senador republicano por Florida Rick Scott volvió a denunciar la situación de los presos políticos cubanos y exigió la liberación inmediata de Ángel Jesús Véliz Marcano, encarcelado tras las protestas del 11 de julio de 2021.

En una publicación difundida en la red social X, Scott aseguró que el joven cubano “ha sido encarcelado injustamente durante más de cinco años por el ilegítimo régimen comunista cubano” y afirmó que ha sufrido “tortura, aislamiento y trato cruel” por defender la libertad y gritar “Patria y Vida” durante las manifestaciones antigubernamentales, reseña el portal web Martí Noticias.

“Hemos escuchado demasiadas historias de terror como esta. ¡Ya es suficiente!”, escribió el legislador estadounidense.

El senador vinculó además el caso de Véliz Marcano con la política de presión de la administración del presidente Donald Trump hacia La Habana y sostuvo que “Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y todos los miembros del régimen comunista cubano deben enfrentar la justicia”.

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Scott reclamó también la liberación inmediata de todos los presos políticos en Cuba.

Las declaraciones del senador se producen en momentos en que familiares de presos políticos continúan denunciando las condiciones de encarcelamiento, la incomunicación y las represalias contra quienes participaron en las protestas del 11J.

Madre de Marcano en un exilio forzado

En declaraciones a Martí Noticias, Ailex Marcano Favelo, madre de Ángel Jesús Véliz Marcano, afirmó que tanto ella como su hijo son víctimas de la dictadura cubana.

“Mi hijo está cumpliendo una sentencia de seis años. Nos consideramos víctimas de esa dictadura por robarle sus días y su vida”, expresó.

La mujer explicó que actualmente no puede comunicarse con su hijo debido a las limitaciones existentes en las cárceles cubanas y aseguró que tuvo que abandonar el país en un “exilio forzado”, dejando a su hijo prácticamente solo en Cuba.

“Nos separaron injustamente. Actualmente no tengo comunicación con mi hijo porque en las prisiones los teléfonos no tienen salida”, denunció.

Ailex Marcano agradeció además el apoyo de políticos estadounidenses, periodistas, medios independientes, youtubers, influencers y activistas que continúan visibilizando la situación de los presos políticos cubanos.

“A todos aquellos que alzan la voz por la libertad de los presos políticos, mis agradecimientos y que Dios me los bendiga”, señaló.

La madre del joven preso manifestó también su esperanza de que Cuba logre convertirse en “una nación libre y próspera” y pidió la liberación de su hijo y de todos los encarcelados por motivos políticos en la isla.

Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado en los últimos años las condiciones de encarcelamiento de manifestantes del 11J y han documentado casos de aislamiento, restricciones familiares, hostigamiento y malos tratos contra presos políticos cubanos.

FUENTE: Con información de Martí Noticias

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