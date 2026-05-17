Estrategia del régimen ante operación militar de EEUU: drones para atacar objetivos en la Florida y usar como rehenes a los disidentes

Tres días antes que el director de la CIA aterrizara en La Habana, el periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, fue citado por la Seguridad del Estado a una unidad policial.

Después lo trasladaron a una casa de visita del MININT en el municipio Playa, al oeste de la ciudad. Cuenta Rodríguez que el interrogatorio se centró en un solo tema: las últimas declaraciones del presidente Donald Trump y sus supuestos planes de una intervención militar de Estados Unidos.

En resumen, comenta el periodista sin mordaza, luego de amenazas mezcladas con amabilidad forzada, antes de irse, le dijeron: “Seis millones de firmas por la patria pesan más que ustedes. Nos vemos pronto”.

'Ustedes', en sentido despectivo, se refiere a la oposición, a los activistas, periodistas independientes y los cientos de miles de ciudadanos que alzan la voz y expresan su descontento en las redes sociales, pintando letreros antigubernamentales, sonando calderos y prendiendo fogatas a montañas de basura en las calles en protesta por los interminables apagones.

Ya han sido advertidos y amenazados los disidentes Ángel Moya, Berta Soler y Dagoberto Valdés. Además de Jorge Enrique, los periodistas Luis Cino, Rolando Rodríguez Lobaina y Camila Acosta, entre otros. Cuando en dos ocasiones me impidieron asistir a recepciones en la residencia del encargado de negocios, Mike Hammer, me advirtieron que “si hubiera una agresión imperialista a Cuba, tendría consecuencias”.

Dejan la frase abierta en el aire, intentando intimidar al interlocutor. Es una estrategia gastada. Después, el oficial que hace de ‘policía bueno’ te pregunta por la familia y te aconseja, con ‘tono paternal’, que deberías aprovechar la suerte de tener visa múltiple de Estados Unidos y marcharte definitivamente.

“Ya estás viejo. Una prisión en Cuba es durísima”. No suelo entrar en careo con los interrogadores. Escucho en silencio sus amenazas y ‘supuestos’ consejos. Mi respuesta siempre es la misma: "¿Por qué tengo que irme? Aquí nacieron mis abuelos, mis padres, mi hija y nací yo. Los interrogatorios con la Seguridad del Estado no son tema de conversación familiar".

Trato de no preocupar a mi madre, mi esposa y a mi hija. Hace poco le dije a mi amigo Luis Cino: “Cuando suene el primer misil tendremos que pasar a la clandestinidad., porque no dudo que nos metan en un lugar recóndito rodeado de minas y explosivos y si se ven derrotados lo vuelen”. Cino se lo tomó con guasa. “No creo que lleguen a tanto. Y si pasa, oye que baile el gordo”.

Ya lo han hecho. Días antes del desembarco en Bahía de Cochinos, el G-2 detuvo a todos los opositores y personas descontentas con el rumbo comunista emprendido por Fidel Castro. Existen evidencias, que durante la Crisis de los Misiles, la dictadura dinamitó todo el perímetro del Presidio Modelo y otras cárceles donde se encontraban los presos políticos: según se desarrollaran los acontecimientos, volarlos a todos.

Después de la captura del autócrata venezolano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, ha arreciado la represión a la disidencia pacífica y cubanos que utilizan las redes sociales como altavoz para expresar su descontento en contra de la dictadura. Desde hace un par de semanas se encuentra detenido en los calabozos de Villa Maristas, cuartel de la policía política, Javier Martín Gutiérrez, conocido en el circuito de artes marciales como Spiderman.

Según un conocido de Gutiérrez, “Javier, cansado de tanta mierda, denunció los apagones, la miseria y la falta de futuro del pueblo cubano. Lo hizo a gritos desde su apartamento. Ese mismo día unos tipos vestidos de civil lo detuvieron en Marianao y después de darle tremenda golpiza lo metieron a la fuerza en un carro negro”.

A la influencer Anna Bensi, con miles de seguidores en Instagram, quien ha denunciando a la dictadura militar y sus constantes violaciones de los derechos humanos, la fiscalía le pide arresto domiciliaria solo por disentir. También su madre está bajo vigilancia y su hermana, residente en Miami, fue interrogada y amenazada por oficiales de la Seguridad del Estado durante su visita a La Habana.

Por reclamar sus derechos pacíficamente, están tras las rejas dos jóvenes holguineros del proyecto El4rtico; Jonathan Muir, de 16 años, cumple prisión preventiva en la cárcel Canaleta, Ciego de Ávila; los artivistas Luis Manuel Otero y Maykel Osorbo y el veterano opositor Félix Navarro y su hija Saily.

Otros 1,260 cubanos permanecen en prisión por salir a protestar en las calles y gritar libertad. Un ex oficial del MININT afirma que en el “nuevo escenario, donde el gobierno considera que van a ser agredidos, no van a liberar a ningún preso político si no obtienen un beneficio en sus negociaciones con Estados Unidos”.

“Cuba no tiene un Estrecho de Ormuz ni armamento para resistir una intervención militar de Estados Unidos. Sus armas son la propaganda, encarcelar a miles de personas consideradas 'enemigos potenciales' o quitando las custodias a determinadas embajadas y que miles de cubanos entren ilegalmente. Van a jugar con el deseo de emigrar de muchísima gente. No creo que inicien un ataque a la Base Naval de Guantánamo o atentados en Miami. El objetivo final del gobierno es lograr un trato con Estados Unidos parecido al de Venezuela. Que la revolución socialista pase a ser una revolución capitalista gobernada por el partido comunista y regentada por empresas norteamericana”, opina el ex oficial del MININT.

Un ex oficial de la Inteligencia piensa diferente. “Desde los años 60, Fidel implementó diversos planes para ejecutar en la costa este de Estados Unidos en caso de una agresión militar. La intención era trasladar el miedo y la inseguridad a los ciudadanos norteamericanos. Los planes iban desde acometer atentados en acueductos o centrales eléctricas a dinamitar puentes”.

“Ahora, con las nuevas tecnologías, se añaden ataques informáticos a puntos vitales y el bombardeo con drones. Los analistas militares han tomado nota del uso de drones y robots en las guerras de Ucrania e Irán. Es una nueva tendencia de las guerras modernas y ocasionan muchísimas bajas. Son drones baratos. No cuestan más de 20 mil dólares fabricarlos. Y una oleada de ellos satura las defensas antiaéreas del enemigo. Cada misil interceptor norteamericano cuesta millones de dólares. Claro, los operadores militares norteamericanos han diseñado planes para contener y derrotar ese tipo de ataque”.

“Redes durmientes de la inteligencia cubana también se pueden activar en la Florida y preparar atentados en su territorio. Las fuerzas armadas saben que habrá supremacía aérea y los daños ocasionados por la aviación enemiga, serán terribles. El plan es trasladar a zonas montañosas a los gobernantes para protegerlos. Ya es probable que los principales dirigentes del partido, Estado y jefes militares importantes pernocten en lugares diferentes cada noche”.

“Mi opinión es que debido al desgaste de tantos años en el poder, la colosal corrupción e inviabilidad del sistema, algo que saben los servicios de inteligencia norteamericanos, la decisión sea negociar y pactar acuerdos que no parezcan una rendición. No creo que los altos mandos de las FAR quieran una guerra. Muchos han amasado fortunas y querrán disfrutarlas. Saben que una parte importante de la población no va a empuñar las armas y defender a un régimen al que le piden su renuncia”, asegura el ex oficial de la Inteligencia.

Diversos analistas coinciden en que la visita del director de la CIA a La Habana fue para exigirle a la dictadura que no utilizara el país como plataforma de inteligencia enemiga. Precisar que Estados Unidos ayudaría económicamente a Cuba si el gobierno inicia reformas profundas. Y recordarle que esa propuesta tiene fecha de caducidad. Entonces los planes podrían ser otros.

La visita de John Ratcliffe a la Isla fue un ultimátum. La pelota está ahora en el tejado del régimen.