Generar música ya es posible gracias a plataforma con inteligencia artificial

En este marco, la compañía presentó la plataforma 'OpenPlus AI Music Studio', un servicio con el que los usuarios podrán utilizar la inteligencia artificial generativa para crear música de distintos géneros, tanto hip-hop, como rap o la música electrónica (EDM), combinando la tecnología y la creatividad para "encarnar al artista" que se desee.

Con el estudio de música de OnePlus, según señaló la compañía en una publicación en su página de anuncios a la comunidad, los usuarios podrán crear sus letras, combinarlas con ritmos generados por IA e, incluso, generar un video musical de acompañamiento "visualmente cautivador" en relación a la música que se esté creando. Todo ello desde la misma plataforma.

Tras completar la creación musical, los usuarios podrán descargarla y compartirla con otros usuarios, por ejemplo, a través de redes sociales.

Tanto es así, que junto con el lanzamiento del estudio de música, OnePlus también anunció un concurso global entre los distintos contenidos que se generen en la plataforma.

Para crear música impulsada por inteligencia artificial, bastará con que los usuarios inicien sesión en la plataforma introduciendo los datos solicitados, por ejemplo, el número de teléfono. Asimismo, para comenzar dando forma a la creación, el usuario podrá seleccionar un género, así como un estado de ánimo y tema preferido.

Embed - OnePlus India on Instagram: "You x AI Try your hand at making music at the #OnePlusAIMusicStudio! Check it out here: aimusicstudio.oneplus.in"