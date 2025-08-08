Instagram cambia las reglas para el vídeo en directo: cuenta pública y 1000 seguidores

Instagram ha cambiado los requisitos que permiten a los usuarios realizar retransmisiones en directo, que ahora exige tener una cuenta con un mínimo de mil seguidores.
En concreto, Instagram exigirá a partir de ahora a los usuarios tener una cuenta pública con al menos mil seguidores para poder retransmitir en directo, como ha confirmado a TechCrunch
Instagram ha cambiado los requisitos que permiten a los usuarios realizar retransmisiones en directo, que ahora exige tener una cuenta con un mínimo de mil seguidores.
Las retransmisiones en directo en Instagram han estado al alcance de cualquier usuario de la plataforma hasta ahora, ya que la compañía ha decidido limitar su uso con nuevos requisitos que penalizan a los creadores más pequeños que buscan llega a más audiencia.
En concreto, Instagram exigirá a partir de ahora a los usuarios tener una cuenta pública con al menos mil seguidores para poder retransmitir en directo, como ha confirmado a TechCrunch y ya notifica a aquellos usuarios no elegibles que intentan iniciar una retransmisión.
Este cambio lo justifican como una forma de mejorar la experiencia general de consumo, aunque con el nuevo límite los responsables de Instagram equiparán la función de vídeo en directo con TikTok, que también exige mil seguidores.
FUENTE: Con información de EUROPA PRESS