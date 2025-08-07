jueves 7  de  agosto 2025
Ciberseguridad

WhatsApp mostrará una vista previa con información sobre un grupo o una persona desconocida para combatir las estafas

Este esfuerzo destinado a combatir las estafas en su plataforma de mensajería se respalda con medidas para los propios usuarios, que la compañía acaba de ampliar con nuevas funciones destinadas a ofrecer más información sobre grupos y personas desconocidos, como informa en un comunicado

WhatsApp mostrará una vista previa con información sobre un grupo o una persona que no sea contacto para ayudar a concienciar a los usuarios sobre la posibilidad de estar ante una estafa.

Meta ha eliminado 6,8 millones de cuentas en WhatsApp vinculadas a centros de estafas criminales dirigidos a usuarios 'online' en todo el mundo en los primeros seis meses de 2025.


Este esfuerzo destinado a combatir las estafas en su plataforma de mensajería se respalda con medidas para los propios usuarios, que la compañía acaba de ampliar con nuevas funciones destinadas a ofrecer más información sobre grupos y personas desconocidos, como informa en un comunicado.

Por una parte, el servicio de mensajería mostrará lo que ha denominado como vista de seguridad, es decir, una pantalla con información sobre un grupo cuando alguien desconocido intente agregar al usuario.

En esta vista, además de la información como la fecha de creación o el número de miembros, también se mostrarán consejos para actuar de manera segura ante este tipo de contactos no solicitados.

En lo que respecta a los chats individuales, WhatsApp está explorando formas de advertir al usuario cuando intente iniciar una conversación con un persona que no es un contacto. Para ello, mostrará información sobre ella, para que pueda decidir si sigue adelante con la comunicación.

Estas medidas responden a una modalidad de estafa a gran escala, que suele iniciarse con un mensaje de texto o en una aplicación de citas, para posteriormente pasar a una aplicación de mensajería privada, como WhatsApp.

En ellas, los estafadores "intentan jugar con la ansiedad económica de las personas y buscan engañarlas con ofertas demasiado buenas para ser verdaderas y esquemas piramidales para ganar dinero rápido", apuntan desde la compañía que advierte: "Siempre hay una trampa, y debería ser una bandera roja para todos: tienes que pagar por adelantado para obtener devoluciones o ganancias prometidas".

