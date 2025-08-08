viernes 8  de  agosto 2025
Nueva función de Instagram que comparte ubicación de usuario genera temores sobre privacidad

La función se añadió para que usuarios amigos pudieran conectar mejor y compartir publicaciones de "lugares geniales", informó Instagram

Logo de Instagram en una pantalla de computadora.

Logo de Instagram en una pantalla de computadora.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN FRANCISCO - Una nueva función de Instagram para compartir ubicación generó alerta esta semana entre los usuarios de la popular red social, que advierten que podría poner en peligro a quien la usa al revelar su paradero sin su conocimiento.

Instagram, propiedad de Meta, añadió el miércoles una opción que comparte ubicaciones mediante un mapa, similar a una función que su rival, Snapchat, ofrece desde 2017.

Hasta el viernes, decenas de videos y publicaciones contra esta nueva función circulaban en redes sociales, acumulando decenas o incluso cientos de miles de visualizaciones.

"La mía estaba activada y la dirección de mi casa aparecía para todos mis seguidores", escribió Lindsey Bell, una usuaria de Instragram, en respuesta a una advertencia publicada por la estrella del reality show sobre citas "The Bachelor", Kelley Flanagan, a sus 300.000 seguidores de TikTok.

"La desactivé inmediatamente en cuanto me enteré, pero me sentí fatal", agregó Bell.

"Desactivación"

En un video de TikTok, Flanagan calificó la nueva función de Instagram como "peligrosa" y explicó paso a paso cómo asegurarse de que estuviera desactivada.

Ante la magnitud de las críticas, Adam Mosseri, director ejecutivo de la red social, intentó tranquilizar a los usuarios el jueves.

"Aclaración rápida sobre el Friend Map (Mapa de Amigos): tu ubicación solo se compartirá si decides compartirla, y, si lo haces, solo se podrá compartir con un grupo limitado de personas que elijas", escribió en Threads, también propiedad de Meta.

"Para empezar, la función de compartir la ubicación está completamente desactivada", aclaró Mosseri.

La función se añadió para que usuarios amigos pudieran conectar mejor y compartir publicaciones de "lugares geniales", informó Instagram en una entrada de blog.

La red social insiste en que los usuarios pueden ser selectivos respecto a con quién comparten su ubicación y pueden desactivarla cuando lo deseen.

FUENTE: Con información de AFP

