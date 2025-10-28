Musk lanza Grokipedia para competir con Wikipedia

NUEVA YORK .- La empresa xAI de Elon Musk lanzó el lunes la plataforma Grokipedia para competir con la enciclopedia digital colaborativa Wikipedia, a la que el multimillonario acusa de sesgo ideológico de izquierda.

La versión 0.1 del sitio tenía más de 885.000 artículos el lunes por la noche, en comparación con los más de siete millones en inglés de Wikipedia.

En un mensaje publicado en su red social X, Musk prometió una nueva versión 1.0 "10 veces mejor" que el flamante sitio, que aseguró que ya es "mejor que Wikipedia".

El objetivo de Grokipedia "es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Nunca seremos perfectos, pero aún así lucharemos por ese objetivo", dijo Musk en X. Precisó que la nueva enciclopedia es de acceso libre y "sin costo", como lo es Wikipedia.

El lanzamiento de Grokipedia estaba previsto para finales de septiembre, pero el empresario lo retrocedió hace una semana para "eliminar la propaganda", según él mismo dijo en otra publicación en X.

Musk, el hombre más rico del mundo, ha sido un crítico habitual de Wikipedia.

En 2024, acusó al sitio de estar "controlado por activistas de extrema izquierda" y pidió que cesaran las donaciones a la plataforma.

En agosto, afirmó que Wikipedia no puede "utilizarse como fuente definitiva" ya que "su control editorial tiene un sesgo extremadamente izquierdista".

Embed Nice work by the @xAI team on https://t.co/op5s4ZiSwh!



The goal here is to create an open source, comprehensive collection of all knowledge.



Then place copies of that etched in a stable oxide in orbit, the Moon and Mars to preserve it for the future.



Foundation. — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2025

- Contenido generado por chatbot -

El contenido de Grokipedia es generado por el chatbot Grok, el asistente de inteligencia artificial (IA) generativa de xA, que está integrado con X.

Un artículo de Grokipedia sobre Musk indica que el jefe de Tesla y SpaceX ha "influido en el debate" público sobre varios temas, lo que le ha válido "críticas de los medios de comunicación tradicionales, que muestran una tendencia sistemática hacia la izquierda en su cobertura".

Wikipedia, creada en 2001, es una enciclopedia colaborativa gestionada por voluntarios, financiada en gran parte por donaciones, y cuyas páginas pueden ser escritas o editadas por los usuarios de internet.

Consultada por la AFP, un portavoz de la Fundación Wikimedia, a cargo del sitio, indicó el martes que "todavía está tratando de entender cómo funciona Grokipedia".

"A diferencia de proyectos más nuevos, las fortalezas de Wikipedia son claras: tiene políticas transparentes, una supervisión rigurosa de voluntarios y una sólida cultura de mejora continua", señaló Gwadamirai Majange.

Afirmó que el sitio busca informar a "millas de millones de lectores sin promover un punto de vista particular".

El nacimiento de Grokipedia fue celebrado por varias personalidades de derecha, incluido el ultranacionalista ruso Alexander Dugin, que calificó el artículo sobre él como "neutral", "objetivo" y "justo", mientras que el de Wikipedia es, según él, "totalmente sesgado y difamatorio".

Pero para Majange, el "conocimiento creado por humanos" de Wikipedia "es en lo que se basan las empresas de IA para generar contenido.

"Incluso Grokipedia necesita de Wikipedia para existir", señaló la vocera de Wikipedia.

FUENTE: Con información de AFP