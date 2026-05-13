WhatsApp presenta el chat de incógnito para hablar de manera privada con Meta IA

WhatsApp anunció un nuevo tipo de chat que incrementa la privacidad cuando los usuarios hablan con el asistente Meta AI, el chat de incógnito, que será temporal y no guardará las conversaciones.
La compañía informó que la herramienta se implementará en la aplicación en los próximos meses y llegará con las próximas actualizaciones
WhatsApp anunció un nuevo tipo de chat que incrementa la privacidad cuando los usuarios hablan con el asistente Meta AI, el chat de incógnito, que será temporal y no guardará las conversaciones.
Meta extendió la privacidad que ofrece la encriptación de extremo a extremo, por la que solo los participantes de una conversación pueden acceder a su contenido —evitando las miradas indiscretas de terceros— a los chats con Meta AI.
De esta forma, a partir de su tecnología de tratamiento privado, el nuevo chat de incógnito ofrece una conversación con el asistente que solo el usuario puede leer y a la que ni siquiera Meta tiene acceso, como informó la compañía en una nota de prensa enviada Europa Press.
Este nuevo tipo de chat nace como respuesta a una mayor necesidad de privacidad de los usuarios cuando hablan con Meta AI, ya que en ocasiones hacen preguntas delicadas o comparten datos privados financieros, personales, médicos o laborales en sus preguntas.
Cuando inician un chat de incógnito, se abre una conversación privada y temporal a la que solo tienen acceso los usuarios. Meta explica que los mensajes se procesan en un entorno seguro, al que ni siquiera la compañía puede acceder, y que no se guardan las conversaciones.
Meta también adelantó que en los próximos meses presentarán el chat paralelo con Meta AI, que también estará protegido por el tratamiento privado y que ofrecerá ayuda en cualquier chat, sin interrumpir la conversación principal.
La compañía informó que el chat incógnito con Meta AI se implementará en WhatsApp y en la aplicación de Meta AI en los próximos meses.
FUENTE: Con información de Europa Press