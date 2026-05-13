miércoles 13  de  mayo 2026
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WhatsApp presenta el chat de incógnito para hablar de manera privada con Meta IA

La compañía informó que la herramienta se implementará en la aplicación en los próximos meses y llegará con las próximas actualizaciones

Logo de la plataforma de Meta.

Logo de la plataforma de Meta.

LIONEL BONAVENTURE/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WhatsApp anunció un nuevo tipo de chat que incrementa la privacidad cuando los usuarios hablan con el asistente Meta AI, el chat de incógnito, que será temporal y no guardará las conversaciones.

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Meta extendió la privacidad que ofrece la encriptación de extremo a extremo, por la que solo los participantes de una conversación pueden acceder a su contenido —evitando las miradas indiscretas de terceros— a los chats con Meta AI.

De esta forma, a partir de su tecnología de tratamiento privado, el nuevo chat de incógnito ofrece una conversación con el asistente que solo el usuario puede leer y a la que ni siquiera Meta tiene acceso, como informó la compañía en una nota de prensa enviada Europa Press.

Este nuevo tipo de chat nace como respuesta a una mayor necesidad de privacidad de los usuarios cuando hablan con Meta AI, ya que en ocasiones hacen preguntas delicadas o comparten datos privados financieros, personales, médicos o laborales en sus preguntas.

Cuando inician un chat de incógnito, se abre una conversación privada y temporal a la que solo tienen acceso los usuarios. Meta explica que los mensajes se procesan en un entorno seguro, al que ni siquiera la compañía puede acceder, y que no se guardan las conversaciones.

Meta también adelantó que en los próximos meses presentarán el chat paralelo con Meta AI, que también estará protegido por el tratamiento privado y que ofrecerá ayuda en cualquier chat, sin interrumpir la conversación principal.

La compañía informó que el chat incógnito con Meta AI se implementará en WhatsApp y en la aplicación de Meta AI en los próximos meses.

FUENTE: Con información de Europa Press

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