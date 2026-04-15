Roberto Torres consolida más de dos décadas de liderazgo en energía y transformación en cuatro continentes

MIAMI.- Pocos perfiles reúnen con tanta naturalidad la solidez técnica de la ingeniería y la visión estratégica de la dirección internacional como el de Roberto Torres. Español de nacimiento, ingeniero eléctrico de formación y con más de veinte años de experiencia, su trayectoria profesional lo ha llevado a convertirse en un referente en el mundo de la eficiencia energética, digitalización y desarrollo de edificios e instalaciones eléctricas inteligentes, con responsabilidades de alto nivel en mercados de Europa, América, África y Asia. Su carrera, construida paso a paso en entornos industriales, energéticos e infraestructurales, refleja la evolución de un profesional que ha sabido leer los cambios del sector y adelantarse a ellos.

En el ámbito académico, Roberto ha construido una preparación especialmente completa. Es titulado en Ingeniería Eléctrica Industrial, con especialización en Automatización, por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) de Barcelona. A esa sólida base añadió un MBA en Administración de Empresas. Su evolución profesional se ha apoyado además en una destacada formación ejecutiva internacional, con programas como el Executive Leadership Program de Harvard University y Transforming Schneider Leadership en INSEAD, orientados al liderazgo en entornos globales y a la transformación organizativa. Completan su trayectoria académica y ejecutiva el LEAP, Leadership Excellence Acceleration Program, así como formación específica en liderazgo y gestión de personas en Otto Walter School y el Sales Executive Program de BLC Group, lo que configura un perfil muy equilibrado entre conocimiento técnico, capacidad de dirección, liderazgo de equipos y orientación al negocio.

Torres recuerda haber iniciado su recorrido profesional en su país natal, a comienzos de los años 2000, primero como ingeniero de proyectos en telecomunicaciones y después como ingeniero técnico comercial, antes de consolidarse en Schneider Electric, compañía en la que ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Desde sus primeras responsabilidades vinculadas a la baja tensión, la automatización y la gestión de energía, fue perfilando una especialización cada vez más clara en soluciones eléctricas avanzadas, eficiencia energética y entornos inteligentes. Con el tiempo, ese conocimiento técnico se transformó también en capacidad de gestión, liderazgo comercial y dirección de negocios.

Uno de los rasgos más destacados de su trayectoria es su progresión constante hacia posiciones de mayor alcance internacional. En España lideró áreas de marketing y negocio vinculadas al porfolio de potencia en baja tensión y sistemas de gestión energética, participando en el lanzamiento de soluciones clave y en el crecimiento de cuota de mercado. Más tarde, desde Francia, asumió una dimensión global al dirigir el canal internacional Power OEMs, con impacto en ventas de socios industriales a gran escala y coordinación con países como Alemania, China, Estados Unidos, Italia, España y Francia. Aquella etapa confirmó su capacidad para moverse con solvencia en estructuras matriciales complejas y en ecosistemas multinacionales.

Su salto a África marcó otro punto de inflexión. Desde Casablanca ejerció como vicepresidente para divisiones de baja tensión en África francófona subsahariana e islas, con supervisión de una cuenta de resultados superior a 100 millones de dólares y actividad en decenas de países. Allí reforzó su perfil como ejecutivo capaz de unir estrategia, desarrollo de canales, definición de portafolio y construcción de redes de integradores, distribuidores y contratistas. Esa experiencia, desarrollada en contextos muy diversos, consolidó su reputación como directivo habituado a impulsar crecimiento rentable sin perder de vista la adaptación local.

En los últimos 5 años, y desde Miami Roberto Torres ha ocupado la dirección general de la misma compañía, para el Caribe, Océano Índico e islas del Pacífico, con responsabilidad sobre más de 30 territorios y una facturación anual superior a los 100 millones de dólares. Al frente de equipos multiculturales de cerca de un centenar de personas, ha combinado gestión de negocio, excelencia operativa, desarrollo de talento y representación institucional. Su papel como embajador de eficiencia energética y su impulso a estrategias ligadas a BMS y GRMS, así como a socios locales e internacionales, refuerzan una línea de trabajo centrada en la sostenibilidad y la inteligencia aplicada a edificios e instalaciones. Actualmente su liderazgo se centra en el Caribe, un mercado clave, donde lidera el crecimiento y la consolidación de la compañía.

Pero si hay un elemento que da una dimensión singular a su carrera es su huella internacional. A lo largo de más de dos décadas ha trabajado en más de 40 países y en cuatro continentes, una experiencia poco común incluso entre perfiles de alta dirección. Ha desarrollado actividad profesional en mercados tan distintos como Estados Unidos, Republica Dominicana, España, Guyana, Trinidad & Tobago, Marruecos, Argelia, Senegal, Costa de Marfil, Camerún, China, Francia, Italia, Alemania, Polonia, Tunisia, Jamaica, Puerto Rico, Martinica, Guadalupe o Mauricio, entre muchos otros. Esa exposición prolongada a realidades tan distintas ha hecho de la gestión intercultural una de sus principales fortalezas.

Según sus propias palabras, el gran aprendizaje de este recorrido internacional ha sido comprobar que, aunque la globalización ha transformado por completo la forma de hacer negocios y hoy los proyectos se coordinan entre equipos repartidos por el mundo, la cultura local sigue siendo decisiva. Entender cómo se relacionan las personas, cómo se negocia, cómo se comunica un líder y cómo se construye la confianza en cada país ha sido, en su experiencia, una condición imprescindible para tener éxito.

Ese conocimiento no llegó de forma automática. Él mismo reconoce que la adaptación no siempre fue sencilla, especialmente en transiciones tan exigentes como la que vivió al pasar de Francia a Marruecos, pero precisamente esa curva de aprendizaje terminó dándole una riqueza cultural diferencial.

A ello se suma un factor que ha multiplicado su capacidad de conexión: el dominio de los idiomas español, el inglés y el francés, además del catalán. Poder trabajar con equipos y socios en su propio idioma no solo facilita la operación diaria, sino que crea cercanía, credibilidad y una comprensión más fina de cada contexto. En el caso de Torres, esa competencia lingüística ha sido también una herramienta de liderazgo.

Su perfil combina, en definitiva, tres dimensiones difíciles de encontrar en una sola figura: una base técnica sólida como ingeniero eléctrico, experiencia probada en eficiencia energética y soluciones inteligentes para edificios e instalaciones, y una carrera internacional de alta dirección construida sobre resultados, adaptación cultural y visión de futuro. En un momento en que la transición energética exige profesionales capaces de unir tecnología, negocio y sostenibilidad, la trayectoria de Roberto Torres representa la de un ejecutivo que no solo ha seguido la transformación del sector, sino que ha contribuido activamente a impulsarla y todo esto lo ha convertido en un referente inequívoco de liderazgo en su industria.