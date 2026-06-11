Estos son los juegos para hoy en el Mundial

El Mundial de Norteamérica 2026 hará historia al ser el primero con tres países anfitriones.

MÉXICO.- Los aficionados al fútbol anhelan el inicio del tercer Mundial en México este jueves, donde varios colectivos sociales han prometido sembrar el caos para impulsar sus reivindicaciones.

El silbatazo inicial sonará a las 3:00 p.m. (hora del este de Estados Unidos ) para que las selecciones de México y Sudáfrica den inicio al mayor mundial de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos.

FÚTBOL Hinchas de Irán anhelan un duelo contra EEUU en el Mundial 2026

Pero los hinchas comenzaron a llegar hasta seis horas antes en previsión de bloqueos a los accesos al Estadio Azteca, custodiados por centenares de militares y policías con equipo táctico y apoyados incluso por escuadrones a caballo.

"Es muy importante el fútbol, es una pasión desde chicos", dijo a la AFP Abril Macías, de 30 años y empleada de una escuela en Querétaro, en el centro del país.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FIFA World Cup (@fifaworldcup)

"Tuvimos la suerte de encontrar boletos y no queríamos que nada nos impidiera la entrada al estadio", agregó esta aficionada que vestía la camiseta mexicana y un tocado indígena.

El mayor evento del planeta del fútbol estará organizado por primera vez por tres países: Estados Unidos, Canadá y México, que ya lo hizo en solitario en 1970 y 1986.

El torneo llega precedido por polémicas: el alto precio de los boletos, el rechazo de visados para Estados Unidos o la guerra en Oriente Medio, que llevó a Irán a trasladar su campo base de Arizona a Tijuana.

Durante la ceremonia inaugural, el tenor italiano Andrea Bocelli interpretará el himno oficial del Mundial, titulado "DNA", mezcla de ópera y música electrónica.

Y Shakira estrenará la canción "Dai Dai", junto a la estrella nigeriana del afrobeat Burna Boy.

La colombiana ya presentó el himno "Waka Waka (This Time for Africa)" en Sudáfrica 2010.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum no asistirá a la apertura, que asegura transcurrirá "sin problemas" pese a la presión de las protestas que desde la semana pasada han impuesto el caos en la capital mexicana.

La inauguración "se va a llevar a cabo muy bien", insistió el jueves en su conferencia de prensa diaria.

Corea del Sur y República Checa cierran la faena

A segunda hora (10:00 p.m.), también en la capital azteca, Corea del Sur se verá las caras con República Checa, las otras dos selecciones que integran el Grupo A de la máxima competición del balompié.

Si bien los aztecas parten como los grandes favoritos a quedarse con el primer lugar en la llave, asiáticos y europeos también se presentan como serios candidatos a liderar el grupo.

FUENTE: Con información de AFP