jueves 11  de  junio 2026
DELITO

España: Identifican a 5 menores de 11 y 12 años por agresión sexual a compañera de clase

Al ser menores de 14 años son inimputables, por lo que, tras recibir la denuncia de los padres, la Policía Nacional de España solo ha podido identificar al grupo

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Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma

 

POLICÍA NACIONAL/EUROPA PRESS

BURGOS.- La Policía Nacional española identificó a cinco menores, con edades entre 11 y 12 años, por una agresión sexual a una compañera de clase, una niña de 12 años, durante la celebración de un cumpleaños.

La agresión sexual se produjo en mayo en una celebración fuera del colegio, en un local privado en la ciudad de Burgos (España), y los niños fueron expulsados del centro durante cinco días.

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La familia de la menor denunció los hechos el mes pasado y la Policía Nacional inició una investigación, identificó al grupo supuestamente implicado y remitió el caso a la Fiscalía de Menores, según avanzó el periódico local 'Diario de Burgos' y confirmaron a EFE fuentes del caso.

Al ser menores de 14 años son inimputables, por lo que, tras recibir la denuncia de los padres, la Policía Nacional solo ha podido identificar al grupo -aunque de chicos implicados podría ser más alto, cinco o seis- y poner el caso en conocimiento de la Fiscalía de Menores.

Los alumnos, volvieron al centro escolar después de la expulsión en otra clase que la de la víctima, serán remitidos a la Unidad de Intervención de Educación, de acuerdo con el protocolo habitual en estos casos.

Fuentes de la Consejería de Educación de Castilla y León aseguraron a EFE que "se ha seguido el protocolo habitual", al tiempo que recordaron que los hechos denunciados tuvieron lugar fuera del ámbito educativo, si bien se trataba de compañeros de clase.

FUENTE: Con información de AFP

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