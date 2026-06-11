jueves 11  de  junio 2026
PRESIÓN

Marco Rubio anuncia sanciones contra la petrolera estatal cubana CUPET

La medida busca limitar la capacidad del régimen cubano para utilizar el sector energético como mecanismo de control político

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

AFP
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este jueves nuevas sanciones contra la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET), una medida dirigida a restringir una de las principales fuentes de recursos administradas por el régimen cubano.

A través de un mensaje divulgado en la red social X, Rubio informó que las sanciones fueron adoptadas bajo la Orden Ejecutiva 14404 del presidente Donald Trump y forman parte de la estrategia de Washington para incrementar la presión económica sobre La Habana.

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El jefe de la diplomacia estadounidense acusó a las autoridades castristas de utilizar los recursos energéticos del país como una herramienta de control social y de beneficiar a la cúpula gobernante mientras la población enfrenta una prolongada crisis marcada por apagones y escasez de combustible.

Según Rubio, durante años el Gobierno cubano habría priorizado el suministro de combustible para estructuras estatales y actividades vinculadas al aparato político y de seguridad, mientras gran parte de la ciudadanía ha sufrido cortes eléctricos recurrentes y largas esperas para abastecer sus vehículos.

“Las élites comunistas cubanas han utilizado la energía como una herramienta de control social y beneficio cleptocrático”, escribió el funcionario en su publicación.

Rubio sostuvo además que la Administración Trump mantendrá su política de sanciones contra entidades que, a juicio de la Casa Blanca, contribuyen a sostener económicamente al régimen cubano.

“Continuaremos apuntando a la capacidad del régimen comunista para aprovechar el comercio energético con el fin de promover su agenda corrupta y reprimir al pueblo cubano”, señaló.

La decisión se produce en medio de una profunda crisis energética en la isla, donde las averías en las centrales termoeléctricas, la falta de combustible y las limitaciones financieras han provocado extensos apagones en distintos territorios durante los últimos meses.

El anuncio también ocurre un día después de la visita del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, a la Base Naval de Guantánamo, en el oriente de Cuba, una de las instalaciones militares estadounidenses más estratégicas de la región, que según el coronel retirado Octavio Pérez en declaraciones a DIARIO LAS AMERICAS, mantiene un papel relevante dentro de la arquitectura de seguridad de Estados Unidos y no es un hecho rutinario, sino una señal de interés estratégico y de vigilancia permanente sobre la isla.

La sanción a CUPET hoy se incorpora a una serie de medidas adoptadas recientemente por el ejecutivo de EEUU contra entidades y funcionarios vinculados al oficialismo, en el marco del endurecimiento de la política hacia la Mayor de las Antillas.

Hasta el momento, la dictadura cubana no habían reaccionado públicamente al anuncio realizado por Marco Rubio.

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