Trump anuncia un "gran acuerdo" con Irán, pero mantiene bloqueo naval hasta la firma del pacto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el 11 de junio de 2026.

WASHINGTON -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves haber alcanzado un "gran acuerdo" de paz con Irán, pendiente de formalizarse, y que tal vez se firme este fin de semana en Europa, en un acto en el que posiblemente esté presente el mandatario.

"Acabamos de lograr un gran acuerdo para poner fin a la guerra con Irán y, sujeto a la finalización de los documentos, que debería completarse en los próximos días, probablemente tendremos una firma, quizá en Europa", aseguró ante la prensa en el Despacho Oval.

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Los detalles del acuerdo aún se desconocen. El mandatario refirió que el acuerdo en cuestión es "un muy importante memorándum de entendimiento".

El mandatario adelantó que el vicepresidente J.D. Vance será quien acuda a la firma durante el fin de semana, ya que él estará encabezando este domingo un evento deportivo en la Casa Blanca por su 80.º cumpleaños, antes de viajar a Europa para asistir a la Cumbre del G7 a partir del lunes.

Tras dos días consecutivos de ataques en Medio Oriente, que hicieron peligrar la permanencia del alto el fuego firmado el 8 de abril, Washington amenazó hoy con nuevos bombardeos y la posibilidad de invadir la isla de Jarg, enclave petrolero estratégico iraní, para asumir el control de la industria de crudo como en Venezuela.

Los nuevos ataques de EEUU contra Irán tras el derribo de un helicóptero estadounidense habrían agilizado las negociaciones y el acuerdo aún sin firmar.

Trump vinculó una posible operación para tomar la isla de Jarg a la firma del acuerdo de paz con Irán.

Preguntado en el Despacho Oval sobre si el avance de las negociaciones con Teherán le había hecho descartar planes para la toma del enclave, que alberga la terminal petrolera más importante del país persa, Trump respondió: "Lo descartaría si firmamos el acuerdo".

Trump piensa que el líder supremo iraní, ayatolá Mojtaba Jamenei, aprobó personalmente el acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

"Entiendo que la respuesta es sí", declaró Trump a los periodistas en el Despacho Oval, cuando se le preguntó si Jamenei había dado su aval.

El mandatario refirió que el acuerdo en cuestión es "un muy importante memorándum de entendimiento".

Cancelación de ataques

El anuncio de un inminente acuerdo, que ponga fin a la guerra que iniciaron EEUU e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, llega poco después de que el jefe de Estado anunciara la cancelación de nuevos ataques contra Irán para este jueves ante el avance de las negociaciones.

Trump anunció horas antes que había decidido anular los ataques previstos para el jueves contra Irán, evocando un posible acuerdo tras llevar a cabo "conversaciones con "los más altos niveles" en Teherán, en las que todas las partes han aprobado los "puntos finales" del acuerdo para poner fin a la guerra desatada el pasado 28 de febrero.

"Teniendo en cuenta que las conversaciones con la República Islámica de Irán han sido vistas y aprobadas por las más altas autoridades iraníes, he (…) cancelado los ataques y bombardeos previstos contra Irán para esta noche", escribió Trump en su red Truth Social.

El magnate republicano afirmó, además, que "los puntos finales" del acuerdo para poner fin al conflicto han sido alcanzados "tanto en concepto como en detalle" por todas las partes, incluyendo Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania y Egipto.

Bloqueo naval se mantiene

Hasta la firma del acuerdo, el bloqueo naval estadounidense "permanecerá plenamente vigente", aseguró Trump.

Trump había anunciado previamente que las fuerzas estadounidenses volverían a atacar territorio iraní la noche de este jueves, incluso había aludido a que Washington, "en algún momento de un futuro no muy lejano, tomará" la estratégica isla de Jark y "otros puntos de la infraestructura petrolera" de Teherán.

"Asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, de forma muy similar a como lo hemos hecho con Venezuela, lo cual está funcionando de maravilla tanto para Venezuela como para Estados Unidos", subrayó este jueves el jefe de la Casa Blanca.

Las amenazas se producen cuando, por segundo día consecutivo, Washington y Teherán han intercambiado ataques, después de que la Guardia Revolucionaria reivindicara el lanzamiento de una oleada de ataques con drones contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin y otros puntos de Medio Oriente, en una acción que calificó de "represalia" por las agresiones perpetradas por Estados Unidos contra diversos enclaves de la República Islámica.

Doble discurso de Irán

El jefe de las fuerzas armadas de Irán advirtió este jueves que un nuevo ataque de Estados Unidos a su país desencadenaría una respuesta "más dura" y sumiría a la región en más inestabilidad.

"Si Estados Unidos vuelve a intentar llevar a cabo ataques contra el heroico Irán, recibirá una respuesta más dura que antes, y las llamas de la guerra, además de crear inseguridad en la región, se extenderán y se harán más profundas", amenazó el general Ali Abdollahi en un comunicado.

Irán mantiene un doble discurso, las declaraciones del jefe militar ocurren tras el anuncio de Trump de cancelar los ataques contra el régimen iraní.

FUENTE: Con información de AFP / Europa Press