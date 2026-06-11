Jefe financiero de Florida acusa a Miami-Dade de despilfarrar $807 millones en tres años

MIAMI.- El director financiero de Florida, Blaise Ingoglia, acusó al gobierno de Miami-Dade de haber despilfarrado más de 807 millones de dólares en gastos “excesivos, innecesarios y derrochadores” durante los últimos tres años, convirtiendo al condado en el principal ejemplo de lo que considera una expansión descontrolada del gasto público local en Florida.

Durante una conferencia de prensa este jueves en Miami, Ingoglia sostuvo que el presupuesto de Miami-Dade creció muy por encima de lo que justificarían la inflación, el aumento de la población y una reserva presupuestaria razonable.

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“Miami-Dade desperdició más de tres cuartos de billón de dólares haciendo crecer el gobierno innecesariamente y con un completo desprecio por los contribuyentes que son quienes realmente pagan la cuenta”, afirmó el funcionario.

Según los cálculos de la Oficina de Supervisión Fiscal de Florida (FAFO), el presupuesto del condado aumentó en más de mil millones de dólares en los últimos tres años, mientras la población creció apenas un 5.72%, equivalente a 154.248 nuevos residentes. La agencia estatal sostiene que, tomando como referencia ese crecimiento poblacional, el incremento presupuestario equivale a casi 28.000 dólares adicionales por cada familia de cuatro personas que se mudó al condado durante ese período.

Para Ingoglia, el problema no es únicamente el tamaño del presupuesto, sino la velocidad con la que crece.

“Si uno cree, como yo y como la mayoría de las personas, que el gobierno nunca debería crecer más rápido que la inflación y la población, entonces estos números son asombrosos”, señaló.

Miami-Dade lidera el gasto excesivo, según jefe financiero de Florida

El funcionario aseguró que, tras analizar los presupuestos locales revisados por su oficina, Miami-Dade encabeza la lista estatal de gobiernos con mayor gasto considerado excesivo.

“Hasta ahora, Miami-Dade es el líder en gasto excesivo, derrochador e innecesario”, afirmó.

De acuerdo con el informe, solamente en el presupuesto fiscal 2025-2026 el condado habría incluido más de 470 millones de dólares en gastos que la oficina estatal considera innecesarios.

Ingoglia argumentó que esos recursos podrían utilizarse para aliviar la carga fiscal de los propietarios de viviendas mediante una reducción de la tasa de amillaramiento.

Críticas al gasto de los gobiernos locales

Ingoglia señaló que Miami-Dade no es el único gobierno local bajo observación. Tres días antes, anunció que identificó más de 275 millones de dólares en gastos que considera excesivos dentro del presupuesto 2025-2026 de la ciudad de Jacksonville, en el condado de Duval.

Según el director financiero, su oficina ha detectado más de 3.1 mil millones de dólares en gastos excesivos en distintos gobiernos locales de Florida y continuará publicando análisis similares como parte de su labor de supervisión financiera.

Por su parte, Greg Ungru, representante de la organización conservadora Americans for Prosperity, respaldó el informe y afirmó que los contribuyentes necesitan mayor transparencia para exigir responsabilidad fiscal a los funcionarios locales.

El debate sobre la reforma de los impuestos

Las críticas del CFO llegan en momentos en que Florida impulsa una reforma del impuesto a la propiedad que será sometida a votación popular en noviembre.

Ingoglia ha utilizado los informes sobre presupuestos locales para defender la necesidad de limitar el crecimiento del gasto gubernamental y respaldar cambios al sistema tributario.

Cuánto podrían ahorrar los propietarios

De acuerdo con la recomendación de la FAFO, Miami-Dade tendría margen para reducir su tasa de amillaramiento en 0.83 mills sin afectar los servicios básicos que presta el gobierno condal.

Si se aplicara esa reducción, los propietarios de viviendas podrían obtener los siguientes ahorros anuales:

Vivienda con valor imponible de $500,000: ahorro de $413 al año.

Vivienda con valor imponible de $600,000: ahorro de $496 al año.

Vivienda con valor imponible de $700,000: ahorro de $579 al año.

El funcionario estatal presentó estas cifras como ejemplo del impacto que tendría una reducción del gasto gubernamental sobre los impuestos locales.

Las declaraciones de Ingoglia abren un nuevo frente en el debate sobre el tamaño del gobierno local y la reforma tributaria en Florida. Hasta el momento, la administración de la alcaldesa Daniella Levine Cava no había emitido una respuesta pública a las acusaciones formuladas por el director financiero estatal.

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FUENTE: CFO