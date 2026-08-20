Tendencias virales para blanquear o alinear la dentadura traen consecuencias graves e irreversibles, advierte la Dra. Vivian Menéndez

Miami- La búsqueda de la denominada “sonrisa perfecta” ha llevado a miles de usuarios en plataformas como TikTok a adoptar remedios caseros e intervenciones de odontología empírica sin supervisión médica. Prácticas que van desde el blanqueamiento con sustancias corrosivas hasta el desgaste directo de la dentadura con limas de uñas ganan popularidad en internet, alertan especialistas.

Sin embargo, entre la amplia gama de tendencias virales, el uso de bandas elásticas caseras para corregir la posición dental se posiciona como el método de mayor riesgo para la estructura bucal.

La odontóloga y especialista en diseño de sonrisas, Dra. Vivian Menéndez, advierte que la ortodoncia es una disciplina fundamentada en la biomecánica y el estudio controlado del movimiento óseo y dentario. Intentar replicar estos tratamientos mediante bandas de goma, sin diagnóstico ni monitoreo profesional, genera fuerzas desmedidas sobre las raíces.

“La ortodoncia tiene una base científica que es el movimiento dentario y usa ligas, pero eso es algo que se hace estudiado y controladamente. Esto es como si vas a mover una casa y no sabes qué pared es estructural y mueves cualquier cosa”, señaló Menéndez, especialista en diseño de sonrisa en Miami. “La ortodoncia tiene una base científica que es el movimiento dentario y usa ligas, pero eso es algo que se hace estudiado y controladamente. Esto es como si vas a mover una casa y no sabes qué pared es estructural y mueves cualquier cosa”, señaló Menéndez, especialista en diseño de sonrisa en Miami.

Además, se producen daños permanentes como alteraciones en la mordida y pérdida dentaria por un movimiento incorrecto.

El peligro de las bandas elásticas caseras radica en su capacidad para desplazarse por debajo de la línea de la encía. Al no existir un tope biomecánico, la liga puede estrangular el ligamento periodontal, cortar la irrigación sanguínea del diente y provocar su avulsión o caída irreversible.

El fenómeno no se limita a la alineación. La proliferación de recetas caseras para blanquear o remodelar dientes responde a la búsqueda de alternativas de bajo costo, ignorando las secuelas biológicas a largo plazo.

Respecto al uso de fórmulas populares como el bicarbonato, el carbón activado o mezclas con agua oxigenada y cloro, la Dra. Menéndez precisa que el problema reside en la falta de control sobre los componentes y el mecanismo de acción.

“El peróxido es algo que usamos en odontología para blanquear, pero con la concentración adecuada y con la protección correspondiente para las encías, pues los productos químicos pueden producir quemaduras en los tejidos blandos”, explicó la especialista reconocida por el mejor diseño de sonrisa en Miami.

Sobre el carbón activado, tendencia de alto impacto en redes sociales, la Dra. Menéndez aclaró que su efecto blanqueador inicial es ficticio: “Se ve el diente más claro por el efecto abrasivo que tiene, pero la consecuencia a largo plazo es que el diente se mancha más rápido. Se dejan guiar por el momento sin saber las consecuencias a largo plazo”.

Otra de las prácticas reportadas en internet es el raspado o limado de la superficie dental con limas de uñas metálicas para corregir irregularidades.

“Estás quitando el esmalte dental, que es un tejido que no vuelve a crecer. Te limas las uñas y crecen, pero el esmalte nunca vuelve a nacer. Eso hace los dientes más sensibles, más propensos a fracturas. En odontología hacemos el recontorneado conociendo la base científica y los límites de seguridad”, enfatizó la líder de Art Dental Studio en Miami.

Los profesionales de la salud bucal coinciden en que cualquier modificación estética o funcional requiere un diagnóstico radiográfico y clínico previo. La intervención de la Dra. Vivian Menéndez subraya la urgencia de consultar a odontólogos calificados antes de someter la cavidad oral a tendencias virales que comprometen de forma definitiva la salud dental.

Para más consejos sobre salud bucal y prevención dental, sigue a la Dra. Vivian Menéndez en sus redes sociales: @artdentalstudio_