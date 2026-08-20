Quién es Angie Nixon, la progresista que intenta romper el dominio republicano en Florida

MIAMI.- Sin anuncios de televisión y con una fracción de los recursos financieros de su adversario, Angie Nixon se convirtió en la revelación de las primarias de Florida. La representante estatal por Jacksonville derrotó al exmilitar Alexander Vindman y obtuvo la nominación demócrata para disputar el escaño del Senado federal que ocupó Marco Rubio antes de convertirse en secretario de Estado.

Nixon consiguió 705.192 votos, equivalentes al 56,06%, frente a los 552.774 sufragios —43,94%— de Vindman, según los resultados estatales. La victoria resultó especialmente llamativa porque su campaña recaudó menos de un millón de dólares, mientras Vindman reunió más de 16 millones.

“Somos fuertes, estamos unidos y hará falta que todos participemos para ganar en noviembre”, declaró Nixon durante la celebración en el condado de Duval.

Su próxima adversaria será la republicana Ashley Moody, exfiscal general de Florida, designada por el gobernador Ron DeSantis para ocupar temporalmente la vacante de Rubio. La vencedora de las elecciones especiales del 3 de noviembre completará los dos años restantes del periodo senatorial.

Una candidata surgida del activismo

Nixon, de 42 años, nació y creció en Jacksonville. Es madre, organizadora sindical, pequeña empresaria y legisladora estatal desde 2020. Antes de ocupar un cargo público participó en organizaciones comunitarias y proyectos destinados a respaldar negocios de propietarios afroamericanos.

Su campaña se identifica con el ala progresista del Partido Demócrata y recibió apoyo de agrupaciones como Working Families Party y Democratic Socialists of America. Nixon propone cobertura médica universal, cuidado infantil gratuito, licencia familiar remunerada, mayores salarios y un impuesto a las grandes fortunas.

En vivienda, plantea estabilizar los alquileres, restringir la compra masiva de casas unifamiliares por fondos de inversión y crear respaldo federal para enfrentar la crisis de los seguros de propiedad. Su plataforma sostiene que “todo cuesta demasiado y los salarios no logran mantenerse al ritmo”, un mensaje concebido para penetrar más allá del electorado demócrata.

“Vamos a demostrar qué ocurre cuando entendemos que no somos enemigos entre nosotros, que todos enfrentamos las mismas dificultades y podemos unirnos para luchar por lo que merecemos”, afirmó tras su triunfo.

Su enfoque podría encontrar terreno fértil. Una encuesta de Stetson University reveló que 39% de los votantes considera el costo de vida y la inflación como el principal problema de Florida.

Otro sondeo de Emerson College encontró que 45% de los consultados se sentía económicamente peor que un año antes. Entre los independientes, esa proporción alcanzó 52%.

Encuestas favorecen a Moody

Hasta el momento no se ha publicado una encuesta realizada después de las primarias. Sin embargo, las mediciones anteriores colocaban a Moody por delante: University of North Florida registró 46% para la republicana y 38% para Nixon; Emerson, 47% frente a 36%; y Stetson, 51% contra 38%.

“Vemos un estado que se inclina estructuralmente hacia los republicanos, pero no uno donde el resultado esté predeterminado”, advirtió Kelly Smith, profesora de Ciencias Políticas de Stetson.

La estructura electoral, no obstante, representa un obstáculo considerable. Florida cuenta con 5,6 millones de republicanos inscritos y 4,06 millones de demócratas, una diferencia superior a 1,5 millones, según la División de Elecciones.

Además, Florida es el estado de residencia del presidente Donald Trump y uno de los centros de su poder político. En 2024, Trump ganó allí por unos 13 puntos y conquistó incluso Miami-Dade. Su influencia, sumada a la maquinaria republicana y a la ventaja financiera de Moody, pone en aprietos las pretensiones de Nixon.

La demócrata apuesta a convertir el descontento por los alquileres, los seguros, la atención médica y los alimentos en una fuerza electoral capaz de desafiar el dominio republicano. El martes demostró que podía romper pronósticos y derrotar al candidato favorito dentro de su partido.

Ahora enfrenta un reto de otra dimensión: conquistar a moderados e independientes, reducir la amplia ventaja de Ashley Moody y abrir una grieta en Florida, el principal bastión político de Donald Trump. La tarea será compleja.