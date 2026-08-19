miércoles 19  de  agosto 2026
ECONOMÍA

Ministra de Petróleo de Venezuela promueve en EEUU amplias inversiones en crudo y gas

Las reformas de la legislación energética tienen un marco "mucho más claro" para acelerar inversiones, dijo la ministra de Petróleo de Venezuela en Houston

La ministra venezolana de Hidrocarburos, Paula Henao, habla durante el evento Venezuela Energy Week este miércoles, en Houston, Estados Unidos.

La ministra venezolana de Hidrocarburos, Paula Henao, habla durante el evento Venezuela Energy Week este miércoles, en Houston, Estados Unidos.

Por Valeria Montero

HOUSTON.- La ministra venezolana de Hidrocarburos, Paula Henao, promovió este miércoles en Estados Unidos un "abanico" de oportunidades de inversión en el país sudamericano, más allá de la explotación de crudo pesado, incluidos yacimientos de petróleo liviano y proyectos de gas natural.

Esto es un intento del Gobierno interino de Delcy Rodríguez por proyectar estabilidad y atraer a empresas extranjeras.

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"Creemos y confiamos en que, amparados en esta nueva reforma de la Ley de Hidrocarburos (...), podemos alcanzar de manera más expedita todos estos planes de inversión", indicó Henao durante evento Venezuela Energy Week en Houston, la capital petrolera de Estados Unidos.

La funcionaria aseveró que las reformas de la legislación energética venezolana establecen un marco normativo "mucho más claro", con lo cual es posible acelerar las inversiones en más de 916 oportunidades de exploración que, según aseguró, su Gobierno identificó en toda Venezuela.

El vicepresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Jeovanny Martínez, reconoció que su país debe aumentar la "capacidad" y la "confiabilidad" de la infraestructura petrolera. Subrayó que ese objetivo solo será posible mediante la inversión.

"Nosotros hemos evolucionado en los últimos años y hoy presentamos al mundo un contrato que agrada y que establece condiciones claras", añadió.

PDVSA informó en sus redes sociales que el encargado de negocios de Venezuela en los Estados Unidos, Johann Álvarez, acompañó a la ministra Paula Henao en su visita a la sede de Shell "para conocer de primera mano sus capacidades y tecnologías aplicadas al sector energético".

El evento sobre Venezuela se produce en medio de las presiones del Gobierno de Donald Trump, que impuso un tutelaje "de facto" sobre Venezuela, tras la captura del exdictador Nicolás Maduro durante una operación militar el pasado 3 de enero.

Trump dijo, en julio pasado, que el secretario de Energía, Chris Wright, "está dirigiendo Venezuela".

El secretario de Energía viajó a Venezuela el 11 de febrero, donde se reunió con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y visitó instalaciones petroleras. Su visita se produjo tras la flexibilización de las sanciones al sector energético venezolano impulsada por la Administración Trump.

Acuerdos con Petroleras

La ministra Paula Henao anunció en la víspera la firma de acuerdos con dos empresas energéticas estadounidenses: Hunt Oil, una productora independiente, y SLB, la mayor compañía de servicios petroleros del mundo.

La producción venezolana de crudo alcanzó en julio un promedio de 1,2 millones de barriles diarios (bpd), un aumento del 1,09 % respecto a junio, en un contexto marcado por la emergencia provocada por dos potentes terremotos registrados el pasado 24 de junio en el norte del país, que dejaron al menos 6.438 muertos.

De acuerdo con cifras oficiales, la producción de crudo de Venezuela ha aumentado el 29,8 % desde los 924.000 bpd registrados en enero, antes de la captura de Maduro y de la flexibilización de las sanciones de Estados Unidos.

Las grandes petroleras estadounidenses se han mostrado cautelosas ante la posibilidad de reinvertir en Venezuela, con la excepción de Chevron. Esta última es la única que permaneció en el país luego de que, en 2007, el Gobierno de Hugo Chávez exigió a las compañías energéticas que otorgaran a PDVSA una participación mayoritaria en los proyectos petroleros.

A principios de 2026, ExxonMobil y ConocoPhillips enviaron equipos de profesionales para "evaluar" las oportunidades en el país. Pero no se han concretado acuerdos con el Gobierno interino que encabeza Delcy Rodríguez.

FUENTE: Con información de EFE/AFP

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