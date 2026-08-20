FBI publica preocupante informe sobre actos antisemitistas

MIAMI.- Datos publicados por la Oficina Federal de Investigación (FBI) revelan que actos contra los judíos siguen liderando por amplio margen los crímenes de odio por motivos religiosos en Estados Unidos. El informe plantea que 1.528 incidentes contra judíos tuvieron lugar en 2025, lo que representa el 63 % de los 2.408 delitos de esta índole cometidos en el país.

Aunque la cifra de incidentes antisemitas fue inferior a la de 2024, los datos colocan a 2025 como el tercer año con mayor número de delitos de odio registrados contra judíos, dato que es confirmado por la Liga Antidifamación (ADL), que ha seguido la evolución de estos casos desde el aumento registrado después del ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

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El FBI registró 1.528 incidentes de delitos de odio contra judíos motivados por un solo tipo de prejuicio en 2025, frente a los 1.938 registrados en 2024, una reducción del 21,2 %.

En términos generales, el número de delitos de odio reportados a nivel nacional también descendió. El FBI registró 10.881 incidentes en 2025, frente a 11.679 en 2024.

Los datos del FBI muestran además que los incidentes contra personas judías representaron una proporción considerablemente mayor que el peso demográfico de la población judía en Estados Unidos. La ADL señala que los judíos constituyen aproximadamente el 2 % de la población estadounidense, pero fueron víctimas del 14 % de todos los delitos de odio registrados en 2025.

Violencia y vandalismo

La violencia contra personas judías también disminuyó ligeramente. Las autoridades registraron 162 agresiones, de las cuales 50 fueron clasificadas como agravadas y 112 como simples, frente a 178 en 2024.

Los registros también incluyen tres homicidios no negligentes relacionados con judíos y 505 incidentes de intimidación.

El vandalismo y los daños a la propiedad continuaron siendo una de las principales categorías de delitos antisemitas. De los 1.685 delitos antisemitas registrados en 2025, 920 estuvieron relacionados con destrucción, daños o vandalismo, según los datos citados por la ADL.

Las instituciones y propiedades judías, incluidas sinagogas y lugares que exhiben símbolos relacionados con el judaísmo, estuvieron entre los objetivos de este tipo de incidentes.

Más organismos participaron en el registro

El FBI también informó de un aumento en el número de organismos policiales que proporcionaron información para sus estadísticas de delitos de odio.

En 2025 participaron 16.791 organismos de seguridad, equivalentes al 85,9 % de las agencias inscritas en el programa de recopilación de datos. En 2024 habían participado 16.419, o el 84,9 %.

La mayor participación de las agencias permite ampliar la cobertura de las estadísticas, aunque los propios datos reflejan que todavía existen organismos que no reportan información.

Datos de la ADL

Además de las estadísticas federales, la Liga Antidifamación registró 6.274 incidentes antisemitas durante 2025, un 33 % menos que el año anterior. La organización indicó que se trata de la tercera cifra anual más elevada desde que comenzó a recopilar estos datos en 1979.

Las cifras de la ADL incluyen una categoría más amplia de incidentes que las estadísticas del FBI, ya que incorporan casos que pueden no constituir delitos, entre ellos determinados episodios de acoso, vandalismo y otras manifestaciones de antisemitismo. La organización señala que obtiene información de víctimas, autoridades, medios de comunicación y organizaciones colaboradoras.

Jonathan Greenblatt, director ejecutivo de la ADL, consideró que la reducción registrada en 2025 no elimina la preocupación por la persistencia de los incidentes antisemitas.

“Detrás de cada una de estas cifras hay una persona que fue blanco de ataques simplemente por ser judía”, afirmó Greenblatt.

Por su parte, Carla Hill, vicepresidenta de Investigación y Estudios del Centro sobre Extremismo de la ADL, señaló que los delitos de odio pueden tener efectos que van más allá de las víctimas directamente afectadas.

La ADL insta al Congreso a dar luz verde a la propuesta Improved Reporting to Prevent Hate Act, una iniciativa bipartidista que busca aumentar la participación de las agencias policiales en el sistema federal de recopilación de datos sobre delitos de odio.

FUENTE: Informe de FBI y ADL