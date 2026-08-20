EEUU impone nuevo paquete de sanciones a Cuba

Estados Unidos anunció el jueves un nuevo paquete de sanciones contra régimen de Cuba, en particular contra nueve entidades del castrismo.

Estas entidades, principalmente de los sectores minero y metalúrgico, "sustentan el aparato represivo del régimen al ejercer control sobre sectores económicos clave", indicó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado.

Asimismo, anunció otras sanciones dirigidas contra los dirigentes del llamado Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), que no es más que un entidad de espionaje y subversión contra EEUU.

Washington acusa a Cuba de financiar, en particular a través de este Instituto, "una amplia red en Estados Unidos destinada a identificar, reclutar y radicalizar elementos subversivos que operan principalmente bajo el pretexto de ['intercambios educativos o culturales']".

Rubio señaló que hace unos días "el régimen (cubano) intentó aprovechar el centenario de Fidel Castro (...) para reactivar esta red subversiva, enviando a La Habana una nueva brigada de simpatizantes internacionales para que entablaran contactos con responsables del régimen".

Más presión sobre la dictadura

El jefe de la diplomacia estadounidense, hijo de padres cubanos, es considerado el principal artífice de la política de máxima presión ejercida por el presidente Donald J Trump contra el régimen asesino castrista, que ha ejercido su control y represión durante 67 años.

Desde enero, Estados Unidos impone un bloqueo petrolero sobre el país de 9,4 millones de habitantes, que ha agudizado la crisis energética existente desde hace décadas por la falta de inversiones en la red eléctrica en un sistema socialista que destruye economía, sistema cívico e institucional, derechos humanos, libertades e infraestructura, además del daño sociopolítico.

El gobierno estadounidense también ha impuesto una serie de sanciones drásticas, dirigidas en particular contra Gaesa, el conglomerado de los militares fundado por Raúl Castro en 1995, que controla y acapara casi el 90% de los ingresos desde el exterior y que termina en los bolsilloses de la cúpula del desgobierno o dinastía castrista.

Todas las grandes empresas mineras y de turismo han salido de la Isla, tras las sanciones impuestas por la administración Trump, que busca terminar con los 67 de represión y exportación de la ideología socialista y antiestadounidense por todo el mundo, pero en especial en el Hemisferio Occidental.

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FUENTE: Con información de AFP, EFE, Axios y Reuters.