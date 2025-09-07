domingo 7  de  septiembre 2025
Alicia Labrador celebra el éxito de su MedSpa como modelo de franquicias global

La empresaria venezolana consolida Aliestetic como epicentro de belleza integral y cirugía plástica, expandiendo una fórmula probada para emprendedores visionarios

Alicia Labrador, dermatocosmiatra y fundadora de Aliestetic.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - Con más de dos décadas de experiencia en el mundo de la estética avanzada, Alicia Labrador, dermatocosmiatra y fundadora de Aliestetic, ha logrado construir una marca líder en el mundo de la estética, la cirugía plástica, la belleza, y el bienestar, consolidando su nombre y el de Aliestetic como sinónimo de bienestar integral, credibilidad, capacitación, y éxito empresarial que trasciende fronteras.

“Tras dos décadas de trabajo incansable, perfeccionamientos, y mucha inversión, agradezco que hoy mi nombre es referencia en la industria de la belleza ya que ofrezco cirugía plástica, estética, mi propia marca de autocuidado, además de tratamientos de bienestar y recuperación”, dijo la empresaria cuyo modelo de negocio apunta a una nueva meta: la expansión nacional e internacional.

Tras una trayectoria de éxito en su Venezuela, Alicia Labrador logró posicionar con éxito dos sedes de Aliestetic en el sur de Florida, todas reconocidas como Med SPA, con licencias actualizadas, y un equipo de profesionales médicos altamente capacitados.

Y esta combinación de innovación, tecnología de vanguardia y atención de primer nivel ha convertido a sus centros en destinos preferidos para quienes buscan resultados efectivos y experiencias de bienestar únicas e integrales.

“Quiero que Aliestetic sea mucho más que una clínica estética: mi visión es construir un legado de salud, belleza y oportunidades para miles de emprendedores en todo el mundo. Por eso seguimos capacitando y educando a miles de amantes de la belleza cada ano”, afirma Labrador.

Embed

Pionera en tecnología y resultados

Alicia Labrador fue pionera en traer el Morpheus a Miami, tecnología que revolucionó los tratamientos de rejuvenecimiento y reafirmación. Además, posicionó a nivel nacional su propio protocolo de belleza llamado “10 años menos”, en el que combina tecnologías y densidades de diversos tratamientos para lograr el efecto soñado en la piel. Y esta búsqueda constante de nuevas herramientas la ha llevado a mantenerse siempre un paso adelante, garantizando resultados sorprendentes y sonrisas genuinas en sus pacientes.

Por otra parte, su éxito también lo celebra como creadora de VitAli Cosmetic, una línea de 12 productos innovadores diseñados para devolver a la piel vitalidad y bienestar. Esta línea se ha convertido en un complemento indispensable dentro de sus tratamientos, reafirmando su compromiso con la belleza integral.

Una historia de esfuerzo y determinación

Nacida en el seno de una familia de médicos y con una carrera que inició en 2004 con su primer MedSpa en Venezuela, Alicia Labrador fue reconocida como una de las empresarias más jóvenes en el rubro de spas y adelgazamiento en su país.

El éxito de sus tratamientos y su capacidad de liderazgo la impulsaron a capacitar a miles de mujeres tanto en Venezuela como en Estados Unidos, brindándoles las herramientas necesarias para crecer en el mundo de la estética.

El centro de belleza Aliestetic ofrece actualmente más de 50 tratamientos en las áreas de estética, cirugía plástica, wellness, recuperación y muy pronto incorporará células madre. La propia Alicia continúa atendiendo a sus pacientes, convencida de que consentir a las mujeres en medio del ajetreo diario es una forma de devolverles confianza y bienestar.

“Hoy la belleza no es solo un lujo, es una necesidad ligada al bienestar. El mundo de la estética está en crecimiento y quiero invitar a todos los emprendedores a sumarse a este viaje. Invertir en este sector es apostar por el futuro”, concluye Labrador.

Para información sobre Alicia Labrador y todo lo que ofrece visita www.aliesteticusa.com

